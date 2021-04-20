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共享機車添新軍 智慧交通時代來臨

聯合新聞網 / Takao樂高雄
新加入的Goshare，首批將投放700輛電動機車提供共享租賃服務。(圖片提供 Goshare)
新加入的Goshare，首批將投放700輛電動機車提供共享租賃服務。(圖片提供 Goshare)

【文/李瑰嫻、圖片提供/GoShare、iRent、WeMo、GoKube、其昜】

　　高雄市共享機車日前加入了第5家業者「Goshare」，加上原有WeMo、iRent等業者，超過3845輛共享運具投入高雄市區交通，與大眾交通運輸網結合，帶給市民更環保便利的智慧移動生活。

串聯城市路網 共享機車任我行

　　共享經濟方興未艾，其中共享交通載具如機車與電動自行車，可說是健全捷運、YouBike等大眾交通運輸網的最後一塊拼圖，讓城市交通更便捷無阻。

　　高雄的共享機車載具自108年Gokube電動自行車率先上路以來，其他品牌如Urda、WeMo也接連進駐、iRent更攜電動自行車與油電混合的動力汽車加入路網。今年年初，市府宣布「Goshare」成為第5家合作廠商，市區內可隨租隨還的共享交通載具數量再成長，達到3,945輛 (其中共享機車、電動自行車計3845輛，包含100輛共享汽車)，營運範圍則涵蓋左營、鼓山、三民、前鎮、鳳山等13個行政區域。可說無論走到何處，只要打開手機APP，就能在附近找到機車停放，再利用智慧型手機，即可自助租借騎乘，輕鬆暢走城市大街小巷。

打開手機APP，就能在附近找到機車停放，即可自助租借騎乘，輕鬆暢走城市大街小巷。（圖片提供/iRent）
打開手機APP，就能在附近找到機車停放，即可自助租借騎乘，輕鬆暢走城市大街小巷。（圖片提供/iRent）
　　高雄市目前約有204萬輛機車，根據105年交通部調查顯示，高雄市外出民眾約5成使用機車，推動共享機車可降低私人車輛使用，一來緩解停車位不足，二來可有效釋放有限的城市空間。此外共享機車皆為電動車，更能有效節能減碳，減少空氣汙染。

　　除引進共享運具廠商外，市府交通局也積極輔導業者，把車輛投放於捷運紅橘線、輕軌及重要交通節點，讓共享機車和公共運輸結合，扮演交通運輸體系第一哩路及最後一哩路的角色。針對占用交通格的問題，交通局也要求業者分散式投放車輛，單一街廓不超過2台車，並鼓勵業者設置專用停車區，減少對現有停車位的排擠效應。

WeMo在高雄有1千輛電動機車，規劃多種包月套裝，並與高鐵合作推出優惠方案。(圖片提供 WeMo Scooter)
WeMo在高雄有1千輛電動機車，規劃多種包月套裝，並與高鐵合作推出優惠方案。(圖片提供 WeMo Scooter)
　　為鼓勵民眾多加使用共享機車，市府也推出了優惠方案。像是持整合型套票「MeN Go」乘坐捷運、輕軌、市公車、渡輪、YouBike等，只要啟用月票即可獲得200~600點MeN Go POINT，其點數可用來折抵共享機車騎乘，透過運具整合，民眾將有更多元的旅行選擇。

　　讓「共享」取代「持有」，結合既有的公共運輸路網，共享機車滿足民眾日常移動需求，也降低了私人車輛持有率及使用率。使用共享機車來趟樂活小旅行，或透過大眾運輸與共享機車的綿密交通網，玩遍港都景點與吃遍道地美食，更讓通勤自由便捷又經濟實惠。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.04】

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