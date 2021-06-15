走過半世紀的果汁老店 處處都是電影場景

【文/Winnie、攝影/曾信耀】

有「左營海軍老街」之稱的西陵街上，50多年老字號的福生果汁店，小小店面像是一面時代記憶的櫥窗，雖然昔日阿兵哥高朋滿座，猶如軍校片電影般的場景不再，身形嬌小的老闆娘仍熱絡地招呼著來客，聽著老客人說「哥喝的不是果汁，是回憶」。

復古招牌上寫著「Street Juice天台」，原來電影《天台》及《六弄咖啡館》都曾相繼在福生果汁店取景，當年為了拍攝《天台》還封街兩天。福生果汁店位在左營軍用品街上，數十年來陪伴著左營人成長，更是許多阿兵哥們的回憶，不論是招牌設計、水果擺設、果汁玻璃杯都承載了半個世紀的歷史。

福生果汁店又大又醒目的招牌，是當年電影《天台》拍攝時所留下的。（攝影/曾信耀） 操著一口臺語招呼客人的老闆娘洪玉秀，可稱得上是這條軍用品老街的說書人，「你站到對面就會看到觀光大戲院了」，早已熄燈數十載的老戲院建築依然留有「觀光大戲院」的殘跡字樣，早期阿兵哥放假就會打扮時髦來西陵街逛街、看電影，「以前戲院一樓就是一格格的小店鋪，各種小吃應有盡有」老闆娘指著半牆的高度一邊說著「這裡是用磁磚貼的工作檯」，雖然如今已改成不鏽鋼餐飲設備，但在老闆娘生動地比劃中仍歷歷在目。

（左）番茄切盤搭配混和薑泥、甘草粉、糖粉與醬油膏的沾醬，在南部一定要吃這一味。（右）復古玻璃杯有蜂蜜果菜汁的字樣，比很多年輕阿兵哥年紀都還大。（攝影/曾信耀） 時代的記憶裡少不了用玻璃杯喝果汁

來一杯木瓜牛奶、蜂蜜果菜汁，沒有時下手搖調飲五花八門的選擇，水果、果汁、冰類簡簡單單，「最早是沒有果汁，只有水果切盤而已，而且以前一杯果汁只要3元」，從以前到現在都是銅板價，喝上一口濃濃的人情味，也難怪許多已經退伍多年的阿兵哥總是念念不忘。

「這裡最讓人懷念的，就是用玻璃杯喝果汁」，仔細一看玻璃杯上還印有「蜂蜜果菜汁」、「木瓜牛乳」的紅色字樣，老闆娘透露這些復古玻璃杯是50年前特地開模訂製，對現在年輕人喜歡這些老玩意反而覺得有趣，而且以前外帶還會用塑膠袋綁紅繩插進吸管喝飲料，讓老一輩人有超多共鳴，直呼超有感。

老闆娘平時一個人張羅果汁店大小事。（攝影/曾信耀） 木瓜牛乳、番茄切盤來嘗嘗經典古早味

冷藏櫃裡除了琳瑯滿目的水果之外，最醒目的莫過於排列整齊的高雄牧場鮮乳，對高雄人而言，幾乎是標誌型的牛乳代表，無論是自家熬煮的古早味紅茶牛乳，或者西瓜、南瓜、酪梨、綠豆沙牛乳，尤其是招牌木瓜牛奶，老闆娘大器加入一整瓶高牧鮮乳，來這裡喝的不只是濃純香，還有歷久彌新的回憶。

炎炎夏日，老闆娘推薦最適合消暑退火的蜂蜜苦瓜汁、蜂蜜果菜汁和冬瓜茶，甜而不膩又冰涼，老字號的手工布丁冰也教人回味無窮，南部限定的古早味則是番茄切盤，美味的靈魂來自於混和薑泥、甘草粉、糖粉與醬油膏的沾醬，新鮮番茄有點鹹、有點甜，是南部人才懂得這一味。

走過半世紀，西陵街的繁華榮景，已隨時代轉變，儘管阿兵哥人潮不再，洪玉秀依然一個人張羅著這家小店，人生總有一些回憶與溫暖相伴，慢慢前行，如同電影《天台》插曲哼唱的，「哪裡都是妳」。

提醒您：全國防疫三級警戒期間 全市餐飲店禁止內用

• 福生果汁店

地址：高雄市左營區西陵街116號

電話：(07)587-5707

營業時間：11：00～20：00

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.06】