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樂居在高雄 正副議長的私房推薦

聯合新聞網 / Takao樂高雄
從小港區的大坪頂可俯瞰85大樓、中鋼大樓等高雄地標，夜晚華燈初上更是璀璨動人。(攝影/曾信耀)
從小港區的大坪頂可俯瞰85大樓、中鋼大樓等高雄地標，夜晚華燈初上更是璀璨動人。(攝影/曾信耀)

【文/Naru、攝影/曾信耀、楊為仁、陳婷芳】

　　她們是為地方發聲與民同行的市議員，同時也是在高雄成長求學、養育子女、生活數十年的資深市民，高雄市議會議長曾麗燕與副議長陸淑美對高雄大城小事如數家珍，現在要來公開口袋裡的私房景點，以在地「下港人」的身分，推薦給在高雄生活或旅遊的朋友們。

位於小崗山的岡山之眼天空迴廊高40公尺，可將四周風光盡收眼底。(攝影/陳婷芳)
位於小崗山的岡山之眼天空迴廊高40公尺，可將四周風光盡收眼底。(攝影/陳婷芳)
曾麗燕議長推薦 小港三景路線

　　「民意代表工作全年無休，更是24小時不打烊，沒有所謂的休假。」曾麗燕說：「因此，公餘最想把握的就是和家人相聚的時光，一起喝茶或吃飯就是最美好的事。」她表示，高雄市是擁有國際雙港的城市，山海河港景致，美不勝收，除遊港及航行藍色公路，近距離欣賞飛機起降亦是高雄獨特景觀。

在小港機場旁有許多景觀咖啡廳，可以近距離欣賞飛機起降。(攝影/曾信耀)
在小港機場旁有許多景觀咖啡廳，可以近距離欣賞飛機起降。(攝影/曾信耀)
　　從不同角度欣賞大高雄，曾麗燕推薦「喝咖啡看飛機」、「高字塔看大船入港」、「大坪頂吃土雞看夜景」的小港三景路線，可在一天之內囊收高雄的海洋首都意象。

　　陽光普照的晴朗日間，先到機場跑道旁的景觀咖啡愜意地喝咖啡享用美食，巨大飛機在眼前轟然起降，零距離的震撼視野讓心情也跟著起飛；到了涼風徐徐的傍晚時分，來到高字塔欣賞粼粼夕照下的大船入港。高字塔原為港務局管制進出港口船隻的信號塔，塔樓型的建築設計，無論從哪一個角度看，都像是一個「高」字，也成為紅毛港文化園區內最亮眼的地標。夜晚，港都夜色呈現了浪漫閃爍的另一面，從大坪頂山腰上許多景觀農場與餐廳眺望，高雄港夜景彷彿是撒落一地的璀璨珠寶，散佈在絲絨般深邃的大海中，還有農場鮮摘的美味野菜和肥嫩土雞可以大飽口福。

陸淑美副議長推薦 漁村人文漫步調

　　高雄明媚的海洋風光與深厚的漁村人文，讓在地深耕多年的陸淑美特別有感觸，她推薦的是永安區永新漁港與鑽石沙灣。永新漁港是新興的小型漁港，寧靜慢活的港灣，在落日餘暉的籠罩下，美得像是一幅寧靜的畫作，附近的鑽石沙灣上，有藝術家創將水泥消波塊、漂流木創意再利用，變成別具巧思的裝置藝術。在這裡可以吹海風，體驗小漁村特有的寧靜和慢步調，品嚐海鮮和石斑魚料理，享受愜意的微旅行。

以永新漁港的防波堤與燈塔為背景，呈現寧靜優美的海灣景色。(攝影/曾信耀)
以永新漁港的防波堤與燈塔為背景，呈現寧靜優美的海灣景色。(攝影/曾信耀)
　　「另外，像是到岡山區的阿公店水庫兜風賞景，騎自行車運動樂活，或是大小崗山風景區爬山健行，挑戰體力後到土雞城吃美食。」陸淑美笑說：「還有梓官區的蚵仔寮觀光漁港看海、買新鮮海產，都是極佳的休閒活動。」

　　百變海港城的多樣魅力，就像萬花筒一樣奪目亮眼，正副議長分享在繁忙議政之外，樂活精彩的高雄生活，也歡迎民眾親自來體會。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.07】

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