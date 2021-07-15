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搶先看！楠仔坑運動中心 超前部署

聯合新聞網 / Takao樂高雄
楠仔坑運動中心內將有50公尺水道的室內溫水游泳池。（圖片提供/高雄市政府運發局）
楠仔坑運動中心內將有50公尺水道的室內溫水游泳池。（圖片提供/高雄市政府運發局）

【文/Winnie、圖片提供/高雄市政府運發局】

　　近年國人運動風氣漸起，各縣市也推動運動中心普及化，滿足民眾對運動場館的需求。市府計畫打造十座運動中心，除了第一座運動中心—鳳山運動中心已正式啟用，原楠梓運動園區內的游泳池基地，也將重新打造成為「楠仔坑運動中心」。

　　預計2024年開幕的楠梓坑運動中心，鄰近橋頭科學園區及周邊大學，市府評估車程10分鐘左右就可抵達，啟用後約可服務近30萬人，綠建築的設計將成為未來新景點。

楠仔坑運動中心以楠梓游泳池原址打造新式運動中心，預計2024年啟用。（圖片提供/高雄市政府運發局）
楠仔坑運動中心以楠梓游泳池原址打造新式運動中心，預計2024年啟用。（圖片提供/高雄市政府運發局）
擁有十大設施 一次滿足運動需求

　　位於楠梓區的楠梓運動園區，現有射箭場、自由車場、現代五項訓練場、游泳池等運動設施，主要提供運動選手競賽訓練及國際、國內賽會使用，園區設施民國75年辦理臺灣區運動會時啟用迄今，部份設施已老舊，其中游泳池基地規劃改建「楠仔坑運動中心」，也開放給一般市民共同使用。

　　新建的運動中心總樓地板面積約2,600餘坪，在國內屬於中大型運動中心，規劃項目將有50公尺水道室內溫水游泳池、SPA池、兒童池以及蒸氣室、烤箱等設施，還包括可供羽球、籃球、桌球使用的綜合球場，且增設健身中心、瑜珈、TRX懸吊、韻律、飛輪教室，還有可以進行彈跳、翻滾等全齡體能訓練場等，二樓則將建置約可容納300位觀眾席的伸縮看台。

　　楠梓區人口近年增長，運動園區位置緊鄰台22線旗楠公路，交通便利很適合一般民眾前往利用，因此未來園區將採退縮設計，開闢4至6米寬人行道造街，園區對面的東寧籃球場也會進行鋪面簡易改造，提供滑步車及民眾散步、跑步等多元運動使用。

最美運動中心綠建築

　　從楠仔坑運動中心的建築設計藍圖中，可一窺結合生態、節能、減廢、健康需求等綠建築設計理念，包括人行通道部分均設置透水磚、雨水回收池，建置建築能源管理系統、東西向日曬開窗；並搭配遮陽構造、採用鋼筋混凝土構造的韌性構架系統，減小結構量體，達到降低CO2減量的指標。

楠仔坑運動中心泳池、綜合球場及全齡體能訓練場等規劃，能滿足民眾運動需求。（圖片提供/高雄市政府運發局）
楠仔坑運動中心泳池、綜合球場及全齡體能訓練場等規劃，能滿足民眾運動需求。（圖片提供/高雄市政府運發局）
　　另外，利用智慧技術系統將所有收集的資訊，經由網路布建與運算、統計、分析，產出最佳化的控制參數，再將這個最佳化的控制參數，發展出各類動態控制系統，做出最具人性化、最有效率的系統整合與設施設備管理，以達到智慧建築目標。

　　這座高雄最美的運動中心，不管是游泳、打球、踩飛輪、健身都能一次滿足，未來全國性現代五項運動賽事也將在這裡舉辦，邀請市民朋友共同為游泳、跑步、射擊、擊劍、馬術選手加油！

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.07】

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