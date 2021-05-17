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澄清湖生態迷宮花園將成打卡新亮點

聯合新聞網 / Takao樂高雄
迷宮花園寓教於樂，希望能吸引更多親子家庭共同造訪澄清湖。（攝影/Carter）
迷宮花園寓教於樂，希望能吸引更多親子家庭共同造訪澄清湖。（攝影/Carter）

【文/Kyu、攝影/Carter、圖片提供/高雄市政府觀光局】

　　每年吸引百萬遊客的高雄知名景點澄清湖，市府與台灣自來水公司斥資1600萬元，預計今年推出全新生態迷宮花園。這座規模全國最大的綠植迷宮，從上空鳥瞰為1對鴛鴦造型，內部設有各種親子闖關設施，將成為打卡新亮點。

綠籬迷宮為一對鴛鴦造型，孩子們在迷宮花園中探索冒險，與自然環境產生互動。（圖片提供/高雄市政府觀光局）
綠籬迷宮為一對鴛鴦造型，孩子們在迷宮花園中探索冒險，與自然環境產生互動。（圖片提供/高雄市政府觀光局）
樂遊水岸綠生態走進童話世界

　　夏天的腳步逐漸接近，明媚陽光呼喚著好動的心，吸引民眾出外踏青親近自然，高雄名勝澄清湖今年夏天也帶來新話題，市府與自來水公司共同打造新園區「澄清湖生態迷宮花園」，為這座高雄熟悉的後花園迎接新氣象。

　　澄清湖自開放以來已有60多年歷史，近年高市府與水公司合作，提供市民免費遊澄清湖，並改善老舊設施，整建澄清湖生態廊道。去年8月更斥資1600多萬元，將占地超過0.6公頃的閒置騎馬場塑造為森林迷宮感官體驗區，讓民眾以沉浸式體驗接觸自然，並增添園區使用的多樣性。

　　「去年自來水公司在澄清湖園區內舉辦一系列親子環境教育活動，以此為基礎，新設施也決定以親子為出發點，藉由迷宮花園的規劃，提供闔家共遊的活動場域。」市府觀光局觀光工程科陳科長表示。

市府與自來水公司攜手，將占地超過0.6公頃的騎馬場，改建為全國最大的迷宮花園。（攝影/Carter）
市府與自來水公司攜手，將占地超過0.6公頃的騎馬場，改建為全國最大的迷宮花園。（攝影/Carter）
　　配合澄清湖濕地水岸的生態特色，設計以綠色灌木結合鳥類元素，規劃綠籬及涵管2座迷宮。綠籬迷宮為一對鴛鴦心心相印的造型，上千棵1公尺高的灌木打造出迂迴曲折的迷宮，讓孩子穿梭叢林，一邊遊花園，一邊動腦筋尋找正確路線。五彩繽紛的涵管迷宮則以下水道的巨型涵管組成，直徑可達120公分，孩子彷彿變身電玩裡的超級瑪利歐，在涵管中自由鑽上跑下，玩得不亦樂乎。

色彩繽紛的涵管迷宮，由下水道涵管銜接拼湊組成，讓孩子們鑽進鑽出創意闖關。（攝影/Carter）
色彩繽紛的涵管迷宮，由下水道涵管銜接拼湊組成，讓孩子們鑽進鑽出創意闖關。（攝影/Carter）
　　野餐區提供全家坐在廣闊綠草地上休憩用餐，接近土地與自然，孩子就在人工滑草皮翻滾奔跑，還有一座磨石子溜滑梯可盡情揮灑活力。園區還有另一個人氣景點，那就是比照電影《魔戒》搭建的哈比屋，夢幻童話場景不用出國即可體驗，適合親子同樂，預計成為遊客拍照打卡熱點。

彷彿電影《魔戒》的哈比屯，預計將成為新園區的拍照打卡熱點。（攝影/Carter）
彷彿電影《魔戒》的哈比屯，預計將成為新園區的拍照打卡熱點。（攝影/Carter）
　　陳科長說：「澄清湖為高雄重要水源地，也是知名的觀光景點，帶給每個時代背景下的高雄市民，一段美好的回憶，一個快樂的童年夢。」雖然沒有像衛武營、高雄流行音樂中心那樣的新穎建物，也沒有駁二特區的文創活動與人潮，但澄清湖擁有更深遠的教育意義。人文底蘊融合自然景觀與水資源教育，使澄清湖多年來歷久不衰，備受家庭客層喜愛。新設施生態迷宮開放後，提供市民一個親子互動，並具有生態教育意義的場所，希望能迎接更多年輕族群和家庭親子造訪澄清湖，繼續編織高雄人的世代童年夢。

• 澄清湖風景區

電話：(07) 370-0821

地址：高雄市鳥松區大埤路32號

營業時間：4月至9月06：00～18：00、10月至3月06：00～17：30，週一休（含晨間運動時段，惟遇假日則順延至下一非假日實施）。

票價：全票100元、半票50元，高雄市民免費入園。

網址：https://chengcinglake.water.gov.tw/

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.05】

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