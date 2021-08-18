高雄一百歲 市政啟新頁

【文/沈駰、林子涵、攝影/曾信耀、Carter、圖片提供/高雄市政府觀光局、高雄市政府捷運工程局、高雄市政府經發局、高雄市政府工務局】

2020年，高雄從「打狗」改制更名滿一百週年，此後更成功爭取到「2021國慶煙火」、「2022臺灣燈會」盛事，在港灣燈火閃耀的背後，高雄的體質和氣質，在這一年間是怎樣轉變的呢？

山海河港建設的蓬勃，看見高雄嶄新的城市風貌。（攝影/Carter） 許多高雄人說「高雄不一樣了」，但究竟是哪裡不一樣呢？地景在改變、產業在蛻變，速度快到我們來不及比對「過去」和「現在」。此刻，就讓我們將這一年以「慢動作」在紙上播放，從「交通建設」、「產業轉型」、「增加就業」及「改善空污」4個角度，一窺高雄向前的軌跡，與未來行進的方向。

鐵道地下化後變身為綠廊道，讓高雄的城市景觀再升級。（圖片提供/高雄市政府工務局） 交通建設，為公共運輸創造最大效益

不管是自家的巷口、每日來往通勤，甚或開車出遊，高雄人能明顯感受到馬路和交通風貌，變新也變好，這已成了高雄人的熱門話題。例如大家熟悉的「中博高架橋」引道，只用9天就拆除完畢，縮短用路的不便；具歷史價值的「高雄願景館」帝冠式建築（舊高雄火車站），也將在今年移回原址的中軸線上，代表鐵路地下化階段性的成果。輕軌大南環正式營運，在港灣周邊扮演運輸樞紐，回應許多市民的期待。

輕軌新生活，藝文觀光軸帶成型。（圖片提供/高雄市政府捷運工程局） 耳熟能詳的「高雄十大路」印象，在這段時間內，已加入鐵路地下化、輕軌、捷運路網延伸等元素，交織成便捷新穎的路網，讓交通活了起來。YouBike微笑公車2.0、iRent、WeMo、GoKuBe和GoShare，你會想到的共享運具幾乎都登陸高雄了，一轉眼，這裡成為全臺唯一擁有公共自行車、共享電動自行車、共享電動機車、共享電動汽車的城市。最讓市民開心的是，交通政策並非離開都會區就形同沙漠，「公車式小黃2.0」支持偏鄉運輸，預約就能到府接送，就算是住「庄跤」（鄉下），也不怕沒車出不了門。

亞洲新灣區5G_AIoT創新園區。（圖片提供/高雄市政府經發局） 產業轉型，半導體高雄隊正逐步成形

許多人都說，高雄汙染難免嚴重，因為是拚經濟的代價，但產業進化與成長有其歷程，高雄人有科技夢，也想要與時俱進，陳其邁市長宣布「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」、「半導體高雄隊」以及「投資高雄事務所」啟動，就是最有力的宣誓，也已經交出亮麗的成績。

橋頭科學園區積極招商引資，加速高雄產業轉型，也創造在地優質的就業機會。（圖片提供/高雄市政府經發局） 「5G AIoT創新園區」由中華電信領軍，有微軟、思科等31家大廠正式進駐，鄰近的台壽大樓，作為亞灣新創基地，也已被想進駐的廠商預約額滿；為解決企業問題、爭取投資的「投資高雄事務所」，在今年第一季結束時，傳出捷報已斬獲投資金額3300億。量提升，質也在變化，「半導體高雄隊」不負眾望正在成形，包括穩懋、穎崴、華爾卡、英特格等世界大廠紛紛進駐，高雄年輕人不必北漂竹科、內科，留在家鄉也有機會成為科技新貴。

「仁武產業園區」有265家廠商洽詢，技術先進、高產值、低污染、高薪資的產業得以優先入園；「橋頭科學園區」正進行環評，已有15家上市公司簽定合作意向書，高雄的產業正在加速轉型。

增加就業，讓年輕人敢生能養

新冠肺炎爆發以來，老百姓最關注的，除了順利接種疫苗，就是保住工作、可以就業。剛踏出校門、進入職場不久的年輕朋友，是百業蕭條中的最大受害者，由於不景氣，求職、轉職變得困難，他們如同揚帆待發的船受困於港灣。今年四月底，青年局整合了產官學資源，輔導年輕人探索職涯、找到適才適性的工作。此外，青年創業基金加碼到4億，提供創業者最實質的補助，甚至在重點場域提供5G AIoT、亞灣區租金利息、薪資補貼等；無論各行各業，有意願即可申請數位行銷電商轉型輔導，讓想突破窠臼的人，有本錢勇敢嘗試。

鳳山運動園區是高雄市首座市民運動中心，讓市民擁有優質的運動休閒空間。（提供/高雄市政府運動發展局） 除了工作和職場，生活各面向的支持，才能讓年輕人在這個城市有幸福感。下班後想運動？鳳山運動中心已開始營運，未來高雄還將再蓋5處運動中心，讓大家好好健身；減輕年輕人負擔的社會住宅已陸續完工，未來將遍布13個行政區。為鼓勵生育，110年8月「未滿2歲兒童育兒津貼」及「托育補助」新制加碼千元，高雄市坐月子到宅服務則率先於5月將原本補助80小時（價值2萬元）提升至100時。公共托育據點明年預計達51處，公共幼兒園建置比率也將在111年預計躍居六都第2名，種種政策都是要讓年輕人敢生、能養，好好在高雄生活。

改善空污，掌握能源轉型的5大原則

高雄空氣汙染的這道陰影，已逐漸淡去！檢測數據顯示，與2019年相較，2020年空氣品質指標PM2.5年平均值降10.7%，是歷年最低；PM10年平均值及日平均值降幅12.7%，已符合空氣品質標準，可脫離三級防制區；二氧化硫和二氧化氮，各減少11.4%和5.3%。累積4年（2020至2023）污染物預計削減達26,176公噸，已超過國家2025年減量標準。

高雄空汙總量，七成以上來自於前20大企業工廠，市府持續要求這些大企業更新設備、改善空品，例如積極拜訪興達電廠，與他們溝通後，同意原本4部燃煤機組在秋冬停止2部運轉；中鋼則承諾於今年停燒生媒。高雄市掌握「減煤、增氣、綠電、反核、區域均衡」5個原則進行能源轉型，去年9月加入無媒城市聯盟，宣示了高雄市的決心，接下來將持續用氣電綠電換燃煤，推動綠能發展。

公園融入科技太陽能板裝置，節能環保又美觀，是高雄居民休憩的好去處。(攝影/Carter) 高雄推動綠能發展的推手「綠地專案推動小組」預估，持續設置太陽光電和「漁電共生」後，可減少大林電廠一部燃煤機組1/2發電量。原本以觀光漁市聞名的興達港，在108年設立「海洋科技產業創新專區」後，海港人之夢也立體了起來，將成為亞太離岸風電最重要的基地之一，更可活絡當地的經濟、促進漁港轉型。靠著一步步積累，空品改善和綠能逐步走進你我生活，高雄未來不只有全臺最好的天氣，也將會有好空氣。

高雄曾背負著全臺國土開發、城市規劃不均的命運，與「重工業城市」畫上等號，但在不斷求變的城市治理思維中，高雄也已完成了五輕關廠、中油總公司改籍高雄等重要里程碑，步入下一輪的更新。高雄的基礎建設、產業實力都在大步進行中，而高雄人也睜開雙眼期待著。這個有海派性格的港灣，是許多人魂牽夢縈的故鄉，也是國際上知名的城市，讓在高雄生活的我們，一起來期待，高雄的下一個百年！

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.08】