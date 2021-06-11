高雄捷運黃線串連新生活圈

【文/李瑰嫻、攝影/Carter、曾信耀、黃敬文、圖片提供/高市府捷運工程局】

高雄捷運黃線目前已進入綜合規劃及環評階段，黃線為高雄前瞻基礎建設交通工程的重點項目之一，交通網跨越鳥松、鳳山、三民等6個行政區，預計為沿線逾110萬人口，帶來更便捷樂活的生活前景。

高捷黃線與環狀輕軌匯集，提供亞洲新灣區多元化公眾運輸選項。（攝影/黃敬文） 多元運輸網帶動生活圈發展

高捷黃線為陳其邁市長四大優先項目中「重大交通建設」的主要項目之一，市府積極推動黃線建設，建設經費預估新臺幣1,445.58億元。

黃線規劃23站，全長共22.91公里，跨越三民、鳳山、鳥松、新興、苓雅、前鎮等行政區，未來將使亞洲新灣區、高雄都會核心區及澄清湖、高雄長庚等一線串連，民眾通勤往來的港灣區、衛武營、市議會、長庚醫院、澄清湖風景區與棒球場、國立高雄科技大學（建工校區）等，都將納入大眾交通運輸網。結合現有捷運紅、橘兩線，環狀輕軌與臺鐵路線，大高雄公共運輸地圖成形，共創高雄便捷減碳的智慧運輸。

高雄市捷運黃線規劃路線圖。（圖片提供/高市府捷運工程局） 黃線進度目前進入綜合規劃階段，環境影響評估也在進行中，綜合規劃報告書及環境影響說明書分別送達交通部及環保署審查，預計111年底動工，117年底完工通車。將近7年的施工期，沿線居民不免擔憂進入交通黑暗期，高市府捷運工程局表示，黃線捷運除Y1車站為高架車站外，其餘均為地下車站，主要路線段以潛盾方式施工，對交通不會造成太大影響。至於捷運起點的Y1車站採用明挖覆蓋工法，規劃透過半半施作的方式，儘量降低對附近居民日常生活的衝擊與影響。

高捷黃線將亞洲新灣區的5GAIoT創新園區納入捷運交通網，讓灣區與市區交通更便利。（攝影/Carter） 捷運黃線預期將對市民生活帶來正向改變，市府預估捷運網路完整建構後，可大幅帶動公眾交通運量至66萬，為目前紅、橘兩線日運量18萬的3.6倍。未來黃線將擔負高雄人口最密集的三民、鳳山兩區交通疏運，預估周邊路網則會有超過160萬人受惠。作為全國第一個在都會區同時擁有空港、海港、高鐵、捷運跟輕軌的城市，加上雄厚工業資源與高雄港區等建設推動，高雄朝著成為「新南向政策」根據地的目標，又再向前邁進一步。。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.06】