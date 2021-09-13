從扣件展看見高雄 小小螺絲創造臺灣奇蹟

【文/李曉萍、圖片提供/中華民國對外貿易發展協會、臺灣螺絲工業同業公會、慶達科技、責任編輯/葉三銘】

看似不起眼的螺絲，是生活中微小但不可缺少的存在，舉凡家中的桌椅家電、人工牙根、汽車零件、大樓鋼構連結及飛機板金等，從日常生活到航太科技都需要它。臺灣素有「螺絲王國」美譽，依據經濟部統計處今年8月發布的資料，2018年國內螺絲產品外銷接單持續暢旺，而且積極朝高值化發展，生產值1,463億元，達到了歷史高峰，2020年出口值39.7億美元，僅次於中國大陸及德國，為全球第三大扣件（螺絲螺帽）出口國。

高雄螺絲產業站上世界舞台

根據工廠校正及營運調查統計，2019年全臺螺絲、螺帽及鉚釘製造業工廠家數已超過1,800家，其中，以高雄市的產業聚落規模最大，路竹、岡山就聚集700多家工廠，產量及產值均占七成左右，全盛時期，每年為高雄帶來一千億以上產值，因而獲得「螺絲窟」的美稱。

談及高雄螺絲產業發展，始於「春雨螺絲」，二次大戰結束後，臺灣基礎工業剛起步，螺絲的內外需求增加，一開始以手工或日本進口機械加工為主要生產方式。70年代拓展時期，金屬工業研究發展中心協助引進ＩＳＯ、熱處理、模組和檢測技術，並由中鋼提供質優量穩的線材，生產技術成熟、創業門檻低，加上國際市場需求量大，中小型工廠如雨後春筍，造就岡山路竹的黃金聚落。

臺灣扣件生產已切入高產值的醫材領域，例如業者慶達科技已成功研發人工牙根植體。(圖片提供/慶達科技) 高雄螺絲產業的優勢在資源整合和專業分工，臺灣螺絲工業同業公會理事長蔡圖晉指出：「世界上像臺灣螺絲廠這樣合作的產業不多。」尤其岡山、路竹的業者大多熟識，維持良性競合關係，以群聚的力量爭取國際上高單價扣件訂單。此外，高雄具備海空港及鄰近中鋼的優勢，原料、設計、生產製造、加工到出口運銷都集中在此，產業競爭力十足。

臺灣扣件業者客製化能力強、品質穩定、交期短，在高單價的汽車扣件市場具備產品優勢。(圖片提供/臺灣螺絲工業同業公會) 近十年來，雖然面對東南亞及中國大陸業者以低價策略搶佔全球市場，臺灣扣件廠導入數位升級、系統創新提升競爭力，運用智慧化及自動化生產，成功轉型為客製化、高單價的高端扣件，擴大包含航太、汽車、離岸風電、醫療及電子產品等在內的供應鏈。其中，發展最快的是汽車扣件，因使用量大，強調產品穩定性及零不良率，成為臺灣螺絲提升產品差異度和高值化的首選，吸引賓士、保時捷、ＢＭＷ、特斯拉等世界汽車大廠下單。

兩年一屆的「臺灣國際扣件展」讓國外業者看見臺灣扣件的實力，每屆皆吸引逾3萬人次的國內、外買主及相關業者參與。 (圖片提供/中華民國對外貿易發展協會) 逆勢突破 國際扣件展鋪路未來

蔡圖晉表示，去年受新冠疫情影響，國外下游市場急凍，還好政府針對扣件業者提出紓困方案，協助撐過難關。反觀今年，臺灣螺絲產業是疫情受惠者，大陸、越南、印尼、土耳其等國的工廠依然停擺，臺灣各廠火力全開，提升螺絲扣件市佔率，依據經濟部統計處今年8月最新統計，截至7月螺絲螺帽出口值已達29.3億美元，年增30.9%。蔡圖晉進一步表示，目前訂單已經排到8個月後，今年極可能再創下歷史新高。

兩年一次的「臺灣國際扣件展」規模盛大，集結國內各廠商參與，也吸引國外買主觀展下單。 (圖片提供/中華民國對外貿易發展協會) 然而新冠疫情瞬息萬變，為協助臺灣扣件業者因應數位轉型趨勢，原預計於9月舉辦兩年一次的「臺灣國際扣件展」，受到國內疫情尚未穩定的影響，延期至2022年4月19日至21日舉行，殊是可惜。「臺灣國際扣件展」為國內唯一扣件業B2B專業展，明年展覽預計規劃為扣件成品區與機械設備區，完整呈現臺灣高度整合扣件產業供應鏈，以線上結合線下(O2O)虛實整合展覽模式呈現，讓國外買主觀展更便利，也協助國內廠商突破疫情的限制，持續拓展國際訂單，佈局未來。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.09】