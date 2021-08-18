日出之地的後裔 探訪神祕拉阿魯哇族

聯合新聞網 / Takao樂高雄
傳統聖貝季每兩年一次，現在為加速傳承部落文化，改為每年舉行。（圖片提供/高雄市拉阿魯哇族文教協進會）
傳統聖貝季每兩年一次，現在為加速傳承部落文化，改為每年舉行。（圖片提供/高雄市拉阿魯哇族文教協進會）

【文/Kyu、圖片提供/高雄市拉阿魯哇族文教協進會】

　　主要居住於高雄桃源區、那瑪夏區的拉阿魯哇族，是官方認定的第十五個臺灣原住民族，也是原住民中唯一以貝殼為神的族群。一起來聆聽長老講述矮人故事、聖貝祭典，從獨特語言和祭儀文化中，認識這個傳說中來自日出之地的獨特部族。

貝神祭典的矮人傳說

　　傳說在很久以前，拉阿魯哇人（Hla，alua）與小矮人（kavurua）曾經同住在日昇之地，而聖貝是小矮人的守護神。小矮人與拉阿魯哇族人相處非常融洽，有一天拉阿魯哇的祖先要遷移離開，小矮人很難過，於是在離開前，把他們最珍惜的寶物─12個貝殼贈送給拉阿魯哇祖先，並且交代族人要把貝神奉為自己的神來祭拜。從此十二貝神成為守護拉阿魯哇的神祇，聖貝祭為族裡男女老少最重視的祭典，拉阿魯哇族（Hla，alua）也成為「日出之地的後裔、聖貝守護的子民」。

　　許多人對拉阿魯哇族感到陌生，因為這個人口不到430人的部落是在2014年6月才正式獨立為一族，今年是正名的第7周年。拉阿魯哇族由排剪社（Paiciana）、美瓏社（Vilanganʉ）、塔蠟袷社（Talicia）及雁爾社（Hlihlala）組成，過去政府將他們歸為鄒族，但其實在語言、習俗上仍有差異，經過族人的連署與努力，終於從鄒族分離，重新獲得正名。

美瓏社聖貝祭一連舉辦6天，排剪、塔蠟袷、雁爾社則辦理5天，各社之間的儀式內容和服飾也有不同。（圖片提供/高雄市拉阿魯哇族文教協進會）
美瓏社聖貝祭一連舉辦6天，排剪、塔蠟袷、雁爾社則辦理5天，各社之間的儀式內容和服飾也有不同。（圖片提供/高雄市拉阿魯哇族文教協進會）
拉阿魯哇族的文化祭儀特色

　　拉阿魯哇族特殊祭儀與樂舞文化，會在每年2月底舉辦的聖貝祭充分展現。聖貝祭原為美瓏社特有的祭儀，相傳另外3社的聖貝是從美瓏社偷取而來，所以在開始時會吟唱「活該，你們的聖貝被偷了」的祭前歌，以保佑社群不受到咒詛。除了美瓏社的聖貝祭一連舉行6天外，其他3社則是5天，期間族人會穿戴華麗的傳統服飾，向12個貝神祈求並進行祭儀，並盡情地飲宴歌舞。

文化團體與耆老們透過族語學習、參與祭典和活動講座，帶領年輕族人學習傳統部落文化。（圖片提供/高雄市拉阿魯哇族文教協進會）
文化團體與耆老們透過族語學習、參與祭典和活動講座，帶領年輕族人學習傳統部落文化。（圖片提供/高雄市拉阿魯哇族文教協進會）
　　世居於依山傍水的那瑪夏，魚獵也是拉阿魯哇族重要的謀生方式，近年來耆老帶領青年積極復振「捕魚祭」，在春末夏初播種祭結束、等待小米生長之際舉行，以感念河神滋養森林並孕育土地。祭儀主持由氏族中的耆老擔任，教育後代要珍惜自然給予的一切。透過這些祭典活動，可以一窺拉阿魯哇族豐富的舞步與歌曲，了解族人對待人、自然萬物，以及宇宙神靈，崇敬且和諧共存的態度。

　　拉阿魯哇族最大的文化特色之一，是傳統各社群皆設有一座男子集會所。木砌茅頂的圓弧形建築，四周為欄杆式，床面距地約1.3公尺，以木板覆蓋，中央有一方形火坑。男子集會所為拉阿魯哇族政治、宗教、教育的重要場域，只允許成年男子進入，女性非但禁止進入，甚至連靠近或觸摸也是禁忌。目前美蘭部落、四社部落各保留一座會所。

男子集會所為拉阿魯哇族政治、宗教、教育的重要場域，現只剩兩座，一座位於美蘭部落、一座位於四社部落。（圖片提供/高雄市拉阿魯哇族文教協進會）
男子集會所為拉阿魯哇族政治、宗教、教育的重要場域，現只剩兩座，一座位於美蘭部落、一座位於四社部落。（圖片提供/高雄市拉阿魯哇族文教協進會）
　　為了使更多人認識拉阿魯哇族，並讓部落文化向下札根，當地文化團體與耆老們，積極帶領族人籌備祭典，凝聚年輕族人的族群認同，藉著辦理講座、語言教學，傳承逐漸被遺忘的族群文化；而每次的「聖貝祭」，也會經由網路不斷發散，聚集人氣，讓更多人認識這高雄特有的族群。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.08】

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