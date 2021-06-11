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年輕有理想的型農返鄉打造新型態牧場

聯合新聞網 / Takao樂高雄
楊政勳接手父母親創立的牧場後，在世代磨合間尋找牧場的新出路。（攝影/曾信耀）
楊政勳接手父母親創立的牧場後，在世代磨合間尋找牧場的新出路。（攝影/曾信耀）

【文/Winnie、攝影/曾信耀】

　　八年級生的楊政勳是橋頭出身的二代農，翻轉30年老字號牧場經營模式，全面升級迎頭趕上六產新浪潮。

　　「這座牧場年紀和我一樣大」，水流莊牧場第二代主人楊政勳用最簡單的方式介紹了自家牧場，原本退伍後，只是先回到橋頭老家幫忙父母打理牧場，一晃眼七、八年過去了，笑稱自己也回不了頭了。

軟、硬體升級導入智能化與自動化

　　牧場位於舊稱水流庄的橋頭區東林里，離橋頭捷運站不遠，是一座城市中的牧場，也是楊政勳承接家族事業後，才為自家牧場取名「水流莊牧場」，有計畫性地建立品牌與經營模式。

　　牧場自民國79年開業迄今，已經30個年頭。楊政勳深知農二代返鄉，若只想單純接手飼養或種植會很辛苦，無論是否要走向六產化（註：「六產」一詞源自日本，即：第一級從事農牧種植飼養、第二級農產品加工、第三級銷售農產品與加工產品，1+2+3等於6），都要導入與老一輩比較不同的生產觀念，尤其對小規模與家族經營式的牧場而言，至少要試圖嘗試事半功倍的替代方案。

楊政勳認為導入智能化、自動化，是未來從事農牧業必然的趨勢。（攝影/曾信耀）
楊政勳認為導入智能化、自動化，是未來從事農牧業必然的趨勢。（攝影/曾信耀）
　　在楊政勳改造下，軟、硬體全面提升有了顯著成效，牧場目前有200多頭羊隻，與父親管理相比，他雖然將數目減少，但乳量反而增加，一方面參與DHI檢測（Dairy Herd Improvement），透過乳羊群性能改良判讀數據，同時參加小羊育成計畫，他強調：這是牧場一切營收的開始，因為如果育成率低，牧場缺乏新的羊隻汰換，連帶地就無法創造提升乳量的基本條件。

楊政勳將牧場空間重新規劃，一部分作為休閒遊憩場所。（攝影/曾信耀）
楊政勳將牧場空間重新規劃，一部分作為休閒遊憩場所。（攝影/曾信耀）
結合休閒觀光的樂活自然牧場

　　以飼養為主、觀光為輔，也是楊政勳給予牧場的全新定位，「食農教育是我們對外溝通的策略，還可以因此增加收入」，除了把牧場打造成週末休閒的去處之外，牧場也會推出一些DIY課程，例如去年暑假舉辦的「小小牧羊人體驗」就大受歡迎。水流莊牧場規模面積雖僅9分地，因為重新規劃牧場動線，還有砍掉部分芒果樹，開闢了環狀磚步道與草皮，在這裡甚至舉辦過百人共食餐會與求婚戶外活動。

翻轉傳統牧場刻板印象，楊政勳更注重水流莊牧場品牌商品設計與行銷。（攝影/曾信耀）
翻轉傳統牧場刻板印象，楊政勳更注重水流莊牧場品牌商品設計與行銷。（攝影/曾信耀）
　　面對少子化衝擊，原本以學童為主的羊乳市場銷量銳減，水流莊牧場逐步調整自產自銷，標榜牧場單一乳源，與坊間集合式乳源形成市場區隔，加上羊乳保存期限不長，以自家羊奶開發優格、義式冰淇淋、饅頭吐司等商品，「我覺得這是相輔相成的，觀光人潮可以帶動牧場商品收入，牧場收入則能夠提升羊乳銷售價值，」楊政勳說。

「高雄農來訊」開地方政府之先，透過農產業資訊共通平台，提供更精準的大數據分析及數據加值。(圖片提供/高雄市政府農業局)
「高雄農來訊」開地方政府之先，透過農產業資訊共通平台，提供更精準的大數據分析及數據加值。(圖片提供/高雄市政府農業局)
走向「智慧農業」的層次

　　高雄市政府農業局局長張清榮表示，未來的農業創新轉型就是要打破外界長期對農業是落後的錯誤觀念，並且將農業當成尖端產業來經營。農業局首開地方政府之先，首建「高雄農來訊—農產業資訊共通平台」，整合地理、氣象、農情、市場價量等四大資訊，並進行大數據分析及數據加值；另外也以Telegram開發產銷資訊即時通功能，提供整合資訊查詢及客製化訂閱推播服務。

　　越來越多的青年返鄉從農，他們以新眼光、新技術思考傳統農業，若能善加利用電子商務，透過網路行銷與宅配物流，就可能克服時空限制，也有更多機會直接與末端消費者進行對話。

• 水流莊牧場

地址：高雄市橋頭區東林里里林東路99號

電話：(07)612-1574

牧場開放時間；週六、日10：00～18：00

+高雄農來訊

https://agri-data.kcg.gov.tw/

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.06】

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