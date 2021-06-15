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無障礙之家附設燕巢家園給身心障礙者家的歸屬感

聯合新聞網 / Takao樂高雄
燕巢家園地面5樓、地下1樓，面積2436坪，內部設有寢室、園藝休閒、交誼廳等，其中交誼廳是家民們參與活動，彼此交流的空間。（圖片提供/無障礙之家附設燕巢家園）
燕巢家園地面5樓、地下1樓，面積2436坪，內部設有寢室、園藝休閒、交誼廳等，其中交誼廳是家民們參與活動，彼此交流的空間。（圖片提供/無障礙之家附設燕巢家園）

【文/李定遠、圖片提供/無障礙之家附設燕巢家園】

　　為身心障礙者打造的全日型照護機構「高雄市政府社會局無障礙之家附設燕巢家園」於近期開幕，全新落成的大樓提供全日型住宿照顧、臨短托及緊急安置，並規劃全國首創情緒行為輔導專區，為身心障礙者及家庭帶來新助力。

燕巢家園整體規劃以「家」為概念出發，兼以智慧建築與綠建築設計，提供家民們人性化的優質居住環境。（圖片提供/無障礙之家附設燕巢家園）
燕巢家園整體規劃以「家」為概念出發，兼以智慧建築與綠建築設計，提供家民們人性化的優質居住環境。（圖片提供/無障礙之家附設燕巢家園）
專為身心障礙者設計的新家園

　　高雄市政府長期致力於完善居家式、社區式及機構式服務，朝向多面向建構身心障礙服務。今年4月啟用的無障礙之家附設燕巢家園，為地下1層、地上5層的嶄新建物，主要服務對象為18歲至64歲中度以上心智障礙者，最高可容納120位家民「入厝」（含全日型照顧服務105人、情緒行為輔導專區10人、臨短托服務及緊急安置5人），提供心智障礙者全日型陪伴與照護，以及安全友善無障礙的生活環境。

　　當身心障礙者老化、照護家屬衰老，將會面臨「雙重老化」與「雙重照顧」的困境。為解決雙老議題，市府運用退輔會岡山榮民之家低度使用之幼稚園場地籌建燕巢家園，由工務局新工處規劃設計，發包興建。社會局同步辦理委託經營公開招標評選，由伊甸基金會獲選為燕巢家園後續提供服務單位，與過往先建設完成、後招標服務單位的程序不同，伊甸基金會從建設初期即參與規劃，從居住者和照護者的角度出發，與市府共同為心智障礙者量身打造第二個家盡一份心力。

1樓實習商店及作品展示區，提供燕巢家園未來小作所學員工作成果展示。（圖片提供/無障礙之家附設燕巢家園）
1樓實習商店及作品展示區，提供燕巢家園未來小作所學員工作成果展示。（圖片提供/無障礙之家附設燕巢家園）
　　新落成的燕巢家園擁有綠建築銀級標章，導入市府「高雄厝」的設計精神，景觀陽台以花草植物垂直綠化，營造愉悅的生活環境。內設寢室、牙科診療、交誼廳、園藝休閒等設備，整體設計特色就像是家的延伸，寢室採三房兩廳，7至8人為一個單位，寬敞明亮的環境讓每個人擁有充足的活動空間。早晚餐由中央廚房分成三菜一湯送至家內，居民們彼此在餐桌前分享食物，一起在客廳看看電視，從陽台感受陽光和花香綠意，家庭生活的溫馨感在燕巢家園延續。

　　踏進由陽台串聯、彷若舊時三合院廣場的大型中庭，一座從樓頂通至地面的鋼構螺旋避難滑梯吸引目光，造型特殊的逃生梯，讓家民在災害中可迅速逃生，園中也加強防撞防跌、無門檻化等設計，提升安全性與確保家民的居住品質。

　　燕巢家園全國首創「情緒行為輔導專區」，針對嚴重情緒行為身心障礙者，整合護理、教保、社工、醫師、行為輔導員、特教等領域專業人員，以一人一室的獨立空間、運動與提供高密度照護。無障礙之家陳主任指出：「嚴重情緒行為者對家裡造成很大壓力，一般機構因為設備人力不足也無法提供服務。燕巢家園提供各種專業輔導，多方評估尋找情緒模式，幫助他們日後融入社區與家庭生活。」

家園內規劃多元課程與活動，另提供教室做為北高雄身心障礙者樂活補給站。（圖片提供/無障礙之家附設燕巢家園）
家園內規劃多元課程與活動，另提供教室做為北高雄身心障礙者樂活補給站。（圖片提供/無障礙之家附設燕巢家園）
　　12間寬敞教室是家民們白天的活動場域，地板教室讓他們跳舞活動四肢，園藝教室可以學習認識種子，親手種植花草穩定情緒，在家事教室中化身烘焙師，製作餅乾或鬆餅，結束後共同分享吃下午茶。家園內還有一間多感官教室，設置了促進平衡感的吊椅、安定情緒的聲振床，彩像投影機等放鬆且無威脅的設備，讓家民們透過多元感官訊息，提升學習力與情緒掌控。

　　「以愛相待，以家為念，營造幸福家園。」燕巢家園重視個別化和人性化，提供有溫度及信賴性的全日型住宿照顧，設籍高市年滿18歲、中度以上智能障礙者如有照顧上問題歡迎電話洽詢。

• 無障礙之家附設燕巢家園

地址：高雄市燕巢區中安路55號

電話：（07)616-2311或616-2355

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.06】

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