第一座原民森林系育兒資源中心桃源區啟用

【文/李定遠、攝影/Carter】

海拔最高親子互動樂園獻給桃源區兒童的禮物

今年4月兒童節前夕，高雄市桃源育兒資源中心正式啟用，親子專屬遊戲空間走入部落，提供更完善的育兒資源。嶄新寬敞的環境洋溢部落文化色彩，這座專為桃源區打造的活動空間，是送給原鄉家庭最好的兒童節禮物。

打造桃源兒童的第二個家

平均海拔1839公尺的高雄桃源區，居民往返高雄市中心約需近4小時車程，為了讓親子照護不受限城鄉差距，高雄市領先六都打造第一座設置於部落的育兒資源中心，委託兒福聯盟承接營運，友善育兒服務的腳步延伸到偏鄉，減緩當地家庭壓力，也使親子關係能有更妥善發展的空間。

兒福聯盟自88風災，多年來在桃源部落進行各種社區服務，像是培訓在地媽媽說故事，製作襪子寶寶工作坊，補助學童才藝學習、親子課程等。桃源育兒資源中心成立，兒福聯盟新服務也隨之展開，中心提供6歲以下嬰幼兒及其照顧者免費使用，場所位於區公所3樓，寬廣的舖木地面，讓孩子可以自在跑動，豐富的遊樂器材與童書等設備，提供親子一起玩遊戲、自由互動的空間。

中心內規畫有0至3歲寶寶探索區，設置軟墊提供躺臥爬行，並有簡單玩具促進認知和語言能力發展。0至6歲混齡遊戲區，可讓2個以上的寶寶一起玩耍，此外亦有用餐區、大型玩具等設置，孩子們一來就玩得不亦樂乎，在歡笑聲中度過半日時光。

在桃源育兒資源中心裡，有豐富的遊樂器材與童書等設備，提供親子一起玩遊戲、自由互動的空間。（攝影/Carter） 融入在地風土文化，育兒資源中心以原住民特色為主題，各種木作教材玩具帶來濃厚森林氣息，呼應著族人代代同生共息的天然山林。空間內最具特色的是專為桃源區親子打造的「動物森林互動遊戲牆」，木製牆板以布農族代表的板栗樹拼接而成，牆面設計四款遊戲，包括利用木頭敲打天然音階，立體拼圖讓孩子翻牌辨認臺灣山林中常見的山羌、野豬、果子狸等動物，還有認識臺灣黑熊等動物腳印、聆聽自然聲音等互動式機關，從簡單的互動遊戲中，孩子們可以更認識自己的生活環境和部落文化，從五種感官中學習，激發未來潛能。

動物森林互動遊戲牆彩繪當地語言圖騰，以森林動物作裝飾，下方設計4款互動遊戲。（攝影/Carter） 和原民文化相關的設計，還有木製的神祕小屋。仿造森林裡的小木屋，配有不同鎖匙讓孩子們開啟，可以作為玩躲迷藏的秘密基地。部落小吃攤中有各種木造的烤肉爐、烤箱等器具，讓孩子們化身大廚煮麵做料理，可說是部落版的扮家家酒遊戲區，是中心內最有人氣的遊樂設施。

孩子在家長與社工引導下探索環境，透過遊戲打開視覺、觸覺等知覺潛能。（攝影/Carter） 「以往桃源區沒有親子遊憩的大型空間，孩子們通常是在家裡玩一般的玩具，和家長看電視。」兒福聯盟張主任說：「育兒中心讓大人可以帶著孩子來這裡，增進親子的親密互動。」現場有受過訓練的社工，可進行簡單的育兒會談，並適時提供教養提醒與建議。此外家長們也可以帶著寶貝參加每週兩次的免費活動，像是藝術創作課程，老師先透過影片引導，然後帶著親子共同彩繪，原住民的藝術天分，常讓老師稱讚不已。

讓孩子在部落文化包圍中快樂成長，森林系育兒資源中心讓偏鄉父母也能安心生養。未來中心將規劃兒童發展篩檢、親職講座、親子活動等，歡迎部落家庭多多參與利用。

• 桃源育兒資源中心

電話：(07) 686-1280

地址：高雄市桃源區南進巷180-10號3樓

服務時間：09：00～11：30、13：30～16：30，週日、一公休

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.05】