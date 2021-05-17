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來大樹吃甜甜 鳳荔文化觀光季開鑼

聯合新聞網 / Takao樂高雄
「玉荷包」荔枝是大樹引以為傲的特產。（圖片提供/高雄市大樹區公所）
「玉荷包」荔枝是大樹引以為傲的特產。（圖片提供/高雄市大樹區公所）

因應中央流行疫情指揮中心即日起至6月8日調升疫情警戒至第二級，活動於5月12日公告停辦。　　

【文/李瑰嫻、圖片提供/高雄市大樹區公所、高雄市大樹區休閒農業發展協會】

　　受到疫情影響於去年停辦的鳳荔文化季，將在6月5日及6日展開。由成熟香甜的「金鑽鳳梨」及「玉荷包」荔枝領軍，還有一日農夫採果樂、趣味DIY等豐富活動，歡迎民眾前來體驗果鄉大樹的農業、文化與生態之旅。

大樹區的美麗景致、豐富人文與多元產業等，吸引國外遊客前來感受果鄉魅力。（圖片提供/高雄市大樹區休閒農業發展協會）
大樹區的美麗景致、豐富人文與多元產業等，吸引國外遊客前來感受果鄉魅力。（圖片提供/高雄市大樹區休閒農業發展協會）
水果鄉美食樂活小旅行

　　時序進入初夏，高雄大樹區果園也進入豐收季節，空氣中瀰漫著荔枝與鳳梨的甜香。位於高屏溪中下游的大樹區，低海拔的丘陵地形擁有絕佳紅礫土與甘沛水質，培育出優質的荔枝、鳳梨、瓜果等，農產品聞名全台，有水果之鄉的美譽。

端午節前後為大樹玉荷包產期，到產地品嘗甜美多汁的玉荷包，新鮮的最美味。（圖片提供/高雄市大樹區公所）
端午節前後為大樹玉荷包產期，到產地品嘗甜美多汁的玉荷包，新鮮的最美味。（圖片提供/高雄市大樹區公所）
　　鳳梨於日治時期選定於大樹廣設苗圃大量栽種，從此開啟台灣鳳梨王國之名，全盛時期境內鳳梨田綿延，鳳梨罐頭加工生產運往世界。甜美多汁的玉荷包荔枝，也是大樹引以為傲的特產，大樹區荔枝種植近二千公頃，其中端午節前後成熟的玉荷包，無論品質或產量都名冠全台。可惜的是，受到今年春雨少、旱象影響，玉荷包產量不如以往。

日治時期鳳梨於大樹丘陵地大量種植，之後拓展全台，大樹可說是台灣鳳梨原鄉。（圖片提供/高雄市大樹區公所）
日治時期鳳梨於大樹丘陵地大量種植，之後拓展全台，大樹可說是台灣鳳梨原鄉。（圖片提供/高雄市大樹區公所）
　　趁著水果熟成的好時節，邀請民眾來大樹果鄉做客吃甜。自民國92年起舉辦的「鳳荔文化觀光季」已有19年歷史，活動中不僅展售附有生產履歷、生產追溯、有機認證等憑證的農特產品，讓民眾鮮採金鑽鳳梨與玉荷包，還請來表演團體炒熱現場氣氛，並舉行採果活動，蔭鳳梨、鳳荔酥、造紙術等趣味DIY。推廣農產品的同時，也歡迎民眾來一趟產地之旅，看見大樹人文與自然魅力。

　　感動味覺的悠閒果鄉之旅，亦可延伸腳步串聯周邊景點一日遊，大樹是佛光山總部所在地，在宗教聖地沉澱身心，感受心靈平靜。從日治時期保留至今的人文遺跡三和瓦窯與台灣鳳梨工廠，以寓教於樂的觀光工廠型態，引領遊客走一趟大樹的產業文化之旅。此外也不要錯過舊鐵橋溼地公園的豐富生態，走在舊鐵橋天空步道上可飽覽濕地風光，同時遙望近來遠去的列車，優美景致吸引遊客拍照打卡，留下美麗倩影。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.05】

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