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兒時的零食天堂「小豆苗」重溫秤重買零嘴的回憶

聯合新聞網 / Takao樂高雄
蜜地瓜、鐵板燒小捲，還有整包購買較為昂貴的軟糖，都是人氣商品。（攝影/李瑰嫻）
蜜地瓜、鐵板燒小捲，還有整包購買較為昂貴的軟糖，都是人氣商品。（攝影/李瑰嫻）

【文/李瑰嫻、攝影/李瑰嫻】

　　6、7年級生共同的學生時代回憶，就是每次放學經過「小豆苗」門市，都會想進去抓幾把喜歡的零嘴解饞。全高雄碩果僅存一間小豆苗在前鎮區瑞北路，已經成為爸媽的你，有空帶孩子去朝聖，重溫回憶。

回憶滿滿的懷舊零嘴

　　還記得孩提時代街頭常見到的零食店小豆苗，透明方格裡放滿各種散裝零食，像是「紅豬公」、「鹹酸甜」、「香魚片」等，年輕一代可能不僅沒吃過，更未聽過零嘴可以秤重買。首創零嘴「吃多少，買多少」的小豆苗，90年代分店遍布全臺，與6、7年級生共同走過青春回憶，後來在消費習慣改變下逐漸淡出市場。如今高雄前鎮區碩果僅存的最後一間「小豆苗」，周老闆夫妻開店近40年，不變的透明箱，記憶中的各種零嘴點心，以熟悉的小豆苗原貌迎接顧客們前來找回憶。

分裝零食可以自由挑選喜愛的口味，不用整包購買。（攝影/李瑰嫻）
分裝零食可以自由挑選喜愛的口味，不用整包購買。（攝影/李瑰嫻）
　　「你看這個盒子、門口裝飾，還有磅秤都是開店當初沿用到現在的。」周老闆說。夫婦倆回憶過去，想當年開店時長子才在上幼稚園，現在已是30多歲、從事剪接師工作。以前店面是現在兩倍大，2百多個透明箱成排並列，放滿琳瑯滿目的餅乾、蜜餞、軟糖等，附近學校的學生下課後總會聚集店裡，大包小包地秤重買零嘴，由於同樣價格的商品可以一起秤重，可以一次挑選多種口味，增加了購買的多元性。周老闆笑道：「以前大家零用錢比較少，想吃的挑幾樣，就算只有5塊、10塊也能買。」

　　環顧店裡，貨架上多了提供附近居民的飲料雜貨，但熟悉的透明櫃，以及五顏六色的零食，像是足球巧克力、鱈魚條，還有飛機餅乾、可樂軟糖等，往昔人氣點心依然販售，彷彿踏入時光隧道，回到穿著制服擠在店內「斤斤計較」的孩提時代。

過去店內有200種左右的零嘴，放在透明箱中販賣。（攝影/李瑰嫻）
過去店內有200種左右的零嘴，放在透明箱中販賣。（攝影/李瑰嫻）
　　時代變遷，在超商林立的現在，孩子們已不再購買分裝零食。這間高雄最後的小豆苗少了往日制服穿梭的身影，卻因為網路介紹，吸引了專程來懷舊的「老」顧客。「有些人看到網路介紹回憶起小豆苗，就帶著小孩來店裡，跟孩子說以前會買什麼。」周老闆說：「雖然也有想過退休，但還是會有客人來就繼續做。」小豆苗的涮嘴零食吃在嘴裡，讓人重溫6、7年級的青春時代，時光走遠但回憶卻點滴在心頭。

• 小豆苗複合式連鎖商店

電話：(07) 771-7803

地址：高雄市前鎮區瑞北路69號

營業時間：08：00～22：00

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.04】

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