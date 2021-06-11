新創公司「創夏設計」從高雄邁向國際

【文/Winnie、攝影/曾信耀】

靠20萬元起家，拿下多個國際設計大獎的「創夏設計」，銷售據點遠至波蘭、埃及，日、韓、義大利則是主力市場，創意總監王斌鶴的十年創業路充滿挑戰，在國際舞台上發光發熱。

王斌鶴年僅27歲即返鄉創立的「創夏設計」，今年邁入十週年，「對我們來講，的確有不同的意義，包括我們即將進駐全新的辦公室」，暢談創業路，王斌鶴回顧自己的夢想，也展望未來的機會。

由王斌鶴領軍跨領域的創夏團隊，從產品設計、包裝設計到室內設計，獲獎無數。（攝影/曾信耀） 用設計站上國際舞台

日前創夏設計發表最新的「TA+d_One 3筆力尺」，甫拿下2021臺灣文博會年度最佳文創精品獎。王斌鶴於25歲時獲得第一座德國iF設計獎，2012年旋即以「ORIGEND眼鏡」為品牌首度發表之作，同時囊括美國IDEA Award傑出工業設計獎、德國iF包裝設計獎、亞洲最具影響力大獎銀獎及臺灣文創精品獎新銳大獎等，設計領域橫跨3C電子、交通工具、廚房家居、照明、建築空間等跨領域產業。

大學就讀工業設計的他，不只夢想成為國際級設計師，更在自己創業時，決心從高雄催生走向世界的品牌，至今創夏設計的商品已行銷16國、31個城市，交出相當亮眼的成績，也讓世界看見來自高雄的設計好物。

燻竹書寫是一系列臺灣竹材的工藝表現，意在傳遞品牌理念Be Close to Nature，包含素材自然，使用自然，可以成為生活中自然而然的用品。（攝影/曾信耀） 從實體通路到電商的時局考驗

時代變局之快往往考驗創業者的前瞻眼界與應變能力，好比短短幾年之間，實體通路已被電子商務凌駕超前，創夏設計商品曾於2014年打進誠品書店通路創下佳績，「我一開始的夢想是希望有自己的品牌，到世界各地有自己的店，每個店都是我們自己設計的，依照在地化結合品牌與理念，可以告訴別人我們來自臺灣、來自高雄，但如果對照現在這個時代，這樣的想法就會很落伍了，」王斌鶴說。

十年前幾乎都會被問及「為何回來高雄？」，王斌鶴笑說這是必考題。「我出生在高雄，我就是喜歡高雄」，一句輕描淡寫的回答是他一貫的應對，從業或工作是人生的志業，但人生還有很大一部份和你的家庭、情感有關，如果能夠選擇，當然會想要選擇在家鄉創業。

創業之初陸續獲得三次SBIR（高雄市政府地方產業創新研發計畫）補助，團隊在業師及委員的輔導下，更敢於嘗試挑戰困難，去年底創夏設計也首度在嘖嘖平台提案進行群眾募資，這也是疫情時代下，現代創業者對產品轉型的一波契機。

高雄市政府青年局局長張以理表示，青年牽動國家未來與城市競爭力，青年局扮演絕佳後盾，鼓勵青年族群透過實習機會，提早布局未來。(圖片提供/高雄市政府青年局) 青年創業資源整合支持

高雄市政府青年局局長張以理表示，青年新創事業成立初期，往往因為營業收入不穩定、現金流變動過大，常面臨龐大資金缺口，為支持青年創業，青年局特別開辦青年創業發展、參展補助及青年創業貸款，協助青年創業資金取得，減輕青年創業初期龐大的負擔壓力。

除了青創補助、青創貸款外，110年度還新增加碼「青年創業及啟動金貸款」利息補貼政策，以介接600億中央青創貸款的基礎上，由經濟部原有供應的「新臺幣100萬額度5年免利息」，加碼至「300萬額度」。至5月13日止，高雄市於中央「青年創業及啟動金貸款」的績效共5,414件、核保金額為新臺幣47.79億元，是全國各縣市最高，顯見相關政策工具已逐步展現成效。

同時青年局還提供「青年導師顧問團」及「創業輔導諮詢網絡」平台，協助青創團隊，並透過「創新創業育成活動」、「青創聯盟」，持續開辦與創新創業主題相關的課程講座、工作坊等各項育成活動，協助青年朋友建立正確的創業觀念並突破創業瓶頸。

TA+d創夏設計

https://www.ta-ble.tw/

TA+S創夏形構

https://www.ta-space.com/

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.06】