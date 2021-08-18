不老都市傳說 抓漏達人陳財佑

【文/李曉萍、圖片提供/陳財佑治漏技研】

說到高雄最知名的「傳說」人物，大概沒有人不認識陳財佑，若家中有房屋漏水問題，腦中閃過的第一個畫面，也是陳財佑廣告看板或宣傳車上清秀的面容。大家都知道陳財佑經營抓漏工程，然而，名字後面總跟隨滿腔疑惑，「真的有這個人嗎？」

從黑白版正修工專畢業照，到彩色柔焦美顏風格大頭照，數十年來，這張高雄人最熟悉的面孔出現在各大路口、跟著宣傳車跑遍大街小巷，搭配工整書法「陳財佑」和「抓漏」字樣，簡單明瞭，深植人心。南部地區民眾都知道陳財佑是抓漏界第一把交椅，名聲紅到知名電商平台的萬聖節變裝比賽，都有人以他為模仿對象。

不斷精進的專業與堅持

臺灣屬於海島型氣候，地震頻繁又容易損壞房屋結構，每逢雨季，全家總動員忙著找水盆接漏水、找抹布塞窗縫和牆角，是許多人從小到大共有的慘痛回憶。陳財佑於正修工專土木工程科畢業後，任職工地主任，在建築物防水工程尚未受到重視的年代，就深具遠見地專研此項目，但因負責的工程是少數建案，且有感於「許多人花了一輩子積蓄，卻買到影響生活品質的漏水屋」此現象，因此在民國80年5月創立「陳財佑治漏技研」，針對建築物結構弱點進行系統防水處理，從預防走向治療。

陳財佑一開始就決定走不一樣的路，屏棄從前師傅們「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的治漏方式，他認為抓漏要斷根，重點在精準判斷滲水源、水路徑和水導體，就像中醫師診病需「望、聞、問、切」。陳財佑更自行研發各項材料和具專利的工法，包含：「橡化瀝青，阻斷外牆滲水工法、壁癌清除施工法、「非破壞性」的滲透治漏工法、以及將綠建築工法及材料運用於建築治漏等」，針對每一棟建物的狀況對症下藥，「花最少的錢把你治好。」抓漏一哥的霸氣令人折服。

現年60歲的陳財佑，不再是廣告看板上稚嫩青澀的模樣，中年大叔的圓潤身材下，累積長達30年的「房屋醫生」看診經驗，相當重視員工教育訓練，以直播主式的幽默穿插諺語和專業術語，傳授完整的施工計畫和治漏工法，抓漏訣竅不私藏， 對正修科大的學弟們非常提攜，公司人員培訓皆來自於此 ，子弟兵已散佈全臺各地。

陳財佑堅持使用真材實料，採用前一定要經過多次實驗測試。（圖片提供/陳財佑治漏技研） 廣告看板建立信賴感

「醫生怕治咳，起厝怕抓漏。」這句俗諺說明抓漏工程的複雜，坊間時有聽聞承包商完工後人間蒸發、工程出問題找不到負責人的案例，每年換名字東山再起的抓漏公司不在少數。陳財佑卻反其道而行，大大方方拿自己的名字和照片當商標，如競選看板一般的大型廣告架設於主要交通要道，廣告車經年累月停在各國中小學附近，而且明確主打「勘查免費、估價免費；有效便宜、無效免費」，無所不在的廣告，無形中建立起民眾的信賴感，與其說陳財佑年輕時就具備行銷概念，不如說他對自己的抓漏技術信心十足、對客戶充滿責任感，而正是這份熱忱、專業和自信堆疊出陳財佑的抓漏傳說。

電話：(07)555-5501

地址：高雄市鼓山區龍德路88巷16號

網站：www.no-water.com.tw

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【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.08】