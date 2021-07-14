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大南方崛起 南部半導體S廊帶引領產業新未來

聯合新聞網 / Takao樂高雄
為科技產業的未來競爭力奠基，政府將透過設備及材料兩方向，掌握戰略資源與技術。(攝影/曾信耀)
為科技產業的未來競爭力奠基，政府將透過設備及材料兩方向，掌握戰略資源與技術。(攝影/曾信耀)

【文/李瑰嫻、攝影/曾信耀、圖片提供/高雄市議會、高雄市政府經發局、高雄市政府新聞局】

　　臺南的南部科學園區延伸到開發中的仁武產業園區，全臺最大的科技走廊逐漸成形中，高雄市副議長陸淑美以宏觀角度展望布局、監督問政，希冀發揮議會力量，以科技帶動城市轉型。

高雄市議會副議長陸淑美，希冀發揮議會的力量，以科技帶動城市轉型。（圖片提供/高雄市議會）
高雄市議會副議長陸淑美，希冀發揮議會的力量，以科技帶動城市轉型。（圖片提供/高雄市議會）
半導體高階製程領銜布局，以科技迎接黃金時代

　　我們肉眼看不到的奈米晶片雖小，卻可帶動整個半導體產業鏈。臺灣半導體科技獨步全球，佔全球科技供應鏈的關鍵位置，為了在全球市場維持並強化領先競爭力，推動整體產業價值鏈，政府從「設備」及「材料」著手，積極推動南臺灣成為半導體材料專區。

橋頭科學園區位處科技走廊中間，串聯台南科學園區至楠梓科技產業園區，區域適中，也是交通最方便的地點，吸引多間企業進駐投資。(圖片提供/高雄市政府新聞局)
橋頭科學園區位處科技走廊中間，串聯台南科學園區至楠梓科技產業園區，區域適中，也是交通最方便的地點，吸引多間企業進駐投資。(圖片提供/高雄市政府新聞局)
　　「配合政院規劃，透過設備及材料兩方向，掌握戰略資源與技術。」高雄市議會副議長陸淑美表示，她針對高雄未來的科技藍圖，提出府會的宏觀願景：「設備方面不僅我們要提前布局12吋晶圓製造利基設備，更希望在2030年之前能生產以「埃米（0.1奈米）」為尺度的半導體，此外掌握關鍵化學品自主、確保材料優化參數不外流，也都是重要關鍵。」

從南科到高雄小港，形成南部半導體S廊帶。(圖片提供/高雄市政府新聞局)
從南科到高雄小港，形成南部半導體S廊帶。(圖片提供/高雄市政府新聞局)
　　從臺南南部科學園區的台積電、高雄路竹科學園區的華邦電、橋頭科學園區、楠梓加工區的日月光到仁武產業園區，南部半導體材料的「S」廊帶引領著產業的新未來。其中橋頭科園區面積262公頃，政院積極引入晶圓製造、封測等半導體產業，以及智慧機械、5G、6G網路與AI軟體服務等創新產業聚落，將為高雄的產業注入新動力、新活水；沿著國道一號繼續南行，馬上就抵達全球封測龍頭日月光大本營所在的楠梓加工區。過去是石化和螺絲重鎮的北高雄，將變成邏輯晶片、封裝測試、記憶體3大領域，形成臺灣半導體先進製程的最大聚落。

橋頭科學園區、仁武產業園區、亞灣5G AIoT創新園區開發，用投資帶動城市繁榮，期待帶動南部科技廊道成為最有價值的半導體產業聚落。(圖片提供/高雄市政府經發局)
橋頭科學園區、仁武產業園區、亞灣5G AIoT創新園區開發，用投資帶動城市繁榮，期待帶動南部科技廊道成為最有價值的半導體產業聚落。(圖片提供/高雄市政府經發局)
　　進入高雄市中心，近年開發力度最大的亞洲新灣區，則搭配毗鄰的高雄軟體園區中諸多新創事業，進行虛實整合，開發5G應用服務。陸淑美進一步表示：「半導體、新世代通訊、人工智慧、物聯網，這些正在趨勢浪頭上的最尖端科技，將因此在高雄完美合體，甚至可以直接從亞洲新灣區出海，進軍國際。」引進科技業投資只是一個開始，除了高雄原來的基礎工業、重工業會受到帶動，接下來服務業、農漁業等不同業別，也將跟著活化。

翻轉城市格局 為高雄留錢留人

　　地域發展產業起飛，身為民意代表，首先要讓產業效益讓高雄市民「有感」。「高雄要成為高階製造中心，科技廊帶將是重要的發展基地，我們希望透過相關法案，帶動就業讓人才流入，留錢並留人，為人口不斷流失的南部注入一劑強心針。」陸淑美說：「高雄市房地產在六都中相對平價，年輕人只要認真工作五年，便有機會購屋成家立業。因此只要高雄快速翻轉產業結構，釋出就業機會，必可吸引大量年輕勞動力。」

　　高端科技產業領軍，正是重新審視產業轉型、翻轉城市格局的重要契機。隨著鐵路地下化完成及高雄新車站興建，周遭街廓造景更新翻轉，獨特的商圈再造、運用科技降低空氣汙染、構建完善整體的公共運輸路網等，都是府會接下來的重點目標，讓高雄的產業與魅力共同起飛。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.07】

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