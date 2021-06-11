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南漂的遊戲公司讓高雄製造的體感遊戲登上任天堂Switch

聯合新聞網 / Takao樂高雄
超大遊戲場景的「臺灣妖果」體感遊戲，今年4月28日已正式在Nintendo Switch任天堂平台上架。（圖片提供/哇哇科技）
超大遊戲場景的「臺灣妖果」體感遊戲，今年4月28日已正式在Nintendo Switch任天堂平台上架。（圖片提供/哇哇科技）

【文/Winnie、攝影/曾信耀、圖片提供/哇哇科技】

　　以可愛風的原創體感遊戲受到矚目的「哇哇科技」（WOWWOW）是南漂的遊戲公司，與公共電視台合作，將動畫「妖果小學堂」開發成適合全家一起遊玩的體感跑酷遊戲「臺灣妖果」，於今年4月28日起，在任天堂Switch平台正式上架。這支成軍3年的新創團隊，把臺灣IP帶出國，在全球遊戲產業與歐美日先進大國同場競技，為高雄體感產業在國際增光，再添一例。

戴丞峰帶領哇哇科技團隊屢創佳績，包括2019年以條碼大作戰《TAG WAR》榮獲Future Commerce Awards x 最佳體驗創新銅獎，也獲選第三屆G CAMP，前進 2020 SXSW參展。（攝影/曾信耀）
戴丞峰帶領哇哇科技團隊屢創佳績，包括2019年以條碼大作戰《TAG WAR》榮獲Future Commerce Awards x 最佳體驗創新銅獎，也獲選第三屆G CAMP，前進 2020 SXSW參展。（攝影/曾信耀）
從醫療轉互動，精準預測科技脈動

　　哇哇科技在戴丞峰於2015年創辦之初，便相繼與新竹動物園、雪霸國家公園合作，運用beacon技術開發出動物大發現APP（註：beacon中文翻譯為「信標」，是一種運用「藍芽」和「行動裝置APP」來達到精準定位及傳送資訊的技術。），之後更以領先業界的動態捕捉開發出「健身道PRO」，並入圍經濟部工業局2019數位內容產品，甚至早在2013年就與臺灣電影、動畫、漫畫、遊戲、音樂、教育與娛樂產業等，整合催生出《夢見》虛擬偶像演唱會。

戴丞峰說，選擇回來高雄是因為這裡是全臺最大體感生態圈，能與國際市場對接，才能有國家隊打群體戰。（攝影/曾信耀）
戴丞峰說，選擇回來高雄是因為這裡是全臺最大體感生態圈，能與國際市場對接，才能有國家隊打群體戰。（攝影/曾信耀）
　　原本在中華電信研究院工作的戴丞峰，主要專業領域是深耕雲端平台，他笑稱從未想到自己會投身遊戲產業。無論是剛創業時與老人照護機構合作，進行老人身心理的數據分析相關專案，或在2019年推出VR、PC跨平台多人連線對戰的條碼大作戰VR遊戲，由他領軍的團隊常常在市場尚未成熟之際，便看準產業發展洞燭機先，他笑說「那時候做得太早了」，隨著臺灣長照需求增加與AR、VR未來科技成形，在在印證了他對科技脈動發展預測的前瞻視野。

有趣又動感的妖果小學堂體驗遊戲，很適合親子一起遊玩。（圖片提供/哇哇科技）
有趣又動感的妖果小學堂體驗遊戲，很適合親子一起遊玩。（圖片提供/哇哇科技）
　　2018年受到「高雄市體感科技園區計畫」吸引，他決定帶領團隊南漂遷址高雄，累積更多研發能量與實力，近年來陸續斬獲 TAIPEI GAME SHOW_INDIE GAME AWARD最佳VR遊戲、Future Commerce Awards最佳創新體驗銅獎、東京電玩展Fami通獨立遊戲獎INDIE PRIZE、以及任天堂贊助TOKYO GAME SHOW 2019 獨立遊戲參展團隊等，多項國內、外獎項肯定。

高雄市政府經發局長廖泰翔積極推動體感科技園區計畫「前店後廠」營運模式，提供開發團隊最佳解決方案。(圖片提供/高市府經發局)
高雄市政府經發局長廖泰翔積極推動體感科技園區計畫「前店後廠」營運模式，提供開發團隊最佳解決方案。(圖片提供/高市府經發局)
KOSMOS體感奇點，實現虛擬整合

　　高雄市政府經濟發展局局長廖泰翔表示，由於體感科技體驗需要展示空間，開發也需要場域，更需要一個完善的試煉環境，讓開發者能直接收集消費者的體驗回饋，因此體感科技園區計畫推動「前店後廠」的營運模式，提供開發團隊最佳解決方案。

　　透過工作坊、Demo Show、商媒會或創新競賽等方式，與大廠合作帶小廠，開外掛迅速讓產品符合市場需求，不僅在各領域遍地開花，技術和內容更受到美、日、韓等多國肯定。近3年來促進投資35.1億元，帶動產值達108.1億元，創造逾1,200個就業機會，更吸引全臺逾60家體感業者齊聚高雄，形塑全臺最大體感生態圈，並促成新創產品輸出國際5案與國際合作19案等佳績。

哇哇科技

http://wowwow.tw/

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.06】

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