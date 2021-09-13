高雄驛起飛 重返城市中軸線

【文/李曉萍、攝影/曾信耀、圖片提供/交通部鐵道局南部工程處、責任編輯/葉三銘】

高雄車站承載著高雄市發展歷史、也是高雄人不同年齡層的集體記憶。隨著鐵路地下化工程展開，高市府決定保留原「帝冠式」建築，化身為「高雄願景館」，留下重要文化資產。2021年，高雄願景館將回返城市中軸線，融入成為高雄車站整體的一部份，展示高雄下一個百年新氣象。

回想2002年，高雄人懷抱不捨與感傷之情，唱著《再會啦！車站》送走離開高雄車站的末班車，陪伴老車站卸下職務，向東南方平移，蛻變成為「願景館」；時隔19年，高雄逐步實現城市願景，暫時搬遷的舊高雄車站帝冠式建築，將重返中山、博愛路的中軸線後定位，成為高雄熙來攘往的門戶。

舊高雄車站帝冠式建築，將重返中山、博愛路的中軸線後定位，成為高雄熙來攘往的門戶。（攝影/黃敬文） 咱的車站，咱的故事

高雄車站於1941年完工啟用，因屋頂的屋檐裝飾採日式「唐博風」設計，中間拱起兩側圓弧的造形，形似皇帝帝冠而稱為帝冠式建築。80年來見證高雄發展歷程，陪伴著高雄走過日治時期、光復初期、工業起飛、城市轉型及鐵路地下化等階段。

舊高雄車站的帝冠式建築已有80年歷史，建築承載著許多高雄人的成長記憶。（圖片提供/交通部鐵道局南部工程處） 對高雄人而言，帝冠式車站不只是一棟建築，更是成長記憶的一部分。在月台上及挑高大廳內，上演一幕幕苦澀酸甜，與情人重逢的感動、送別親友的眼淚、當兵離營的喜悅、出發打拼的期待、返鄉遊子的鄉愁…等，每一代高雄人、每一位曾造訪高雄的朋友，都曾在這裏寫下自己的人生故事。

副市長林欽榮與高雄車站緣份深厚，2002年任職工務局長，主導舊高雄車站搬遷，19年後以副市長身份參與並見證車站回返。（攝影/曾信耀） 「我對高雄的認識從高雄車站開始。」副市長林欽榮回憶，分發到左營服兵役那年，在一個漆黑的夜晚抵達高雄，他抬頭看著車站屋頂模糊的影子，至今難忘。或許真是一場奇妙的緣分，車站兩次搬遷都與林欽榮副市長有關，2002年時任高雄市工務局長，為了爭取保留車站建築，數次在市政會議上討論辯證，成功說服前高雄市長謝長廷向中央爭取預算，林欽榮說，「保留建築需增加一億的預算，但城市文化記憶比一億更重要。」時隔19年，林欽榮以副市長的角色參與願景館遷返，這段漫長旅程不只牽動每個高雄人的心，連當初興建車站的日本清水建設也相當關注。

搬遷車站使用總掘工法，先以千斤頂抬高建築，再鋪設鋼軌緩慢平移。（圖片提供/交通部鐵道局南部工程處） 城市的客廳，時間的穿堂

再會是為了重逢，遷移是為了重返，保存是為了新生。

隨著中博高架橋引道於今年2月底拆除，願景館的搬遷得以提前一年。移動3500公噸的建物是項大工程，需使用千斤頂抬昇3.94公尺，再鋪設鋼軌以公分為單位龜速平移。7月28日完成北挪4.8公尺，於8月22日啟動向西挪移57.86公尺，預計9月26日遷移至中軸線位置，2022年1月完成永久定位。

重新定錨後，願景館將作為新高雄車站的永久入口，新車站上方的天棚和弧形空中花園，從兩側環抱簇擁著願景館，並融合周邊設置的國道客運轉運站、市區公車站，成為轉乘機能完整的交通中心，也將在2025年前，陸續完成10層樓商業大樓和11層樓旅館大樓，而原長15.37公里的舊鐵道，重生規劃為穿越市區的中央景觀綠園道，像車站展開的綠色雙翼，以生態及人本的方式，縫合過往被鐵路切割的市容。

8月22日舉辦搬遷「啟動」儀式，邀請19年前參與高雄驛站體拉縴演出的左營高中舞蹈班，再次舞動。（圖片提供/高雄市政府 呂璟明攝影） 願景館返家三部曲

同時自今(2021)年8月起，市府團隊與交通部鐵道局攜手合作，以辦喜事的心情規劃一系列活動，讓全臺民眾共同見證高雄車站遷返的歷史時刻。首場「19典範．再現風華」啟動儀式，於8月22日舉行，除邀請19年前曾參與高雄車站建築主體拉縴舞蹈演出的左營高中舞蹈班37位舞者，再次舞動驛站、傳承記憶外，還包括「新古典室內樂團」及「南島舞集」帶來的精彩演出。另外，由高雄高工、高雄中學、鳳山高中等高雄優秀學子擔綱的表演曲目《活力工程舞》則是向參與車站工程的工程人員致敬，感謝他們辛勞的付出，期待高雄展現新活力。當天出席貴賓包括行政院長蘇貞昌、交通部長王國材、美國在臺協會高雄分處處長禹道瑞、日本臺灣交流協會高雄事務所所長加藤英次、鐵道局局長伍勝園及多位立法委員等貴賓，一起拉動象徵「啟動新未來，高雄驛起飛」的紅禧布幔。

緊接著9月10日將舉行「挪移」慶典，邀請高雄市歷任市長出席，9月26日的「座落」儀式，則將邀請蔡英文總統觀禮。這段期間同時搭配願景館的璀璨光雕秀，並以網路直播及電視牆分享這份屬於高雄人的驕傲。

高雄車站如同城市的心臟，跨越世代帶動城市前進，在高雄百年的時刻，老車站將以願景館新面貌再次成為城市的客廳，讓資深高雄人重拾回憶、新世代續寫下一頁篇章，正如滅火器樂團新歌《高雄驛起飛》的歌詞，「海風吹啊吹，高雄準備欲飛，飛向未來對全世界，展現咱的美麗…」。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.09】