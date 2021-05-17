淺嚐糖金歲月品味和式風雅

【文/李曉萍、攝影/Cindy Lee】

橋頭糖廠百年南洋芒果樹下，1940年建造的廠長宿舍漫溢舒心檜木香，灰瓦木拉門、雨淋板外牆，濃濃日本味讓這裡成為電影《血觀音》的拍攝地。見證過糖業興衰，陪伴歷代廠長和副廠長生活，現由「吉照故里茶道院」進駐，結合日式茶道訴說橋仔頭的故事。

風雅靜心的日式生活美學

80年歷史的獨棟日式檜木建築，是日治時期「台灣製糖株式會社」為金木善三郎廠長所建造的宿舍，特殊的單柱設計入口和僅見的基腳磚造基礎，閒置多年後由台糖公司出資、高雄市政府文化局修復，重現糖廠生活樣貌。

打開昔日的廠長宿舍大門，一道道帳子門隔出不同功能的生活空間，格局是洋風的應接室、日式居間、次間、書齋、食堂、台所、風呂等，屋舍正中央的座敷是最尊貴的空間，裝設講究時序的花材搭配行雲流水的書法字，勾勒壁龕的季節風景，宣紙拉門暈渲煦煦日光，與疊蓆散發的淡雅藺草香，揉和出一室的寧靜典雅。

日式庭園伴隨灰瓦厝走過悠悠歲月，見證老屋的過去與新生。（攝影/Cindy Lee） 溫潤窗光灑落緣側，串聯窗外庭院綠意，日式庭園保留原生老樹和日治時期的防空洞，百年南洋芒果樹及錫蘭橄欖樹、還有臺灣原生種荔枝高聳蔽日，小池旁則安置石轆和舊時榨甘蔗的石轆輾，雖不是正統日式庭園景觀，卻留下糖廠的百年軌跡，伴隨日本青瓦厝走過悠悠歲月，見證老屋的過去與新生。

官階較高的宿舍才會有應接室的配置，採西式裝修，為男主人招待賓客的空間。（攝影/Cindy Lee） 延續舊糖廠甜香回憶

吉照故里創辦人王秀月的兒時回憶裡，橋頭糖廠鮮明而甜美。那是火車離站前，轉頭看著高高的煙囪吐出白煙，蔗糖香薰得人甜滋滋；那是農曆初二和中秋節，賣飯糰的父母每年唯一的休假日，當時牽著父母的手步行到台糖土地公廟拜拜，在綠蔭遮蔽的日式宿舍區、中山堂的電影院內，度過與父母相處的美好時光。

「我想說橋頭的故事。」因為對父母的思念與對土地的情感，王秀月選擇返鄉做一件有意義的事，主動向文化局提案，進駐修復後的廠長宿舍，以茶道精神賦予古蹟新生，並以此為基地，挖掘、保留、傳承橋頭的歷史與文化，舉辦「橋頭日」引導社區和旅人了解糖廠故事。茶道院以父母的尾名「吉」與「照」命名，表達對父母的感情，也蘊含「吉光未央，天地長照」的緜長祝褔。

春季的「櫻花伯爵羊羹」以伯爵茶製成羊羹，微鹹的鹽漬櫻花平衡羊羹的甜味，脆口錦玉羹凍結落櫻之美。（攝影/Cindy Lee） 餐桌上的季節遞嬗

橋頭曾因糖業發展而走過一段輝煌年代，吉照故里主打和菓子，以糖品工藝的極致展現喚回昔日糖金年代的繁華。

日本節氣中，「山吹」代表風光明媚的春季，帶著些許橘色調的金黃在4月天燦爛綻放，化成舌尖上細緻綿密、甜而不膩的百香果酸香。（攝影/Cindy Lee） 「上生羊羹」和「櫻餅」由吉照故里茶道院自製。日文中「上生」意指極致，代表在羊羹上表現時令與文化的茶點藝術，羊羹依季節變化不同口味，錦玉羹如畫布，凝結四季容顏；櫻花落盡，展開的綠葉鹽漬後，包裹道明寺粉與紅豆製成櫻餅，經切割的日本糯米細緻不黏牙，糯米混合櫻葉的特殊香氣，清雅不膩。

採用台北「三日月茶空間」製作的上生菓子，24節氣變成餐盤上的藝術，春日邀請繁花入室綻放，石燈籠旁嬌豔的「杜鵑」、圍籬邊燦爛的「山吹」（棣棠花）、或是廊道旁青綠的「若楓」，每一顆都由楊師傅手工精雕細琢，精緻可愛，讓人捨不得品嘗。

找一個日光和煦的午後拜訪吉照故里，掀開暖簾，走進仿若京都的和風雅緻，品味和菓子演繹的四季更迭，啜飲一口茶碗中的抹茶，喉頭那一抹甘甜是一期一會、是歲月靜好。

電話：0982-242-545

地址：高雄市橋頭區糖廠路廠區1巷2號

營業時間：週四13：00～17：30，週五至週一11:00～17：30，週二、三公休

FB粉絲團：吉照故里茶道院

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.05】