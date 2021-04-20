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市長官邸開門 公益活動新場域

聯合新聞網 / Takao樂高雄
歷任9任市長的官邸，為當代風格雙層建築。（攝影/李瑰嫻）
歷任9任市長的官邸，為當代風格雙層建築。（攝影/李瑰嫻）

【文/李瑰嫻、攝影/李瑰嫻】

　　高雄市政府坐落於苓雅區凱旋二路的市長官邸，交通便利環境清幽。市長陳其邁上任後已開放公益團體使用，是官邸轉型成為空間活化的新案例。

公益團體來做客 揭開官邸神秘面紗

　　已有40年歷史的市長官邸，隱身在樹影婆娑、玉蘭搖曳的繽紛庭園後，雄偉羅馬柱搭配仿清水模式外牆，營造出簡潔洗練的當代風格。

　　從民國68年啟用做為高雄市長與副市長宿舍，歷經許水德到陳菊9屆市長，由於前任市長與現任市長皆未入住，陳其邁市長決定打開官邸大門，不但讓更多民眾有機會認識市長生活環境，也活化空間，提供市府單位與公益團體舉辦活動，讓閒置兩年的場地以新面貌再出發。

一樓會客起居空間，可以做為座談會等活動場地。（攝影/李瑰嫻）
一樓會客起居空間，可以做為座談會等活動場地。（攝影/李瑰嫻）
　　推開張貼「大好高雄披錦繡，祥和社會現輝煌」春聯的大門，官邸內部呈現大器簡潔的格局，室內空間為68坪，會客室、餐廳採開放隔間，讓陽光和空氣得以穿透流動。一樓會客室，旁邊還有一座小型會議室；二樓則是臥房和私人起居室，為未來市長保留居住空間品質與隱私，並未對外開放。

　　雖然已經是老房子，但官邸維護良好，在維護人員悉心打掃環境照顧下，庭院內玉蘭花、桃花心木等綻放滿枝、綠意盎然，炮仗花、九重葛攀附牆垣，在陽光下燦然嬌豔。室內沒有過多裝潢，原木家具搭配仿綠色大理石飾板，簡單雅緻的擺設呈現官邸氣勢。「官邸格局從落成之初就沒有改變，直到101年才重新外牆拉皮、汰換舊家具。」市府行政暨國際處處長項賓和說：「由於市長沒有入住，指示把空間再利用，所以我們把空間轉化，歡迎公益團體法人和府內局處，來市長家作客辦活動。」

穿過中式圓拱門，可以通往擁有大片綠地的後庭院。（攝影/李瑰嫻）
穿過中式圓拱門，可以通往擁有大片綠地的後庭院。（攝影/李瑰嫻）
　　室內空間可做為茶會和座談會的場地，482坪的寬闊後院則可容納上百人，日前高雄市「2021高雄婦女節」活動，就在綠草如茵的後院舉辦典禮，並在室內展示相關作品，到市長家慶祝婦女節，帶給與會嘉賓深刻印象。

• 高雄市政府市長官邸

地址：高雄市苓雅區凱旋二路7號

申請使用：感受市長官邸的新面貌，公益團體如欲申請使用，可電洽行政暨國際處總務科(07-3368333轉3020、3021)詢問場地借用事宜，平日未對外開放。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.04】

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