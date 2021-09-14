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從滑手機到開曳引機 「好農無限+」媒合農場打工

聯合新聞網 / Takao樂高雄
市府農業局106年成立「好農無限+」媒合平台，讓農村附近的大學生協助農務，引進年輕人力進入農村。（圖片提供/高雄市政府農業局）
市府農業局106年成立「好農無限+」媒合平台，讓農村附近的大學生協助農務，引進年輕人力進入農村。（圖片提供/高雄市政府農業局）

【文/李定遠、攝影/曾信耀、圖片提供/高雄市政府農業局、責任編輯/林子涵】

　　大三時期的蘇俐瑄，透過「好農無限+」以LINE找到農場打工機會，沒想到就此愛上農業工作，甚至從臺南騎車到梓官的農場做蔬菜包裝。「蔬菜就是生活的一部分，我自己家也有種一個小菜園！」結合興趣和工作，剛畢業的她繼續留在農場工作，已成為「蔬菜機械代耕團」的一份子。「做任何事情都要堅持，想做農就不要怕熱！」她從農業工作找到自信和生活哲學，這一切都始於為年輕族群和農民「牽紅線」的網路募工平台——「好農無限+」。

「好農無限+」平台。（攝影/曾信耀）
「好農無限+」平台。（攝影/曾信耀）
加LINE來農場打工！

　　在高雄的田野間、菜圃裡，隱約有了新轉變。以往高齡化的農務現場，近期出現不少年輕面孔在巡稻田、為果樹套袋、採收作物等，蘇俐瑄就是其中一員。這些年輕生力軍，是透過高雄市政府農業局「好農無限+」平台找工作，「加了LINE以後，就可以看到附近農場的工作」，蘇俐瑄說。「好農無限+」透過定位，會依距離近到遠，顯示徵工的農場，當時就是透過這樣的媒合，蘇俐瑄找到了李法憲的農場。

　　李法憲是曾經登上TED舞台演講的博士農夫，在高雄梓官區種植有機蔬菜。對他來說「好農無限+」平台可以迅速填補農忙時期的人力缺口。「我長期透過平台招募人員，希望找到對農業有興趣的年輕人，一起為產業打拚，也因為平台長期於農業區附近的大學做推廣，因此找人都相當迅速且方便」李法憲說。

　　農業局106年成立「好農無限+」人力媒合平台的初衷，是因為農村結構逐漸老化，加上農產品又有季節特性，每到農忙時期總是欠人手，透過LINE推播農業工作資訊，號召農民與大學生加入，就可快速媒合農務工作，成效相當不錯。自上線以來，LINE官方帳號人數已超過7,000人，至110年7月底已媒合農務打工超過700人次。

「好農無限+」運用網路平台協助學生於課餘及假日至農場打工，並媒合代耕服務，推廣農業省工資訊。（攝影/曾信耀）
「好農無限+」運用網路平台協助學生於課餘及假日至農場打工，並媒合代耕服務，推廣農業省工資訊。（攝影/曾信耀）
　　大學生為人力不足的農業最前線灌注活水，而農場對這些「只吃過豬，卻沒看過豬走路」的年輕朋友來說，也是最好的自然教室，從照顧作物、採收、包裝等實作中，逐漸累積友善環境、惜食感恩的態度。「我一開始是做蔬菜包裝，想說怎麼會有那麼多種菜！像平常吃的白菜我們以為只有一種，其實有好多品種，像是蜜雪兒、東京白菜、蚵白菜、奶油白菜等。」蘇俐瑄笑說。彷彿打開新世界，原來每天吃的蔬菜還有這麼多學問：「接觸自己天天在吃的東西很重要，也是在農場，我才認識有機農業的概念。」

「蔬菜機械代耕團」代耕作物包含葉菜類、水稻雜糧類、根莖類、小黃瓜……等，目標就是希望為農村帶來改變。（攝影/曾信耀）
「蔬菜機械代耕團」代耕作物包含葉菜類、水稻雜糧類、根莖類、小黃瓜……等，目標就是希望為農村帶來改變。（攝影/曾信耀）
農業機械化，不再「汗滴禾下土」

　　除了以網路媒合工作，現代務農的型態，也更聰明、更省力。以往人們對於務農，總有著辛勞刻苦的觀感，但「現在農業的重點是機械化」，蘇俐瑄說明，「我已經會開曳引機、中耕機、除草機等等，雖然還沒有很熟練，但很好玩，裡面有很多智慧、很多知識。」蘇俐瑄說：「使用農機，人力就可以減少，比較不會那麼累，就可以吸引年輕人。」

　　接受農業局培訓的蘇俐瑄，已成為農耕士，加入「蔬菜機械代耕團」，能運用各種機械替農民代耕。高雄市政府農業局表示，「好農無限+」平台不僅解決農友缺工的需求，現在也加入了「代耕業者」的媒合，協助代耕產業從區域型、小規模的個人業者，漸漸發展為跨區、團體式的代耕團隊，將有限的人力透過階段式的工作排程，發揮最大效益。

「好農無限+」平台推出「100種省工方法」，以輕鬆詼諧的影片介紹農業省工妙招。（圖片提供/高雄市政府農業局）
「好農無限+」平台推出「100種省工方法」，以輕鬆詼諧的影片介紹農業省工妙招。（圖片提供/高雄市政府農業局）
　　除了在人力媒合、耕作型態上有智慧，「好農無限+」平台創意更無極限，今年推出「100種省工方法」YouTube頻道，每月推播輕鬆詼諧的影片，向新世代型農推廣各種省工妙招，吸引了許多年輕人的眼球；現在也推出抽好禮活動，至110年11月底使用平台就有機會抽大獎，快點一起來體驗。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.09】

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