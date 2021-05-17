快訊

直播／新北市確診爆增 侯友宜：為升四級做準備

關閉國門！5月19日起 非本國籍人士禁止入境、轉機也不行

高雄首座市民運動中心一起來動滋動

聯合新聞網 / Takao樂高雄
羽球館場地設施專業友善，讓揮拍時更舒爽順暢。（攝影/Carter）
羽球館場地設施專業友善，讓揮拍時更舒爽順暢。（攝影/Carter）

【文/Winnie、攝影/Carter】

　　睽違5年，SBL超級籃球聯賽終於回歸鳳山體育館開打，精彩賽事讓籃球迷振奮不已，不僅如此，繼羽球館、游泳池及運動中心之後，有40年歷史的體育館、溜冰場及網球場也在今年4月起加入試營運。鳳山運動園區內的開放公園綠地，讓市民擁有了優質戶外休閒空間，更帶動城市往永續發展邁進。

　　高雄市打造全臺最大的鳳山運動園區，除了新建首座市民運動中心，也同步整建400公尺田徑場、體育館、游泳池、羽球館、網球場、溜冰場等，多元化運動設施一應俱全。體育館、溜冰場及網球場整修完成，於4月開始試營運，其中，有40年歷史的鳳山體育館斥資1.27億，耐震補強大翻修，迎來SBL超級籃球聯賽重磅回歸鳳山，燃起市民對於籃球的熱情；而這座可容納5,000人的綜合體育館，未來也將作為舉辦大型賽事、展場活動、小型演唱會等用途。

有氧器材區、啞鈴區、私人教練區，設備相當齊全完善。（攝影/Carter）
有氧器材區、啞鈴區、私人教練區，設備相當齊全完善。（攝影/Carter）
綜合球場、健身房、游泳池具專業級設備規格

　　相較全臺各地國民運動中心為多數獨棟大樓空間，鳳山運動園區占地10.8公頃，運動場館分散園區，大幅提昇各類型運動場域。羽球館有10面羽球場，並鋪設專業級羽球地墊；網球場有4面紅土場地；游泳池設有50公尺標準水道、25公尺兒童池以及沖擊泉SPA池，擁有舒適環境及乾淨衛浴。此外，服務中心也將規劃為射箭概念主題館，結合數位箭靶，猶如線上遊戲般的新式體驗，讓射箭更活潑有趣。

鳳山運動園區是高雄市首座市民運動中心，歡迎市民朋友善加利用，養成運動習慣。（攝影/Carter）
鳳山運動園區是高雄市首座市民運動中心，歡迎市民朋友善加利用，養成運動習慣。（攝影/Carter）
　　而高雄市首座市民運動中心，3樓建物分別以紅、黃、藍三原色，突顯運動健康亮麗外觀，更設置半戶外休憩大陽台、大露台，讓泳池景觀映入眼簾，享受寬敞視野。館內有齊全的體適能器材及專業的健身教練，20台跑步機、5台滑步機、4座深蹲架、啞鈴區等，設備完善，還有多功能教室、有氧教室、飛輪教室及舞蹈教室，藉由多種類的運動規劃，滿足不同愛好者的需求，藉此帶動市民運動風氣，維持體能狀態。

小標文字兒童、成人體驗課程多

　　鳳山運動園區營運部副理涂凱翔表示，目前每日進場人次平均約500人，相較營運初期200人，市民運動風氣有相當顯著提升，加上鳳山運動中心健身房除了會員制之外，還提供單次入場每小時50元的消費選擇，鼓勵大家多多運動。

運動中心規劃多功能教室、有氧教室及舞蹈教室等，並有眾多課程供選擇。（攝影/Carter）
運動中心規劃多功能教室、有氧教室及舞蹈教室等，並有眾多課程供選擇。（攝影/Carter）
　　經營團隊推出近百個體驗課程，包括瑜珈課程、TRX、舞蹈、空中瑜珈、飛輪及籃球、羽球、網球等，直排輪場則有競速直排輪訓練、直排輪曲棍球、滑步車課程，其中籃球、羽球、直排輪課程兒童班只要年滿3歲就能參加，還有運動教練在旁協助與引導。

　　除了鳳山運動園區，高市府也投入3.8億元於楠梓游泳池原址新建一座新式的「楠仔坑運動中心」，預計完工後可讓北高雄市民擁有新型態的運動空間，強化鍛鍊體能，塑造高雄成為活力城市。

• 高雄市鳳山運動園區

地址：高雄市鳳山區光華路68號

電話：(07)790-2288

營業時間：06：00～23：00

網站：https://kfspwdyg.com.tw/

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.05】

相關新聞

津巴克閱讀方舟 旗津國小圖書館氣質大改造

設校逾雙甲子，高雄第一公學校旗津國小的「津巴克閱讀方舟」，擁有吸睛的閱讀空間，融合旗津道地的海洋文化，獲選為全臺最美的共讀站之一，更是網美打卡熱點，更重要的是讓學童喜歡進到圖書館，創造閱讀風氣，將旗津在地文化傳承下去。

亞灣5G智慧城開啟高雄新時代

高雄市積極打造亞洲新灣區成為5G AIoT智慧城，作為「大南方計畫」重要一環，亞洲新灣區可謂高雄明日之星，市府與中央、民間企業共同合作開發，共創5G產業生態鏈，未來它將成為臺灣發展新門戶。

淺嚐糖金歲月品味和式風雅

橋頭糖廠百年南洋芒果樹下，1940年建造的廠長宿舍漫溢舒心檜木香，灰瓦木拉門、雨淋板外牆，濃濃日本味讓這裡成為電影《血觀音》的拍攝地。見證過糖業興衰，陪伴歷代廠長和副廠長生活，現由「吉照故里茶道院」進駐，結合日式茶道訴說橋仔頭的故事。

第一座原民森林系育兒資源中心桃源區啟用

今年4月兒童節前夕，高雄市桃源育兒資源中心正式啟用，親子專屬遊戲空間走入部落，提供更完善的育兒資源。嶄新寬敞的環境洋溢部落文化色彩，這座專為桃源區打造的活動空間，是送給原鄉家庭最好的兒童節禮物。

義享天地試營運 帶動北高雄商機

北高雄全新購物中心「義享天地」近日盛大開幕，占地12萬坪的超大空間，匯聚五星級酒店、全臺最大IMAX影院、精品及高雄獨家美食品牌等國際級購物環境，南高雄則有「SAM Park」選在高雄草衙道購物中心，預計明年春節前開幕。看好高雄消費潛力，企業投資高雄不但創造就業機會，更帶動高雄成為全臺時尚休閒新地標。

人氣練跑路線大特搜 盡享城市風光

雖然因疫情今年「高雄馬」延期至10月底舉辦，慢跑早已成為市民喜愛的運動之一，甚至跑友們還整理高雄人氣練跑路線大特搜，無論是短距離10公里以內、中距離11至20公里、或長距離21公里以上，上山下海都可以用腳來認識高雄。若想在日常慢跑路線以外，探索不同的高雄風光，特別推薦兩條定點跑線，跟著跑友們實地「跑」起來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。