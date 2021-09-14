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回憶裡的熱情食光 可利亞復刻火烤2吃

聯合新聞網 / Takao樂高雄
火鍋內食材滾騰冒出重重蒸氣，四周烤盤先用奶油刷一圈，再放上肉類海鮮烤得滋滋作響，獨特香氣教許多老主顧念念不忘。（圖片提供/可利亞）
火鍋內食材滾騰冒出重重蒸氣，四周烤盤先用奶油刷一圈，再放上肉類海鮮烤得滋滋作響，獨特香氣教許多老主顧念念不忘。（圖片提供/可利亞）

【文/Kyu、圖片提供/可利亞、責任編輯/李明潓】

　　說起火烤兩吃的代表，高雄人腦海裡第一個浮現的，就是瀰漫火鍋煙氣和奶油焦香的可利亞餐廳。帶動風靡上世紀的火烤兩吃與吃到飽風潮，高雄可利亞餐廳傳承50年3個世代，在新穎裝潢下不變的老味道，吸引舊雨新知延續幸福回憶。

祖傳祕方打造石頭火鍋王國

　　在燒熱的石鍋中淋上麻油，逼出香氣後，以肉片、洋蔥炒到焦香，然後倒入清澈高湯底，完成了集鑊氣、油香和香醇湯頭的極品火鍋。與此同時，火鍋旁一圈突出的飛碟型烤盤上，牛豬肉、海鮮等正烤得油花橫流滋滋作響，這正是可利亞火烤兩吃半世紀來不變的魅力，各種料理化成濃香，一口肥嫩烤肉，一口湯好味香的爽口火鍋，多重美味讓人應接不暇。

創立於1968年，熟悉的可利亞招牌勾起人們滿滿的回憶。（圖片提供/可利亞）
創立於1968年，熟悉的可利亞招牌勾起人們滿滿的回憶。（圖片提供/可利亞）
可利亞是許多人家庭歡聚共享的珍貴回憶。（圖片提供/可利亞）
可利亞是許多人家庭歡聚共享的珍貴回憶。（圖片提供/可利亞）
　　可利亞餐廳成立於1968年，全盛時期30多間分店遍布全臺，創辦人以獨門湯頭的石頭火鍋打下根基，率先在高雄市中心蓋起4層樓的豪華餐廳，門庭若市的盛況，與同時期的海霸王可謂分足鼎立，各自打下一片天。「聽爸媽說，那時候可利亞是高雄人宴客的高級餐廳，地上鋪滿紅地毯，服務生還規定要穿旗袍。」家族第三代經營者說。

可利亞將和平店轉型，主打懷舊的「復刻版」火烤兩吃，繼續飄香下一個50年。（圖片提供/可利亞）
可利亞將和平店轉型，主打懷舊的「復刻版」火烤兩吃，繼續飄香下一個50年。（圖片提供/可利亞）
　　第二代經營者是非常大膽的人，總是不斷挑戰新事物。大型餐廳策略成功後，精心研發的火烤兩吃接著登場，獨家專利飛碟烤盤，中間是厚重的石頭火鍋，四周圍繞一圈烤盤，一鍋兩吃雙倍滿足，獲得消費者的青睞，而後更察覺消費者的需求開始轉變，於是在 90 年代推出吃到飽模式，席捲全臺的吃到飽風潮也正式開跑。當時北中南都有可利亞的蹤跡，每幾個月就有新店開幕，可利亞成為親友歡聚，盡情大啖美食的代名詞。可利亞靠著火烤兩吃與無限量吃到飽成功打下半壁江山，但進入新時代後卻漸漸在市場上失去光彩。「各地分店由親戚經營，管理和經營思維不同，加上擴張太快，管理人才沒有跟上，埋下了後期衰退的因子。」

　　家族第三代經營者說：「其實高雄可利亞一直都在。」 隨著消費型態改變，高雄可利亞陸續改成日式無煙燒烤，轉變品牌形象，唯一不變的，是清香可口的祖傳湯頭，對真材實料以及平價多元化的堅持。

可利亞配合時代轉型，從火鍋餐廳、吃到飽到火烤兩吃，而用餐環境的舒適度，餐飲精緻度也不斷提升。（圖片提供/可利亞）
可利亞配合時代轉型，從火鍋餐廳、吃到飽到火烤兩吃，而用餐環境的舒適度，餐飲精緻度也不斷提升。（圖片提供/可利亞）
店門口以黑白地磚、復古沙發和燈飾營造往日風情，是受歡迎的拍照打卡點。（圖片提供/可利亞）
店門口以黑白地磚、復古沙發和燈飾營造往日風情，是受歡迎的拍照打卡點。（圖片提供/可利亞）
　　位於和平二路的可利亞，是最後一家正宗可利亞。疫情期間第二代經營者原本打算把可利亞收掉，但因為實在捨不得一生心血，決定還是堅持下去。2020年可利亞以精緻化的「復刻版」店面重回高雄人眼前。黑白地磚、復古沙發和燈飾營造往日風情，店名以英文拼音KORIYA取代，懷舊中又帶有時髦味。飛碟烤盤也重現江湖，熟悉的奶油烤肉和彈牙蜜汁雞，搭配湯醇肉嫩的火鍋，吸引老主顧聞香而至。不同的是，過去是父母帶著孩子，現在是孩子陪伴父母來用餐，三代同堂重溫歡樂回憶。

　　「可利亞消失對臺灣社會不會有甚麼影響，但人們對於那個世代的美好家族回憶，卻就此不見了。」第三代經營者希望不斷轉型新生的可利亞，能乘載高雄人的世代回憶，以真材實料的美味和熱情，延續家族的連結。

• 可利亞 奶油烤肉&爆炒石鍋

地址：高雄市前鎮區和平二路209號

電話：07-717- 2616

時間：11：30〜15：00、17：30〜22：00，週六週日11：30〜22：00。

FB：可利亞-高雄和平店 奶油烤肉&石頭火鍋

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.09】

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