高雄農產品揚名國際「鳳梨果脆」打入歐盟市場

【文/李曉萍、圖片提供/一鳴生技農園（好結果）】

「鳳梨果脆」不僅曾被選為2018年總統府記者會伴手禮，也擄獲愛爾蘭參議員威爾森（Diarmuid Wilson）的味蕾，外銷歐盟和美國，打入國際市場，讓高雄水果以多元的創新加值面貌，打開新活路。

凝結在欉紅

中國政府阻擋臺灣鳳梨進口，影響今年的鳳梨外銷訂單，臺灣民眾及國際社會發起一波「吃臺灣鳳梨挺農民」的活動。一鳴生技農園的蕭旦倫早已超前佈局，開發「好結果」果脆產品，利用鳳梨盛產，將20餘公噸的高雄鳳梨加工生產成鳳梨果脆，保留水果營養又方便保存，可作為新鮮水果的替代品，近期因疫情影響，民眾不方便經常出門採買而廣受青睞。

「好結果」果脆無糖、無人工添加，完整保留水果的營養、風味與色澤，可當作健康的零食。（圖片提供/一鳴生技農園「好結果」） 「好結果」跳脫傳統果乾做法，投入技術門檻高的「真空冷凍乾燥技術」，以負40度凍結水果最甜美的瞬間，在真空低溫環境下，經過48小時烘焙風乾，僅抽離水分，完整留下水果的營養、纖維、風味與香氣。低溫乾燥製程中，水果不易氧化，可維持樣貌與色澤，而果脆含水率已降至2~3%，微生物難以存活，不需添加防腐劑就能長期保存。

「禮輕情重」禮盒可一次品嘗到火龍果、芭樂、芒果和鳳梨的味道。（圖片提供/一鳴生技農園「好結果」） 在地一番鮮

蕭旦倫以「生產者」身份從選果階段就為品質把關，水果選自高雄各地值得信任的生產夥伴，包括：大樹金鑽鳳梨和玉荷包、六龜金煌或愛文芒果、旗山黃檸檬、田寮木瓜等，根據不同水果的特性，挑選最適合的採收熟度，製作過程無添加糖和多餘調味，濃縮鮮果的甜、酸與風味，一口咬下，酥脆爽口，天然果香在口中滿溢開來，化做季節的禮讚。

「水果和香水一樣，記憶來自於香氣。」蕭旦倫認為鮮果外銷因需經過檢疫審核，農產加工品有推廣上的優勢，冷凍乾燥技術能將臺灣水果的味道與香氣送到更遠的地方，讓臺灣農產品走向國際化與精緻化。

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【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.06】