將軍好宅 眷村生活懷舊開箱

【文/李瑰嫻、攝影/Carter、責任編輯/李明潓】

位於左營的「再見捌捌陸 臺灣眷村文化園區」推出全新互動展覽空間「將軍好宅」，充滿濃厚復古氣息的老宅內，展示眷村家庭的日常生活用品，各種互動式展覽，以及制服、旗袍等免費試穿體驗，讓民眾親身感受50年前的眷村潮。

電視機、老沙發座椅等物件重塑往昔眷舍的空間規劃，可以窺見眷村既平凡又特殊的生活語境。（圖片提供/Carter） 試穿旗袍老制服 來當一日眷村人

斜屋頂矮洋房，獨門獨戶的院落裡老芒果樹結實纍纍，屋舍儼然的老眷村保留往昔的樣貌，寧靜安詳彷彿被遺忘在時空的縫隙裡。

左營的明德新村又被叫做「將軍村」，整齊劃一的巷道規劃，獨棟寬闊的日式建築，過去進駐居民多為高級將領家眷，和左鄰右舍雞犬相聞的老眷村相較之下有如優雅的別墅區，散發出一種雍然自得的氣氛。

明德新村內2、3、4、10、11號眷舍，經由高雄市文化局與高雄市立歷史博物館攜手，共同規劃為「再見捌捌陸─臺灣眷村文化園區」，保留並講述左營過往的眷村文化，2020年又在原明德新村5號推出的全新展覽空間「將軍好宅」，有別於園區過往靜態展覽為主，知識傳達為展示目的，將軍好宅以符合時下潮流的「開箱」方式佈展，並加入互動裝置的線索遊戲裝置，環環相扣的主題串聯讓民眾透過老物件、舊時影像及互動遊戲，體驗左營眷村獨特人文氛圍。

綠樹成蔭的院落與斜頂屋舍充滿了濃厚的復古懷舊氛圍，參觀者在「再見捌捌陸 臺灣眷村文化園區」內可透過各種展示和互動，捕捉將消逝的眷村歷史痕跡。（圖片提供/Carter） 推開將軍好宅的大門，過去居住在眷村裡的家庭成員，他們的故事和生活點滴，透過服裝、老雜誌等各種生活物件呈現。策展單位表示：「我們規劃從眷村生活出發，由家庭角色的物件陳設呈現左營眷村食、衣、住、行、育、樂等相關生活主題，透過找尋各成員相關記憶物件，藉以體驗眷村特殊歷史人文氛圍。」

「童年樂活」展間藉由海軍水兵制服、船型帽，歌曲〈可愛的水兵〉、《諸葛四郎》漫畫、打彈珠和紙牌等遊戲，重現海軍子弟的童年時光。（圖片提供/Carter） 展間分為「眷村日常語境」、「童年樂活」、「眷戀海上英雄」、「香味‧記憶」、「屬於青春的熱血」、「眷村好日常」及「巧手繡回憶」，以家庭成員角色的設定發想，例如海軍中將的爸爸、擅長縫紉的媽媽、哥哥及弟弟的校園生活及興趣等，呈現出眷村人家生活百態。

將軍好宅以符合時下潮流的「開箱」方式佈展，呈現眷村食文化縮影。（圖片提供/Carter） 像是家人共同團聚用餐的廚房，以「香味‧記憶」為展覽主題，想像在眷村裡，南北食物交匯，大江南北飲食聚集，而過年全家大小桿麵皮、包餃子元寶討吉利等情境，透過食譜和料理展示，呈現眷村食文化縮影。每個家人的房間也展現各年齡與時代切面，像是就讀「海青中學」的哥哥，一方面是明建新村男子籃球隊的好手，同時也會為了看熱門電影《最長的一日》、邵氏《梁山伯與祝英台》，在中山堂排上幾小時買票……。母親的日用品除了巧手織就的旗袍，還有當年堪比香奈兒的明星花露水，梳理時尚捲髮的吹風機等，親手縫衣，撐起家庭大小事，依舊注重外表儀態的軍眷女性形象躍然眼前。將軍好宅還準備了眷村服飾免費試穿體驗，可以換上旗袍、打扮成父母親時代學生的模樣，留下充滿回憶的「開箱照」。

綠樹成蔭的院落與斜頂屋舍充滿了濃厚的復古懷舊氛圍，參觀者在「再見捌捌陸 臺灣眷村文化園區」內可透過各種展示和互動，捕捉將消逝的眷村歷史痕跡。（圖片提供/Carter） 在將軍好宅打開塵封的時空膠囊，互動式展覽設計引領人們跟著穿越時光隧道，一同共享平凡迷人的眷村風華，在拼貼眷村日常記憶圖像的同時，也留下獨特有趣的回憶。

地址：高雄市左營區明德新村5號

電話：07-581-2886

時間：週二～週五11：00〜17：00、週六週日10：00〜18：00，週一休

網址：http://mingdevillage.khm.org.tw

• 二級警戒維持期間，服裝試穿體驗暫停開放，後續視疫情狀況調整。

• 「將軍好宅」採容留人數管制，因場館狹小最高容留人數為20人。

• 每2小時固定清潔消毒(平日13:00、15:30/假日12:00、14:30、17:00為消毒時段)，造成不便，敬請見諒。

• 入館敬請配合全程配戴口罩，測量體溫，酒精消毒，維持社交距離。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.09】