在微觀世界回味往昔美好

備註：展覽日期請依臉書粉專公告為準。

【文/李定遠、攝影/聯合數位文創】

以臺、日微型大師聯名的「山田卓司×鄭鴻展微縮人生特展」將移師高雄，60餘件精彩作品將在國立科學工藝博物館與民眾見面，臺灣與日本往昔懷舊風情，經大師巧手變成微縮風景，維妙維肖的細膩魅力令人讚嘆。

山田卓司×鄭鴻展微縮人生特展

歷史悠久的鰻魚屋內，廚房流理台擺滿了餐具器皿、被炭火燻黑的牆面和前台還來不及整理的茶水，充滿生活感的小細節一覽無遺。轉個身，來到昭和時代的模型店，少年盯著展示櫃裡琳瑯滿目的坦克模型目不轉睛，木櫃上堆滿各種戰艦模型盒，還有牆面上的海報、工具等，緬懷模型少年的青春歲月。這些懷舊生活場景彷彿被照了縮小燈，以1：35甚至更小的尺寸重現，以精細手工栩栩如生重現細節，引領觀賞者穿越時空，感受舊時光美好。

鄭鴻展（右）和山田卓司（左） 。圖片提供/聯合數位文創） 《模型少年的日常》作品與海洋堂的世界坦克博物館系列(World Tank Museum)合作，模型主角就是山田老師的縮影，重新回憶自己第一次進到模型店欣賞作品的欣喜與感動。（圖片提供/聯合數位文創） 這項微縮特展集合臺、日模型大師攜手展出，被稱為「情境王」的山田卓司是日本藝文界重量級職業模型師，曾於《電視冠軍》節目中奪下五屆冠軍，擅長製作寫實風格的情景模型，將各種主題以縮小的立體作品微妙精美呈現。而臺灣的微縮模型神人鄭鴻展，本業是室內設計師，曾奪下日本殿堂級「濱松微縮模型大賽」雙料冠軍，擅於利用日常生活可見的廢棄材料，進行舊化表現，創作出縮小十倍「有使用痕跡」、具有生活感與歷史感、人情味交織的微觀世界。

鄭鴻展將建築結構與技法融會貫通到製作微縮作品上，堪稱是臺灣微縮模型之王。（圖片提供/聯合數位文創） 高雄場獨家展出鄭鴻展的最新作品《流光似水》》。（圖片提供/聯合數位文創） 兩位大師是2016年在「濱松微縮模型大賽」中結識，鄭鴻展今年特別邀請山田卓司在臺灣共同聯展，展出內容分為宅男的房間、真實與再現、共通的記憶、昭和風情畫、模型奇想集等五大區。鄭鴻展為高雄展場特別帶來最新作品《流光似水》，巧妙地將一個昭和初期的八角掛鐘作為空間，裡面設計成兩層，上層為師傅在修理鐘錶的工作場景，沿著梯子向下，可看到各種維修手錶的器具零件，以及一隻鄭鴻展8歲時，母親送給他的老手錶。牆上的掛鐘指針、使用過的散亂零件和生鏽鐵工具，作品處處充滿細節與精緻度。

以「懷舊」做為展覽主題，展場也配合作品打造成洋溢昭和風情的氣氛，透過讓觀眾如臨其境的日本街道、舊倉庫及房間角落，可以充分感受到兩位大師的回憶與感動，特別在因為疫情影響，無法出國的當下，彷彿跟著模型穿越到古時的日本，體驗了一場時空旅行。

製作「士林夜市」豪大大雞排攤位模型，油鍋中雞排載浮載沉的模樣完美重現，彷彿能聞到食物香氣。（圖片提供/聯合數位文創） 「山田卓司×鄭鴻展微縮人生特展」9月12日前在國立科學工藝博物館展出，歡迎今年暑假到高雄體驗微縮人生，親眼目睹大師在專業技法下精彩重現的美好回憶，一窺毫釐之間的驚奇與感動。

• 山田卓司×鄭鴻展微縮人生特展高雄場

地址：國立科學工藝博物館第一特展廳

時間：9：00〜17：00

網址：https://www.facebook.com/DioramaExhibition

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.06】