快訊

直播／新北市確診爆增 侯友宜：為升四級做準備

關閉國門！5月19日起 非本國籍人士禁止入境、轉機也不行

亞灣5G智慧城開啟高雄新時代

聯合新聞網 / Takao樂高雄
2021年5月5日數位展覽指標盛事「放視大賞」開幕，左起陳其邁市長、經濟部陳正祺次長、工業局呂正華局長、史哲副市長一同體驗智崴熱氣球模擬器。（圖片提供/高雄市政府經濟發展局）
2021年5月5日數位展覽指標盛事「放視大賞」開幕，左起陳其邁市長、經濟部陳正祺次長、工業局呂正華局長、史哲副市長一同體驗智崴熱氣球模擬器。（圖片提供/高雄市政府經濟發展局）

【文/李定遠、圖片提供/高雄市政府經濟發展局】

　　高雄市積極打造亞洲新灣區成為5G AIoT智慧城，作為「大南方計畫」重要一環，亞洲新灣區可謂高雄明日之星，市府與中央、民間企業共同合作開發，共創5G產業生態鏈，未來它將成為臺灣發展新門戶。

全臺最大5G AIoT創新開放試驗場域。（圖片提供/高雄市政府經濟發展局）
全臺最大5G AIoT創新開放試驗場域。（圖片提供/高雄市政府經濟發展局）
科技亞灣，智慧高雄

　　高雄擁有國際級海空雙港，產業發展與港灣息息相關。以堅強的製造優勢為後盾，高雄多年來致力於推動產業升級轉型，從傳統產業延伸至金融貿易與數位電子，從重工業推展到文創旅遊產業，攸關高雄未來發展轉型，預計讓下一世代的產業匯聚港都，帶動國內廠商走向國際。

「2021智慧城市展」開幕典禮，高雄市長陳其邁、副市長林欽榮參觀經發局新創業者展出體感應用成果。（圖片提供/高雄市政府經濟發展局）
「2021智慧城市展」開幕典禮，高雄市長陳其邁、副市長林欽榮參觀經發局新創業者展出體感應用成果。（圖片提供/高雄市政府經濟發展局）
　　亞洲新灣區奠基於2005年陳其邁擔任代理市長時，積極推動的「市港建設合一」計畫，包含整合駁二特區、國際會展中心、郵輪母港、流行音樂中心、港區輕軌、遊艇、休憩碼頭開發等各項建設招商引資，打破港灣圍籬，加速港區開發。歷經15年開發整併，周邊重大硬體及輕軌建設落成，駁二也已成為高雄文創代名詞，近期高雄市立圖書總館、高雄電競館、高雄流行音樂中心等相繼啟用，亞洲新灣區發展成形，國際級魅力港灣前景可期。

市府攜手114家廠商參與「高雄5G AIoT國際大聯盟」。（圖片提供/高雄市政府經濟發展局）
市府攜手114家廠商參與「高雄5G AIoT國際大聯盟」。（圖片提供/高雄市政府經濟發展局）
　　因應5G正式開台，高市府整合企業需求與共識，積極推動科技造港。去年11月，聯合中華、遠傳等國內電信業者，還有國際雲端平台服務大廠、系統整合商、創新開發商以及應用服務商等114家廠商，共組「亞灣5G AIoT國際大聯盟」。計畫透過5G結合AIoT體感科技等新興智慧科技發展，打造全臺最大5G AIoT創新試驗場域。

　　率先進駐亞洲新灣區的產業中，中華電信大聯盟進駐成功大樓，也同步成立「5G AR 智慧應用合作暨XR智慧空間共創基地生態系」，國營事業如中油、中鋼、台電、港務公司，也致力推動5G智慧化，建立相關標準，加速生產鏈升級轉型。

HTC打造全台首座「5G獨立組網專網暨邊緣雲VR場域」，由高雄市長陳其邁率先體驗最新5G企業專網專頻雲端體感娛樂的神奇魅力。（圖片提供/高雄市政府經濟發展局）
HTC打造全台首座「5G獨立組網專網暨邊緣雲VR場域」，由高雄市長陳其邁率先體驗最新5G企業專網專頻雲端體感娛樂的神奇魅力。（圖片提供/高雄市政府經濟發展局）
　　高市府佈局新灣區，也延伸到國家級計畫，宣布今年將與中央部會合作，5年內規劃投入110億元辦理「園區開發」、「產業群聚」、「新創基地」、「人才培育」、「智慧設施」及「場域應用」等6大項目。鼓勵北部廠商南向設置應用研發中心，加速廠商技術落地，建構自主5G AIoT產業群聚生態系等，並媒合廠商與高雄在地特色場域合作，導入5G垂直應用服務，發展智慧港灣、智慧娛樂、智慧展覽等應用。

　　為讓市民迎接新時代智慧城有感，市府成立「高雄智慧城市推動委員會」，邀請各領域菁英擔任委員提供建議，推動高雄智慧城市發展。以網路科技提供便利交通、改善空污、社區醫療等市民服務，市區路燈也積極更新為多功能且節能省電的智慧路燈，從細節處讓高雄生活機能躍進，在亞洲新灣區產業帶動下共同進化，成為國際宜居魅力城市。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.05】

相關新聞

津巴克閱讀方舟 旗津國小圖書館氣質大改造

設校逾雙甲子，高雄第一公學校旗津國小的「津巴克閱讀方舟」，擁有吸睛的閱讀空間，融合旗津道地的海洋文化，獲選為全臺最美的共讀站之一，更是網美打卡熱點，更重要的是讓學童喜歡進到圖書館，創造閱讀風氣，將旗津在地文化傳承下去。

亞灣5G智慧城開啟高雄新時代

高雄市積極打造亞洲新灣區成為5G AIoT智慧城，作為「大南方計畫」重要一環，亞洲新灣區可謂高雄明日之星，市府與中央、民間企業共同合作開發，共創5G產業生態鏈，未來它將成為臺灣發展新門戶。

淺嚐糖金歲月品味和式風雅

橋頭糖廠百年南洋芒果樹下，1940年建造的廠長宿舍漫溢舒心檜木香，灰瓦木拉門、雨淋板外牆，濃濃日本味讓這裡成為電影《血觀音》的拍攝地。見證過糖業興衰，陪伴歷代廠長和副廠長生活，現由「吉照故里茶道院」進駐，結合日式茶道訴說橋仔頭的故事。

第一座原民森林系育兒資源中心桃源區啟用

今年4月兒童節前夕，高雄市桃源育兒資源中心正式啟用，親子專屬遊戲空間走入部落，提供更完善的育兒資源。嶄新寬敞的環境洋溢部落文化色彩，這座專為桃源區打造的活動空間，是送給原鄉家庭最好的兒童節禮物。

義享天地試營運 帶動北高雄商機

北高雄全新購物中心「義享天地」近日盛大開幕，占地12萬坪的超大空間，匯聚五星級酒店、全臺最大IMAX影院、精品及高雄獨家美食品牌等國際級購物環境，南高雄則有「SAM Park」選在高雄草衙道購物中心，預計明年春節前開幕。看好高雄消費潛力，企業投資高雄不但創造就業機會，更帶動高雄成為全臺時尚休閒新地標。

人氣練跑路線大特搜 盡享城市風光

雖然因疫情今年「高雄馬」延期至10月底舉辦，慢跑早已成為市民喜愛的運動之一，甚至跑友們還整理高雄人氣練跑路線大特搜，無論是短距離10公里以內、中距離11至20公里、或長距離21公里以上，上山下海都可以用腳來認識高雄。若想在日常慢跑路線以外，探索不同的高雄風光，特別推薦兩條定點跑線，跟著跑友們實地「跑」起來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。