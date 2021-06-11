2021林園鳳芸宮媽祖海巡

【文/楊為仁、攝影/Kito、Leo Chung、小宇、碩偉、楊為仁】

四年一科、全國最大規模海路出巡的林園鳳芸宮媽祖，今年海上巡香船隊路線，4月30日自林園中芸漁港啟航，首日駛扺愛河灣，吸引上萬名信眾前往接駕，將現場擠得水洩不通，當晚也是媽祖首度駐駕「高雄流行音樂中心」戶外廣場，讓信眾參拜祈福，在神明船隊五光十色的燈光映射下，將高雄港夜空妝點地更為繽紛璀璨，為這場難得的宗教盛事留下最美麗的註記。

海巡船隊五光十色的燈光映射下，將高雄港夜空妝點地更為繽紛璀璨。（攝影/Leo Chung） 媽祖為全臺灣重要信仰之一，是漁民們的守護神，也是臺灣人最熟悉的海上女神，沿海各地都可見到媽祖廟身影。高雄海岸線綿延63公里、有16座漁港，其中，中芸漁港位於林園區，當地的鳳芸宮每四年一科，由廟方組織船隊進行海上巡香、祈求風調雨順的習俗，因具有特殊文化典範，於2013年登錄為高雄市市定民俗，將傳統宗教科儀保存下來。

鳳芸宮媽祖是聞名全台的「海巡媽」，全臺最大規模海上巡境的媽祖婆。（攝影/碩偉） 林園中芸地區居民的信仰中心

鳳芸宮主祀天上聖母，相傳是清光緒12年(1886年)有一艘來自廣東潮州南澳島的貨船遭風浪侵襲翻覆，一名抱著媽祖金身的船客安抵中芸灘頭，為感謝神明的護持庇佑而搭寮祭祀，後來募集善男信女的資助興建鳳芸宮奉祀媽祖，成為林園中芸地區的信仰中心。

中芸地區居民自古以出海捕魚維生，媽祖是當地漁民心靈支柱，據說百年前即有奉請媽祖海巡的習俗，不過當時規模不大，僅有幾艘漁船，演變至今成為四年一科海上巡香活動，鳳芸宮媽祖更成為全臺聞名的「海巡媽」，全臺最大規模海上巡境的媽祖婆。

海巡媽首度駐駕高雄港

今年適逢四年一科，高雄市政府與鳳芸宮管委會協調，不但首度邀請媽祖駐駕高雄港一晚，主視覺更與中華文化總會合作，文總邀請8年級新銳設計師葉庭語操刀，為傳統宗教文化注入新創意。主視覺以繽紛色彩搭配幾何拼接的抽象表現手法，螢光配色象徵五光十色的船隊，像是慈悲的媽祖為芸芸眾生照亮黑夜的路，藉由現代感的設計讓媽祖信仰更貼近年輕族群，守護著臺灣的每一個世代。

海巡船隊出發前會舉行儀式。（攝影/Kito） 海巡船隊陣容浩浩蕩蕩駛進高雄港。（攝影/楊為仁） 4月30日早上，鳳芸宮舉行「觀水僊尊王」儀式後，「海巡媽」鑾駕下午4點從中芸漁港出發前往高雄港，一路上35頂神轎、28艘漁船（其中3艘為攝影船隊）浩浩蕩蕩護持，媽祖鑾轎搭乘福昌3號漁船，福春號漁船則載著水僊尊王，擔任開路先鋒，同行的還有溫府千歲搭乘的新瀚陽號漁船、葛府千歲搭乘的福益7號漁船、何府千歲搭乘的福益6號漁船等，所有船隻均以鮮花、綵球、LED燈、萬國旗裝飾，氣象萬千、氣勢非凡。

陳其邁市長現場發送壓轎金，信眾擠得水洩不通。（攝影/Kito） 上萬信眾迎駕駁二特區熱鬧非凡

當天晚上，當媽祖鑾駕與眾神的船隊抵達駁二特區後，即由鳳芸宮開路鼓、茄萣國小宋江陣、鼓山地嶽殿吉勝堂八家將、聖樂團、鳳芸宮5頂公轎伴隨遶行，陳其邁市長親臨接駕，並有大批信眾緊跟媽祖鑾駕，頓時將活動氣氛帶到最高點，在人群簇擁下，轎班寸步難行，費了好大一番功夫，才將媽祖鑾駕順利安座於高雄流行音樂中心廣場前。

陳其邁市長除了發放壓轎金祈福外，並與現場信眾一起焚香祝禱，他說：「我代表所有市民朋友歡迎天上聖母媽祖婆駐駕高雄港，並祈求媽祖，讓疫情趕快退散，旱象趕快過去。」陳其邁市長也感謝鳳芸宮所有工作人員，讓高雄市民享受難得的傳統宗教文化饗宴，讓大家見識到「海巡媽」的神威顯赫，庇護我們這塊土地。在市長致詞後，文化局與高雄市立歷史博物館安排在地藝陣戲曲會演謝神，由「呂柏達娘傘團」打頭陣，接著還有「光榮國小」跳鼓陣、「茄萣國小」宋江陣、「鼓山地嶽殿」吉勝堂八家將、「振宗藝術團」女官將首、「臺灣豫劇團」神將會等接力表演，最後則有春美歌劇團的酬神戲、金鷹閣電視木偶劇團、康樂舞台等演出，為入夜後的愛河灣留下熱鬧神采的一幕。

（左）高雄市光榮國小跳鼓陣。（右）當晚藝陣表演由呂柏達娘傘團打頭陣。（攝影/楊為仁） 鼓山地嶽殿吉勝堂八家將。（攝影/小宇） （左）高雄市茄萣國小宋江陣。（右）「振宗藝術團」女官將首演出。（攝影/小宇） 隔日一大早，海上巡香船隊再從高雄港駁二特區出發，前往臺南安平漁港，繼續四年一科的「海上巡境、安平會香」活動，為盡地主之誼，安平港港仔尾社靈濟殿不僅恭請伍府三恩主搭船出海接迎，臺南市長黃偉哲也到碼頭接駕，海陸合計超過3000人參加，媽祖海巡不但連結臺南安平與高雄林園深厚情誼，更是南臺灣最盛大的宗教慶典。

市府攜手臺華輪航線民眾訂位熱烈

今年海巡活動另一項特色是市府與臺華輪合作，將原本行駛高雄港和澎湖馬公港間的臺華輪，特地於5月1日規劃「高雄港至臺南安平港」的專屬航線，讓虔誠信仰媽祖的民眾，也能搭船跟隨著媽祖海巡船隊的行腳。但配合防疫，只有七百個限定名額，很快就被訂位一空，讓這場海上節慶不僅是地方宗教傳統的盛事，更從中見證了海上女神難以抵擋的魅力。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.06】