尚在地ㄟ線上購物！高雄首選買起來

【文/Winnie、圖片提供/高雄首選電商平台、高雄市政府農業局】

受到COVID-19疫情三級警戒影響，民眾日常生活受到不小衝擊，為避免群聚傳播，上菜市場、超市的消費習慣也逐漸改為線上購物。本期旬味特輯，介紹隨時可買在地時令好物的「高雄首選電商平台」，一起來認識高雄的季節風味。

高雄首選電商平台以高雄特色及季節性蔬果產出依季節時序作推廣活動，不用出門就能線上輕鬆買。（圖片提供/高雄首選電商平台） 小農時令好物 線上隨時採買

高雄首選電商平台以「高雄首選」品牌為形象，主打友善小農，協助在地農民線上販售優質農產品。臺灣有「水果王國」的美名，而高雄的蜜棗、番石榴、梅及荔枝產量都是全國首位，不管您使用手機、平板或電腦，連上「高雄首選電商平台」，都可以瀏覽高雄好物。

包含蔬菜水果、五穀雜糧、果乾製品、梅子製品、生鮮漁產、畜牧產品、點心飲品、天然蜂蜜、冷凍冰品及其他產品等10大類，品項清楚分類，目前共網羅了154項商品上架，並依農漁生產季節有所調整，除了7月芒果狂饗曲正如火如荼進行中外，緊接著8、9月將主打蜂蜜，還有適逢中元節也有乾貨祭拜促銷活動，10月的中秋節檔期則預計推出烤肉組合活動，11、12月是白玉蘿蔔、紅豆、蜜棗產出季節，還有2月年節伴手禮、4、5月鳳梨、5、6月玉荷包相繼熱賣，整年度都是採買的好時節。

集結29位型農的59樣農特產品的型農大聯盟，一起來以消費行動支持挺小農。（圖片提供/高雄首選電商平台） 線上買生鮮挺農民 送禮自用兩相宜

細看「高雄首選電商平台」上架商品，主要為高雄具有生產追溯、CAS優良農特產品、產銷履歷、有機驗證及高雄型農們所生產的農產品，拉近高雄產地與全臺消費者間的距離。在電商通路這個紅海市場中，搶攻農漁牧特產消費，為高雄農業打開全新的藍海市場。

高雄海味最新鮮，彌陀防疫超值海鮮組合餐把花枝丸、嚴選白蝦、虱目魚水餃、虱目旗魚丸、金目鱸魚排、午仔魚、虱目魚肚通通打包。（圖片提供/高雄首選電商平台） 高雄首選電商平台推出限量500箱的新鮮蔬果箱，已搶購一空。市府再推高雄好家載「揀好蔬果箱」，結合計程車業者產地新鮮直送，同樣深受消費者青睞。（圖片提供/高雄市政府農業局） 市府農業局表示，這波疫情影響下，民眾網路購物訂單量增加許多，忙到客服人手來不及回覆消費者需求，鳳梨與玉荷包、蔬菜箱訂購都相當踴躍，其中更以中、北部民眾為主要消費者，占7成以上。愈來愈多趨勢顯示，消費族群在網路購買生鮮農漁產品的信心已經增強，除了可以直接將選購的農產品送到朋友手上，透過平台相挺農民、支持社會公益，也讓網購產地農產變成一件很潮的事。

高雄首選電商平台網址

www.khagri.org.tw

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【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.07】