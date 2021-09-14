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市區停車變聰明 智慧引導省時又環保

聯合新聞網 / Takao樂高雄
今年市府在澄清湖與長庚醫院區域新增510格智慧停車位，預期打造一個智慧、即時、安全的停車示範區。（圖片提供/高雄市政府交通局）
今年市府在澄清湖與長庚醫院區域新增510格智慧停車位，預期打造一個智慧、即時、安全的停車示範區。（圖片提供/高雄市政府交通局）

【文/李瑰嫻、攝影/Carter、圖片提供/高雄市政府交通局、責任編輯/楊妍蓁】

　　繞來繞去找不到車位、夾在雨刷上的停車繳費單不見或漏繳，開車族或多或少都遇過這些狀況，市府運用資通訊科技及AI影像辨識技術裝置，結合「高雄好停車」APP，提供智慧停車服務，讓駕駛用路人可以一手掌握停車資訊，除了即時格位資訊，還有導航、自動計費及多元支付等附加功能，讓停車變得更聰明、環保且便利。

智慧停車 讓停車及繳費更便利

　　民眾近來到高雄澄清湖遊玩、或是去長庚醫院看診，會發現在停車格旁，豎立起一根根銀灰色線條流利的金屬柱、或是人行道上多了一顆半圓球。這是市府交通局最新推出的智慧停車設施，透過網路科技，將車位查找、停車計費和繳費等程序，整合成為新型態的智慧停車系統。民眾可利用它即時查找停車格位置，並就近在一旁繳費機輸入車牌號碼繳費，簡化停車程序，讓高雄的城市交通朝智慧化更前進一步。

智慧停車格配合現有空間和地形，設置立柱式、嵌入式（如箭頭指示）等規格的車牌感應及辨識器。（圖片提供/高雄市政府交通局）
智慧停車格配合現有空間和地形，設置立柱式、嵌入式（如箭頭指示）等規格的車牌感應及辨識器。（圖片提供/高雄市政府交通局）
　　如何使用智慧停車，成為城市的停車達人呢？首先在手機上下載「高雄好停車」APP，接著輸入欲抵達的目的地，再點選停車格的P字符號，即會顯示即時格位資訊。鎖定停車地點後，APP還可導航至目的停車格，不用再花時間穿梭街巷找車位，網路查找即可一目瞭然。而有別於傳統路邊停車格採人工開單，智慧停車格係藉由感測裝置，只要有車輛停入，系統即可自動感應並辨識車牌，記錄停車時間及計算停車費用，不必開立繳費單。

　　另外，智慧停車格旁的繳費機，除了便於民眾在離場前就近以多元支付方式如電子票證、信用卡或智慧行動支付等即時完成繳費，輸入車牌號碼也可查繳其他未繳停車單，不只限於智慧車格裝置區域，全市停車紀錄都查找得到。便利且多元的繳納方式，開車族不用再擔心遺忘繳費而逾期。

市民停好車，可以就近利用繳費機，以電子票證、信用卡或智慧行動支付立即完成繳費，不用擔心遺忘繳費而逾期。（上圖 攝影/Carter）（下圖 圖片提供/高雄市政府交通局）
市民停好車，可以就近利用繳費機，以電子票證、信用卡或智慧行動支付立即完成繳費，不用擔心遺忘繳費而逾期。（上圖 攝影/Carter）（下圖 圖片提供/高雄市政府交通局）
　　市府交通局從107年起即和經濟部加工出口區管理處合作，在高雄軟體園區內道路56格停車位試辦智慧停車服務，頗受園區好評。隨著智慧停車技術逐漸成熟，今年交通局正式在澄清湖及長庚地區擴大設置510格的智慧停車場域，澄清湖是南臺灣著名景點，週休假日總會湧入大量觀光人潮，長庚醫院為高雄主要大型醫療院所之一，導入智慧停車技術後將可以有效解決停車位難尋的困境。根據使用市民反應，以往為了停車位團團轉，既浪費時間又耗油，現在不僅路邊停車位變得好找了，又可以立即就近繳費，真的很方便。

　　市府交通局表示：這是一套完整之智慧停車開單及繳費設備。除採用無紙化開單的環保措施，減少實體開單的巡場人力，還有提供區域內即時停車格位資訊的附加價值，讓市民可以輕鬆掌握哪裡有剩餘的停車格，減少尋找停車位繞駛的時間與油耗成本，進一步改善車流及降低行車事故。

　　目前智慧停車技術包括停車柱、嵌入式及高位影像偵測等方式，隨著未來科技日新月異，交通局也將持續關注智慧停車技術的發展，作為後續推動參考與方向，預期將來智慧停車會更加普及便利，成為市民停車輔助及政府都市停車管理的最佳選擇。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.09】

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