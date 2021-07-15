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防疫不防藝！藝起漫遊指尖上的雲端美術館

聯合新聞網 / Takao樂高雄
高美館館長李玉玲透過視訊會議獻上得獎祝福，並邀請得獎者與大眾分享創作心路歷程。（圖片提供/高雄市立美術館）
高美館館長李玉玲透過視訊會議獻上得獎祝福，並邀請得獎者與大眾分享創作心路歷程。（圖片提供/高雄市立美術館）

【文/Winnie、圖片提供/高雄市立美術館、高雄流行音樂中心、高雄市政府文化局】

　　零時差充實精神食糧！配合全國疫情三級警戒，高雄市各藝文園區及場館延長閉館日程，但藝文活動on line不斷線。高美館整合雲端藝術資源，以數位平台整合展覽活動，在今年夏季陸續推出主題式線上藝術單元；市府文化局也推出文化場域Google Meet開會背景包，並攜手獨立書店透過雲端，居家防疫閱讀不打烊，讓民眾宅在家透過網路，防疫也有好心情。

高美館線上藝廊，民眾在家防疫也能欣賞優質展覽。（圖片提供/高雄市立美術館）
高美館線上藝廊，民眾在家防疫也能欣賞優質展覽。（圖片提供/高雄市立美術館）
高美館推線上藝廊

　　在家看展、線上閱讀，不失為紓解防疫生活苦悶的妙方。歷經七個月修館、甫於今年初重新開館的高美館，率先整合雲端藝術資源，接連推出「南方作為相遇之所」、「 2021 高雄獎」等主題式線上展覽單元，另外「 TAKAO．台客．南方 HUE：李俊賢」展覽平台也正式登場。

2021高雄獎線上展覽收錄藝術家得獎作品介紹外，透過Prezi平台精彩呈現，讓觀賞者如同親臨現場。（圖片提供/高雄市立美術館）
2021高雄獎線上展覽收錄藝術家得獎作品介紹外，透過Prezi平台精彩呈現，讓觀賞者如同親臨現場。（圖片提供/高雄市立美術館）
　　具有多重身分的藝術家李俊賢，以紐約經驗來看高雄，展現台灣、「台味」生猛氣息，海洋、南島文化更是他後期創作的核心。此外，高美館與學學文化創意基金會合作，將館內特藏室「南方作為相遇之所」轉化成720度環景數位展覽，透過VR虛擬環景合成技術，及跳躍式導覽動線設計、並加入高美館策展人錄製的導覽語音，即時提供教師在校進行沉浸式「線上校外教學」，帶領觀看者身歷其境般網上漫遊展覽場域。

　　作為臺灣最具指標性的藝術大獎之一，「2021高雄獎－線上展覽」亦在疫情警戒期間登場，李玉玲館長表示，此次以線上視訊會談的方式與高雄獎藝術家面對面，希望讓彼此能夠更加靠近，打造人們與藝術之間零距離的服務體驗，透過網路發酵，與大眾分享得獎藝術家創作的心路歷程，宅在家防疫但依舊能滿足心靈層次的需求。

高市文化局邀請在地書店踴躍提案，防疫期間推線上讀冊，書市閱讀不打烊。（圖片提供/高雄市政府文化局）
高市文化局邀請在地書店踴躍提案，防疫期間推線上讀冊，書市閱讀不打烊。（圖片提供/高雄市政府文化局）
線上藝文場館導覽及線上讀冊 宅在家也要轉換心情

　　市府文化局還別出心裁推出「文化場域Google Meet開會背景包」，讓大家不用出門到各場館，就能線上獲得各場館環境導覽，遠距開會也可更換背景圖，體驗虛擬「異地辦公」的感受。一次發布107張不藏私高畫素美圖，引發網友分享熱議，發布首日就已經觸及14萬名網友，市府文化局各場館小編紛紛拿出壓箱寶，駁二藝術特區配圖貼文寫道「讓變形金剛站在背後守護你吧」，再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區貼心的提醒「在家也來一場老派約會吧」，一邊較勁、一邊拉票，好不熱鬧。

「線上藝文場館導覽」收集市府文化局轄下所有藝文場館園區107張美照，不出門也能身歷其境，在線上參訪各文化場域。（圖片提供/高雄市政府文化局）
「線上藝文場館導覽」收集市府文化局轄下所有藝文場館園區107張美照，不出門也能身歷其境，在線上參訪各文化場域。（圖片提供/高雄市政府文化局）
　　同時為減少疫情對書店業者、出版社及作家們的衝擊，市府文化局更領先推出「2021高雄獨立書店線上讀冊on Line talk & read計畫」，支持書店辦理線上講座、課程與導讀活動。書店可以善用線上平台增加購書管道，邀請作家及讀者一起在線上閱讀一本書或是邀請與談，涵蓋高雄地方生活圈人事物、年輕人創業經驗、刊物、文史旅行、地方小誌、攝影師、簡易甜點或古著選物等精彩主題，讓書店工作不停歇。

　　王文翠局長指出，線上講座就是書店創生的試金石，讀者可以線上參與書店推陳出新的活動，如線上講座課程或線上導讀，只要緊盯書店動態，跟著書店走，一定能夠發現疫情外的新風景。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.07】

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