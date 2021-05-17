人氣練跑路線大特搜 盡享城市風光

【文/Winnie、攝影/Carter】

雖然因疫情今年「高雄馬」延期至10月底舉辦，慢跑早已成為市民喜愛的運動之一，甚至跑友們還整理高雄人氣練跑路線大特搜，無論是短距離10公里以內、中距離11至20公里、或長距離21公里以上，上山下海都可以用腳來認識高雄。若想在日常慢跑路線以外，探索不同的高雄風光，特別推薦兩條定點跑線，跟著跑友們實地「跑」起來。

立夏五月天正是荷花季初登場，也是岡山滯洪池的賞花時節。（攝影/Carter） 岡山滯洪池親水跑線，夏日荷影初登場

位於岡山區白米里鄰近的典寶溪A、B滯洪池，不只是典寶溪排水系統防洪計畫的一環，也是北高雄私房秘境，A區滯洪池17公頃，B區滯洪池42公頃，周遭遍植花草樹木，池內種有荷花水草等，還可以觀察水鳥生態，滯洪池結合步道與休憩區，成為了踏青休閒運動的好去處。

岡山典寶溪滯洪池環湖步道不只是高雄人氣練跑路線之一，也是踏青休閒好去處。（攝影/Carter） 滯洪池B區環湖步道更是跑友們相當喜愛的親水跑線之一，步道一圈長度2.5公里，起伏平緩、空氣良好，對跑者而言，可以輕鬆地配速，和跑友邊跑邊聊天，繞著步道進行長距離慢跑，也適合新手入門準備「初半馬」。

環湖步道一圈長度2.5公里，起伏平緩，很適合初跑者。 立夏五月天正是荷花季初登場，岡山滯洪池作為蓄洪設施，茂密的水生植物意外創造了侯鳥的棲息地，荷花海盛開的美景超壯觀，慢跑同時飽覽大自然田園風光。夏日荷影美不勝收，早上及傍晚均有不同的景色變化，晨跑時特別清幽，連呼吸都感覺到樂活的步調，傍晚暮色，池面映著夕陽，就像在風景畫中慢跑，使人分外心曠神怡。

沿著捷西路、鳳東五街、環河街、萬丹路折返捷運站的大寮捷運站稻香大道慢跑路線，5公里短距離跑線輕鬆又紓壓。（攝影/Carter） 田連阡陌，大寮捷運站稻香大道好風光

大寮捷運站稻香大道是高雄夜跑團常態性的團練路線，從大寮捷運站出發，沿著捷西路、鳳東五街、環河街、萬丹路折返捷運站，路線約5公里。以捷運站為起點，交通便利，捷運站就近也有廁所可以使用和容易補給，在高雄定點跑線人氣急速飆升。

時序進入五月，大寮捷運站稻香大道呈現一片稻浪景觀，田連阡陌綠油油，彷彿遠離都市塵囂。（攝影/Carter） 大寮捷西路這條慢跑路線雖地處捷運站旁，但沿途沒有高樓林立，反而一畦畦水稻田夾道零星分布。雨生百穀，時序進入五月，通常是一整片稻浪景觀，田連阡陌彩繪大地色，看起來非常賞心悅目。每年秋收時還可以邊欣賞金黃稻穗，邊聞著稻香前進，彷彿遠離都市塵囂，就算短短幾里路也很紓壓。

大寮路跑地圖。 尤其捷西路單車道寬敞筆直，對跑者而言，道路平坦、視線佳，無論晨跑、夜跑皆適宜，也適合初跑者練跑，除了讓自己可以建立規律的跑步習慣外，或透過參加跑步社團與活動，新手上路可找同伴陪跑，從交流中發現更多樂趣。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.05】