因應防疫，高雄市5/17宣布，公園遊樂設施一律暫停使用，請留意公園遊樂設施實際開放情形。

【文/Kyu、攝影/Carter、圖片提供/高市府養工處】

位於高雄榮總後方的福山公園，是當地居民休閒運動的好去處，近期彩繪塗鴉牆、四人翹翹板、沙坑區及可以盡情攀爬的高低平台遊戲場，全新的共融式遊樂場落成開放，公園變成孩子們「練武功」的創意遊樂場，在玩樂中增進體適能與創造力。

高低平台遊戲場為利用原有土丘的高低落差打造的冒險性遊樂場，平台與平台之間的連通道以各式爬網做為串連，提供孩童攀爬、抓握、登高眺遠。(圖片提供/高市府養工處) 福山公園共融式遊樂場誕生

繼備受好評的衛武營都會公園、小港森林公園及汕頭公園等遊戲場後，市府養工處近期於左營福山公園再推出嶄新共融式遊樂場，佔地1.27公頃的環境，設置豐富的特色遊樂設施，整潔優美的公廁與更完善的座椅步道等，讓家長與孩子們共度歡樂假日。

左營福山公園經全面改造更新，成為具有多元遊戲設施，老少咸宜的共融式遊樂場，讓高雄居民可以放心休憩遛小孩。（攝影/Carter） 福山公園原為福山藥用植物園，園內曾種植多種藥用植物，草木扶疏繁茂。為活化公園場地，高市府特別編列預算，汲取當地居民、各方專家學者及兒童使用者等意見，規劃更具互動與啟發性、全年齡都能使用的共融遊戲場。透過分齡分區、不同強度的遊戲器具，提供大、小朋友、年長或身障者等皆能共樂的場域。

可愛動物嘉年華彩繪的塗鴉牆，讓孩子們手持粉筆盡情揮灑想像，塗鴉牆背面結合沙坑設置戲沙管，以不同的遊戲方式，觸發孩子的創意潛力。（攝影/Carter） 園內遊戲設施均通過安全檢測，學齡前兒童以趣味性、親子活動為主題，設計彩繪塗鴉牆、沙坑、四人翹翹板及兒童遊具等設施，巨大沙坑讓孩子們玩得不亦樂乎，沙桌設計讓孩子不會玩得全身都是沙塵，身障者也能玩沙同樂，緊鄰沙坑的洗腳區和洗手台，也方便家長幫孩子清理。

結合公園地形地貌，3米高的高低平台遊戲區則專為6-12歲的兒童打造，融入自然元素與山訓場概念，不同高度平台空間結合攀爬網、攀岩板及垂直爬籠，讓孩童自由攀爬、抓握，增加遊戲時的挑戰性與刺激性，滿足小朋友挑戰自我、發掘鍛鍊體力潛能。

煥然一新的遊戲場域總讓孩子們玩到忘記回家的時間，家長們也可放心「遛小孩」，度過歡樂的親子時光。

• 福山公園

地址：高雄市左營區榮總路203號

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.06】