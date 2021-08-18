卡那卡那富族帶路 那瑪夏原味小旅行

聯合新聞網 / Takao樂高雄
那瑪夏區的高山溪谷擁有豐沛自然資源，孕育出多元獨特的自然及人文風情。（攝影/曾信耀）
那瑪夏區的高山溪谷擁有豐沛自然資源，孕育出多元獨特的自然及人文風情。（攝影/曾信耀）

【文/Kyu、攝影/陳建豪、曾信耀】

　　位在玉山腳下的那瑪夏區，擁有豐富多樣的自然生態，也有卡那卡那富族、布農族、拉阿魯哇族等多元的原民文化。這次我們請卡那卡那富族青年會的會長蔡劭儀（Maiia）帶領人們走進原鄉，探訪那瑪夏的私房景點。

深入原鄉的生態人文

　　幽深疊翠的群山看不見盡頭，沁涼山風從山谷間吹送，伴隨著鳥兒鳴叫與溪水淙淙的聲響，高屏溪源頭之一的楠梓仙溪流貫其中，這裡是卡那卡那富族的故鄉─那瑪夏區。充足的自然資源孕育族人，作物欣欣向榮，魚蝦在溪谷間聚集繁衍，讓族人自給自足，分享著大地賦予的各種寶藏。

　　「我覺得那瑪夏是一個生生不息的地方，有山、沃土和自然資源，四季擁有鮮明的風景。」會長蔡劭儀分享那瑪夏的魅力：「不只卡那卡那富族，拉阿魯哇族、布農族、泰雅族、排灣族、客家人和漢人也久居於此，是少見的多元族群聚居地。」還在就讀大學的蔡劭儀是卡那卡那富族青年會的會長，青年會成員透過新媒體分享部落文化，以年輕視野向大眾發聲。

來樟樹林公園可以澈底沉浸在自然環境，對眼睛還有心靈來說都是很大的放鬆。（攝影/陳建豪）
來樟樹林公園可以澈底沉浸在自然環境，對眼睛還有心靈來說都是很大的放鬆。（攝影/陳建豪）
　　「我小時候是爺爺帶大的，從小參加部落活動，和耆老們講族語。」會長蔡劭儀說。祖父過去是部落的頭目，這個日本時代留下來的頭銜現在被長老、耆老所取代，主持祭儀、傳承族語和文化的長老們，可說是全體族人的導師。一年一度的重要祭典「米貢祭」與「河祭」，經由他們薪火相傳，引領著年輕世代傳承珍貴的文化資產。

樟樹林公園擁有豐富的植物種類，是吸收芬多精的好地方。（攝影/陳建豪）
樟樹林公園擁有豐富的植物種類，是吸收芬多精的好地方。（攝影/陳建豪）
　　祭典是族人與神靈對話的神聖時刻，也是認識部落精神的重要管道。卡那卡那富族人依河為生，十分敬畏河神，每年的「河祭」就是為了感謝河神保佑族人，讓生命不斷延續而舉行；另外祈求小米豐收的「米貢祭」主要祭祀地神，慶祝一年當中小米的豐收。會長蔡劭儀說：「河祭屬於比較神秘的傳統祭儀，而米貢祭非本族人可以參觀，我們也會樂於和大家分享文化祭儀及風味餐點。」

滿滿芬多精 鑽石級綠建築圖書館

　　會長蔡劭儀建議，遊客來那瑪夏時，不妨多花些時間感受自然，她首先推薦環境清幽、綠意盎然的樟樹林公園。「平緩的步道兩旁，集結了各式各樣的植物，可以感受到滿滿的芬多精。」她說：「平常大家讀書上班很少看到綠色植物，來這邊可以澈底沉浸在自然環境，對眼睛還有心靈來說都是很大的放鬆。」想要一覽山高水清的部落全景，可以到民權國小舊址瞭望台，過去這裡在日本時期為番童教育所，留下許多歷史往事。聽族人講古，眺望新舊部落的全景，視野開闊之餘，也引發思古幽情。

八八風災摧毀原有民權國小，在各方幫助下，新民權國小以自然和諧的綠建築重生。（攝影/曾信耀）
八八風災摧毀原有民權國小，在各方幫助下，新民權國小以自然和諧的綠建築重生。（攝影/曾信耀）
　　許多遊客會拜訪的新民權國小，也是會長蔡劭儀推薦的必遊景點。新校舍由台達電子文教基金會捐助重建，使用環保建材而被評為鑽石級綠建築的校舍，融入周遭山林風貌。校舍中最大亮點，是以卡那卡那富族祭壇為樣式的圖書館。由木材構造，建築中央天井挑高，四周以玻璃帷幕圍繞，將光線與風誘導進室內，校舍中隨處可見部落的傳統元素，讓孩子們與文化自然共同成長學習。「這裡是我的母校，對我而言也有很深的意義。」會長蔡劭儀說。

　　家園曾經歷八八風災肆虐，校舍也在一夕之間被摧毀，會長蔡劭儀感恩各界援手，讓她可以在優美的新民權國小順利畢業，也希望那瑪夏的美可以透過深度旅遊和文化推廣，讓更多人看見。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.08】

相關新聞

卡那卡那富族河祭 珍貴的無形文化資產

卡那卡那富族是高雄獨有的原住民族，亦是目前官方認定的原住民族第16族，重要的歲時祭儀有Pasika’arai（河祭）與Mikongu（米貢祭）。「河祭」過程充滿神秘感，已納入「高雄市政府原住民族文化資產審議會」審議，申請登錄為高雄市原住民族之無形文化資產，以保留重要部落文化。

卡那卡那富族帶路 那瑪夏原味小旅行

位在玉山腳下的那瑪夏區，擁有豐富多樣的自然生態，也有卡那卡那富族、布農族、拉阿魯哇族等多元的原民文化。這次我們請卡那卡那富族青年會的會長蔡劭儀（Maiia）帶領人們走進原鄉，探訪那瑪夏的私房景點。

不老都市傳說 抓漏達人陳財佑

說到高雄最知名的「傳說」人物，大概沒有人不認識陳財佑，若家中有房屋漏水問題，腦中閃過的第一個畫面，也是陳財佑廣告看板或宣傳車上清秀的面容。大家都知道陳財佑經營抓漏工程，然而，名字後面總跟隨滿腔疑惑，「真的有這個人嗎？」

猻物咖啡 南臺灣的原味覺醒

來自屏東的Akau Coffee猻物咖啡，堅持獨立烘豆並融入在地風土滋味，成為南臺灣獨立咖啡店的代表。今年3月兩位店主選在鄰近愛河與國軍英雄館的街廓成立外帶專賣店，招牌特色精品豆和果風特調咖啡，為港都注入有香氣的浪漫靈魂。

高雄流行音樂中心 奪全球卓越建設金獎

還記得去年12月「2021 跨百光年」系列活動光雕秀及絢爛花火中，高雄流行音樂中心以獨特優雅的造型，點亮港灣的感動時刻嗎？今年6月高流中心再傳捷報，在2021年全球卓越建設獎的公部門基礎建設類勇奪金獎，成為臺灣建築設計的新驕傲。

高雄一百歲 市政啟新頁

2020年，高雄從「打狗」改制更名滿一百週年，此後更成功爭取到「2021國慶煙火」、「2022臺灣燈會」盛事，在港灣燈火閃耀的背後，高雄的體質和氣質，在這一年間是怎樣轉變的呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。