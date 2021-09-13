高雄驛起飛 飛上世界之巔

聯合新聞網 / Takao樂高雄

　　起飛，高雄準備好了！

　　隨著鐵路地下化工程陸續完成，興建於1941年的高雄車站，9月底將重返高雄中軸線，為高雄門戶再添亮眼焦點，市府也將舉辦一系列活動，與民眾共同歡迎老火車站回家。

　　不管您從哪裡來到高雄，火車站旁青翠的綠園道讓旅人如同置身在客廳般舒適自在，騎上鐵馬探訪復育有成的洲仔濕地，漫步在無過度開發的原始小徑上，與新生水雉寶寶及豐富的生態物種相見歡。延續綠意走進高雄山城，看年輕型農們如何把新觀念導入傳統農業，讓務農「有型有色」，還有透過網路連結成為農業推手及喚起食農意識的農事體驗，從產地到餐桌，展現高雄農業的綠金經濟。

　　高雄的經濟實力每年為臺灣貢獻可觀的出口產值，一顆顆來自岡山和路竹的小螺絲螺帽，卻能站上世界之巔。城市起飛的能量可以被看見，奠基於城市居民文化滋養從未間斷，線上導覽「再見捌捌陸─臺灣眷村文化園區」展，進入時光隧道一訪位於高雄左營，被稱為「將軍村」的昔日明德新村。

　　市街巷弄的在地生活也是高雄的迷人之處，設計師張孝維聚焦人文底蘊，透過近期作品高美館餐廳「抱一茶屋Bowie」空間設計，推動在地生活美學。羽球球后戴姿穎也喜愛的鍋燒麵，如何成為高雄人的代表美味，還有曾經襲捲全臺的火烤2吃—可利亞餐廳，風潮可是從高雄帶動起來的。本期還介紹新上路的停車智慧管理，市府與民間單位共同推動的「臺灣夢-兒少社區陪伴扎根計畫」，為弱勢家庭課後陪讀與照護助一臂之力。

　　樂高雄9月號邀請您，與高雄一起飛！

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.09】

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