亞灣5G專網場域上線開啟高雄智慧新時代

【文/李瑰嫻、攝影/Carter】

全臺首座開放民眾體驗的「5G獨立組網專網暨邊緣雲VR場域」在高雄大魯閣草衙道啟用，未來將運用在各行各業，像是智慧製造及醫療領域等，不僅開啟5G新應用場域，更共同帶動高雄轉型為科技智慧城市，協助企業和人才根留高雄。

「HTC 5G專網場域」是透過HTC領先業界的5G獨立組網技術，提供先進且完整的端對端企業專網解決方案。（攝影/Carter） 全臺灣第一個5G專網及VR試驗場域

高雄積極布局大南方計畫，全力打造亞洲新灣區成為5G AIoT智慧城。日前市府與HTC共同宣布，全臺首座「5G獨立組網專網暨邊緣雲VR場域」在大魯閣草衙道正式啟用，民眾和業者可以體驗次世代5G智慧生活帶來的便利。

自107年度起，高雄成為中央指定推動體感科技產業的重點城市，與虛擬實境創新領導者HTC攜手合作「KOSMOSPOT X VIVELAND 體感奇點站」，成功打造全臺首創「前店後廠」推動示範案例，博得市場與業界好評。因應5G發展趨勢，雙方更進一步合作，率先全國建置以營運為目的的5G企業專網場域，成為「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」首座示範性「智慧化專頻專網場域」，期望透過實際導入運用，開拓5G創新智慧應用市場新藍海。

對企業而言，5G專頻專網協助建構低建置成本、低空間需求及高度垂直整合與模組化服務的完整解決方案。在高速穩定的5G網路環境中，企業可以執行VR多人教育訓練、實作及協作雲端管理教育系統等應用，進而改善公司體質以提升營運效率。

提供民眾體驗的無線VR多人連線遊戲，在HTC 5G專網環境下，透過搭配邊緣運算與串流技術, 實現去主機以及不受拘束的體驗。（攝影/Carter） 一般民眾也可以在體感奇點站體驗到5G專網帶來的高效能VR運算，更突顯VR遊戲的順暢度及穩定性，大幅提升民眾的沉浸感受，且可直接使用無線頭盔進行多人VR連線遊戲，使民眾遊玩不受空間限制，提升遊戲舒適感與體驗感。藉由「5G獨立組網專網場域」的啟用，高雄已準備好提供產業一個安全、穩定及高速的5G環境，與企業共同迎接新世代，歡迎產業投資進駐。

5G企業專網上可以跑任何商業應用，譬如智慧工廠、或需要下載大流量解決方案，打破過去企業應用所遇瓶頸。（攝影/Carter） 高雄市政府經發局表示，與HTC共同合作，主要期望透過大廠帶小廠模式，協助業者促進產品快速成熟，未來透過5G、AI及體感等智慧科技，結合交通、文創會展、流行娛樂及觀光旅運，導入重大公共建設。例如以「高雄流行音樂中心」結合8K高畫質影音串流技術，作為5G影音串流實驗場域；「高雄電競館」結合遠距無人載具即時操控，作為5G無人載具實驗場域；「高雄港埠旅運中心」結合智慧人流、物流，作為5G國門示範場域；「高雄展覽館」結合異地展演、線上會展技術，作為5G會展示範場域，讓智慧科技深入民眾生活，提升民眾參與度與認同感，使高雄逐漸形成5G AIoT產業生態系。

全新「5G獨立組網專網暨邊緣雲VR場域」設置於高雄大魯閣草衙道的「KOSMOSPOT x VIVELAND體感奇點站」內，即日起免費公開，歡迎企業與民眾於上午11點至晚上9點營業時間內，親自體驗雲端娛樂與5G企業應用方案，認識並感受未來「科技亞灣，智慧高雄」的魅力。

6/14前不對外開放，開放時間配合政府防疫措施法令調整，開放時間請先至官網查詢。

地址：高雄市前鎮區中安路1-1號(大魯閣草衙道大道西)

時間：11：00〜21：00

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.06】