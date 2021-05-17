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津巴克閱讀方舟 旗津國小圖書館氣質大改造

聯合新聞網 / Takao樂高雄
孩子們很喜歡在木板平台上看書，一個人窩在城垛書櫃的秘密基地，安靜地閱讀。（攝影/Carter）
孩子們很喜歡在木板平台上看書，一個人窩在城垛書櫃的秘密基地，安靜地閱讀。（攝影/Carter）

【文/Winnie、攝影/Carter】

　　設校逾雙甲子，高雄第一公學校旗津國小的「津巴克閱讀方舟」，擁有吸睛的閱讀空間，融合旗津道地的海洋文化，獲選為全臺最美的共讀站之一，更是網美打卡熱點，更重要的是讓學童喜歡進到圖書館，創造閱讀風氣，將旗津在地文化傳承下去。

津巴克閱讀方舟營造明亮舒適的閱讀氛圍。（攝影/Carter）
津巴克閱讀方舟營造明亮舒適的閱讀氛圍。（攝影/Carter）
　　「旗津沒有星巴克，但是我們有『津巴克』。」旗津國小學童總是會在這句開場白中，熱情地導覽學校的圖書館，給人一種別開生面的期待感。窩在白色潛水艇閱讀椅裡的學童像是沉入大海中一般，安靜無聲地享受著閱讀的快樂時光，席地而坐的孩子們彷彿坐在船艙甲板上，自在悠游於書海之中。

　　旗津國小結合在地特色，全面改造圖書館空間，經過全校票選命名為「津巴克」圖書館，在108年獲選教育部所舉辦的全臺最美的共讀站之一。旗津國小校長楊勝任表示，旗津四面環海，因此師生希望打造出有旗津海洋特色的圖書館。

閱讀方舟航向海闊天空

　　足足有三間半教室空間的圖書館，除了以大片落地窗取代原有窗台，並結合格柵設計，全面提昇採光通風，尤其下午陽光穿透格柵形成律動的光影，傍晚還可以欣賞夕陽餘暉，學生很喜歡坐在這裡安靜地閱讀，享受清風徐來的幸福。

燈塔是旗津獨特的風景，共讀站內兩座白色燈塔展示新書，讓讀者在書海中看見新的知識亮光。（攝影/Carter）
燈塔是旗津獨特的風景，共讀站內兩座白色燈塔展示新書，讓讀者在書海中看見新的知識亮光。（攝影/Carter）
　　有別於以往校園圖書館中規中矩的刻板印象，津巴克閱讀方舟空間色彩大幅採用了白、Tiffany藍（湖水綠）與木紋等輕盈色系，整體環境就像是一艘載滿知識的大船航行在海上；裝置藝術也多以船、潛水艇、大海意象為主題設計，包括入口處圖書借閱區打造成方舟造型，電腦查詢區採藍色曲線設計宛如知識河流，兩座白色燈塔展示新書象徵新的知識亮光，還有潛水艇閱讀椅讓孩童可以窩在裡面看書。

　　特別的是圖書館命名與LOGO設計均為全校票選出來的，「津巴克」閱讀方舟取其旗「津」之名、像「星巴克」一樣的海洋風格閱讀空間，LOGO中的小苗則是代表每個人都需要經過學習，使自己更加茁壯。

最受孩子們歡迎的是二座潛水艇閱讀椅，除了可以窩在裡面讀書，上面的潛望鏡還可以看到外面的風景！（攝影/Carter）
最受孩子們歡迎的是二座潛水艇閱讀椅，除了可以窩在裡面讀書，上面的潛望鏡還可以看到外面的風景！（攝影/Carter）
津巴克人氣媲美星巴克

　　津巴克閱讀方舟不只獲選為全臺最美共讀站之一，還是網美打卡熱點，楊勝任校長表示，學生、家長都可以辦理借書證，不只有班級推廣共讀，津巴克閱讀方舟還成為親子共讀共遊新景點，109學年度截至目前為止，借閱總量較兩年前增幅接近三成，常見學生下課逕往圖書室跑，使用率高度提升，在學童間推動閱讀已經成為一股風潮。

入口處圖書借閱區打造成一艘方舟造型，與海洋意象相呼應。（攝影/Carter）
入口處圖書借閱區打造成一艘方舟造型，與海洋意象相呼應。（攝影/Carter）
• 旗津國小

地址：高雄市旗津區中洲三路623號

電話：(07)571-5133

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.05】

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