智慧型站牌啟用 等公車不用再招手

【文/李定遠、攝影/Carter】

近期到愛河、三多商圈附近的民眾，或許已眼尖發現，有好幾座公車站牌換上新面貌，也變得更聰明、更智慧。這些新式的智慧型公車站牌，增設了「紅色招呼燈」，只要一按鈕，就能提醒公車司機有乘客要上車，揮別追公車的日子！

小標文字 智慧顯示，讓等公車變聰明

高雄市現有的燈箱式公車站牌，設立至今已逾15年，細看舊有站牌，一次只顯示1條公車資訊、夜間照明不足且不易閱讀的站牌，對公車路線不熟悉的民眾較不友善。隨著乘客對交通資訊與轉乘的需求日益增加，高雄市政府交通局展開新一波站牌汰舊換新活動，新式智慧型站牌就此上路。

新式站牌整併規格不一的凌亂尺寸，加大展示面，一次能同時顯示3條以上公車路線動態資訊。站在舒適的候車亭，公車到站時間、進出站、班車動態等資訊，一目瞭然，更首次加入招呼燈設計，民眾只要按鈕，公車司機就知道有乘客要上車，解決司機看不清楚民眾揮手的困境，讓候車更加便利及友善。

創意增加的「紅色招呼燈」，民眾只要按鈕，就能亮燈招呼公車停靠。（攝影/Carter） 小標文字 更亮更時尚的站牌 融入城市環境美學

除了公車資訊，新式站牌內建LED，照明功能大幅提升，也讓夜晚站牌更顯眼、更容易找，成為守護市民出入通勤的平安燈。除了照明，站牌以銀灰色為主軸設計，線條簡約優雅、輕薄時尚，融入市區街道景觀，降低對周邊商家、住家影響；底座透過雷雕鏤空，發光的花紋呈現高雄城市意象，在夜間營造溫馨浪漫的氛圍。部分站牌採用LCD螢幕，提供市政行銷宣導影片播放，讓站牌不只是站牌，還能作為各區域的數位市政告示牌，功能更多元。

交通局在三多、五福商圈及學校周邊等重要公車站位，首先進行38座智慧型站牌汰舊換新。（攝影/Carter） 首批智慧型站牌已在三多、五福商圈及學校周邊等38處換新，未來高市府交通局將持續改善公車軟硬體環境，未來更將爭取中央經費補助，推動低耗電的「電子紙」站牌建置計畫，讓郊區電力供應較不足的站位，也能同樣提供即時豐富的公車資訊。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.08】