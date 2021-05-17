2021國慶煙火 重返高雄榮耀登場

【文/Kyu、攝影/Carter、劉元經、林宥成】

等待20年，2021國慶煙火重返港都高雄。經過時間淬鍊而華麗轉身的亞洲新灣區，在煙火襯托下更加燦爛，國家級慶典與大型策展接連在港區登場，不但點亮港都，更讓高雄以嶄新的美麗面貌呈現在全臺灣、甚至是全世界眼前。

睽違20年璀璨煙火閃耀新灣區

高雄市民久等了，2021國慶煙火睽違20年重回高雄舉行。自2000年起國慶煙火首次走出台北，來到高雄施放，當時帶動駁二藝術特區成為觀光新亮點，今年煙火再臨港都，選在正崛起發光的亞洲新灣區，時尚繽紛的港灣火花，勢必再次成為注目焦點，對城市觀光挹注新能量。

新落成啟用的高雄流行音樂中心成為高雄藝文新地標。(攝影/Carter) 近年來，高雄市港積極合作，招商引資吸引企業陸續進駐，逐步發展為備受矚目的港灣城市。蛻變後的亞洲新灣區結合智慧科技、經貿、商辦、會展、藝文與購物等機能，成為全臺首屈一指的多功能經貿園區，大港橋、高雄展覽館、流行音樂中心等新落成的建築，勾勒出全新的港灣天際線，駁二與棧貮庫蓬勃發展打造文創軟實力，圖書總館與流行音樂中心，更成為高雄藝術文化的新地標，國慶花火照亮產業轉型的高雄港，為新灣區增添輝煌時刻。

在高雄港灣施放的2021國慶煙火，觀賞景點環繞整個港區，民眾可搭乘輕軌及捷運，即可輕鬆暢遊，從不同角度欣賞火樹銀花。今年通車的輕軌大南環段，串連市區與港灣，從演示當代藝術的金馬賓館當代美術館，穿越到旗津西子灣的懷舊漁村風情，接著經過駁二藝術特區的藝文洗禮，再前往夢時代、台鋁購物中心享受闔家歡樂時光，搭乘輕軌自在暢遊，多重風情一次感受。

為迎接這場國家級慶典，高雄旅宿業者也非常期待，預計在煙火施放期間推出一連串的配套優惠活動，給予高雄國旅一劑強心針，更期望2021國慶煙火在高雄，讓全臺看見不斷蛻變發展的港都魅力。高市府觀光局表示，今年第二季起，各項旅遊主題活動即將輪番登場，像是高雄國民美食祭典、旗津黑沙玩藝節等，各種精彩的活動為國慶煙火暖身，歡迎全臺旅客到高雄，從夏天玩到暖冬，感受如同燦爛煙火的高雄熱情。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.05】