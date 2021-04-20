為城市發聲的響座劇場

【文/李瑰嫻、攝影/Carter、圖片提供/響座劇場】

由充滿實驗精神的原創小劇場，到敘述本土魔神仔傳說的衛武營公演，成立近兩年的響座劇場以高雄為基地，從校園走入在地發揚表演藝術，以一年推出4部原創品的高產能，開啟高雄藝文新視點。

排練場兼劇場空間小巧，在道具與燈光的創意發揮下，展現出多元面貌。（圖片提供/響座劇場） 以高雄為根據地的劇團

約莫三坪半的劇場空間裡，簡單擺放幾張課桌椅，飾演小學生的演員們或坐或站，生動地拋接對話，激動處還站上桌，唱跳俱佳演繹故事情節。這群年輕演員們，是響座劇場的主力，年度公演「親愛的魔神仔」日前才在衛武營繪景工廠好評落幕，即將走出基地高雄，前往嘉義、臺南、屏東展開巡迴演出。

劇團主創黃琦勝(右)身兼演員、導演與劇作家，帶領劇團成員成立高雄在地劇團。（圖片提供/響座劇場） 「響座劇場才成立一年，就做了4部戲。」團長黃琦勝說：「大家都喜歡做戲、創作和寫劇本，劇場本來就是一個很實驗性的地方，反正不用怕，創作過程中能發生的事情最珍貴。」就讀中山大學戲劇系，不像同學出走海外或臺北，黃琦勝留在高雄當演員，一做就是10年。多年舞台經驗演出口碑，卻讓黃琦勝感受到高雄的表演藝術困境，劇團數量太少，缺少競爭與可能性，更重要的是創作者的需求量飽和，新血難以進入劇場。「我覺得高雄在戲劇界，還像是個加工出口區，為什麼我們沒有自己的劇場，無法自己創作呢？」他說。

劇團成員在排練場中發揮演技，他們不但身兼演員，還可能是劇本創作者或幕後工作人員。（攝影/Carter） 匯集一群他在表演課程培訓的學員，以及3位志同道合的工作夥伴，2019年響座劇場在前金區的一間老公寓中正式成立，成為少數擁有排練場、表演場、固定舉行演出的高雄劇團。零號作品《壞情人》敘述兩性在愛情關係裡的攻防與矛盾，一號作品《信號》是創作班學生寫的腳本，二號作品《塵》則結合兩齣原創劇作，更打破第四面牆，讓觀眾參與到戲劇演出之中。「劇團成員多非科班出身，但我們都有一種叛逆，想要證明自己。」黃琦勝說：「我們不覺得自己是玩票性質，專業能力不足就去找老師學習，沒有經費就靠熱情克服，像我們沒錢製作旋轉舞台，那就讓演員自己旋轉。」他笑稱劇團演員「能唱能跳、耐操好動。」展現高雄人獨特的熱情韌性。

小劇場同時也拉近觀眾和演員的距離，多年深耕校園教授表演課的黃琦勝，培養了一群忠實的新生代觀眾，他們只要付一場電影的錢，就能夠踏入劇場欣賞演出，此外還有讀劇、公演派對等活動，提高觀眾的互動參與。

就像是港都的熱情夏日，響座劇團以豐沛的能量不斷創作，讓劇團成軍一年內，就讓第四部作品「親愛的魔神仔」站上衛武營，來自不同科系與背景的劇團成員與專業劇場工作者合作，演出了一齣完成度極高的年度大戲。

「李國修說，你要去做，才能改變環境。」黃琦勝說：「我希望響座劇場可以成為便利商店一樣的存在，想看戲就能很輕鬆地踏入。」4月底開始響座還會舉辦「MayBe藝術季」6場講座、7檔劇碼，有如高雄的迷你藝穗節，豐富多元的創作祭典，讓在地演員盡情揮灑，傳達屬於高雄的城市之聲。

• 響座劇場

電話：（07）215-1711

地址：高雄市前金區七賢二路249號9樓

FB：響座劇場

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.04】