超美！內惟藝術中心建設啟動

【文/李瑰嫻、圖片提供/高雄市立美術館、張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所】

眾所矚目、以柴山山形為外觀設計的「內惟藝術中心」正式啟動！未來搭輕軌更只要3分鐘就可以抵達，享受水岸綠意、歷史與文化。內惟藝術中心是高雄「大美術館計畫」最後的一塊拼圖，以美術館、歷史博物館、電影館三館共構，營造成年輕人喜愛的複合式藝術據點，也將成為高雄的文化新地標。

大美術館計畫 邁步最後一哩

「美術館」看起來很神聖，容易使人敬而遠之，但其實並沒有如此難以接近。2017年啟動的「大美術館計畫」就是在這樣的概念下，將「高雄市立美術館園區」升級，將已陪伴高雄人近30年的高美館，與超過40公頃的生態園區納入整體規劃，讓高美館與市民更靠近、連結更深入。市民看到的美術館，擁有新的展示空間、友善的動線及廣場，而綠意盎然的自然景觀，更是高雄生活的一部分。

「內惟藝術中心」則是「大美術館計畫」的最後一塊拼圖，歷經數年調查與研究、規劃設計等過程後，終於在2021年，由市長陳其邁正式拍板，宣布開跑。這座以 21 世紀為坐標的新型態藝術中心，加入了多元跨域的內容，由高美館、歷史博物館、電影館三館共構，讓藝術、文化歷史與影視美學跨界對話，共同打造城市的典藏記憶庫，也顛覆了大家對美術館的印象。

美術館園區內的公共區域，提供市民假日遊憩感受藝術的好去處。（圖片提供/張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所） 超美內惟藝術中心 帶動都市更新契機

「內惟藝術中心」位於高美館園區西側，馬卡道路與兒童美術館之間，距離環狀輕軌C21A站僅需步行3分鐘。由劉培森建築師事務所規劃設計，呼應柴山綿延起伏的山形，建築外觀為街廓式單層輕量建築群，與周遭自然景觀融合為一，同時減少對生態的破壞。

園區既有邊界，又不具有界線感。動線設計以開放為主軸，提供觀眾方便多元的入館通道，內部空間也選擇無柱無梁的設計，包容園內喬木、廣納天光，任憑民眾在其中漫遊穿梭。

呈帶狀的「內惟藝術中心」長達168公尺，與即將建設之輕軌C21A站、立體停車場僅3分鐘步行距離。（圖片提供/高雄市立美術館） 中心內除展示場館和電影院，亦設計典藏修復展示空間、親子影廳、文創商品、輕食空間等複合式機能，除靜態展覽，未來也將設計多種體驗型互動，增加民眾的藝術參與，屆時市民將能夠把美術館園區作為一日遊的藝術生活圈，在如茵綠草與水岸邊野餐漫遊，參觀場館內各種有趣精彩的展覽演出，帶著孩子共同參與活動，更愜意自在地享受藝文生活。

配合未來鐵路綠園道、輕軌捷運環狀系統建設，多年來內惟社區遭鐵路縱貫線阻隔的位置將被打開。內惟藝術中心肩負著重新縫合都市地貌的使命，也將成為藝術、歷史文化和電影的基地，讓高雄人的美感生活更大步向前。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.08】