百變風味 粉漿蛋餅
【文/李瑰嫻、攝影/李瑰嫻】
粉漿蛋餅是高雄的特色早餐之一，以麵糊調製成的餅皮柔軟且口感厚實Q彈，份量讓人滿足。除了傳統古早味，還加入爆漿起司、明太子，甚至炒麵、肉粽等的創意口味，為「雄式早餐」帶來無限可能性。
粉漿蛋餅的創意方程式
早餐喚醒一天的元氣，其中蛋餅更是每間早餐店不可少的招牌美食。
和連鎖早餐店的薄皮蛋餅不同，高雄在地蛋餅，是以小麥粉調和麵糊製成的粉漿蛋餅，彈牙有飽足感的厚餅皮放在鐵板上煎熟，夾入雞蛋、火腿等配料，內容豐富份量十足。
每間早餐店的粉漿蛋餅各有獨門配方，有的厚煎柔嫩有如台式鬆餅，有的則夾入五花八門的配料，尋訪高雄粉漿蛋餅店，彷彿踏入味蕾大觀園。
創意新口味的代表，首推文青風格的「快‧慢拍小姐」，麵粉以3種粉類特製，Q彈中帶嫩、飽滿又不失輕盈感。餅皮加入天然食材，做成抹茶、焙茶、全麥口味，並推出葡萄、火龍果等口味的每日特製餅皮，再搭配起司、芋泥，以及像是麻婆豆腐、泰式綠咖哩、螞蟻上樹等約3款每日限定的特色配料，掀起千變萬化的美味風暴。
位於嫩江街鬧區的「藍鯨早餐店」，店面走的是傳統風格，主推香脆帶勁的脆皮蛋餅，咬一口脆餅皮，內餡的鮪魚配鮮嫩全蛋呼之欲出，雙重口感讓人大感滿足。以起司瀑布、炒麵蛋餅打響名號的「小搞搞叭噗手作複合式餐飲」，讓蛋餅一躍成為可以吃飽、吃巧的豐盛正餐，特別是炒麵與厚餅皮兩種口感在舌尖彈跳，可說是搭配出絕妙好滋味。
• 快‧慢拍小姐
電話：0909-616-479
地址：苓雅區興中一路40號
時間：07：00～13：00，週二休(實際店休請參考粉絲團)
FB：快˙慢拍小姐
• 藍鯨早餐店
電話：（07）312-5919
地址：三民區嫩江街111號
時間：06：00～13：00，週日休
FB：藍鯨早點
• 小搞搞叭噗手作複合式餐飲(安吉店)
電話：0913-022-223
地址：左營區安吉街150號
時間：07：00～14：00，週二休
FB：小搞搞叭噗手作複合式餐飲
【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.04】
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