【文/李瑰嫻、攝影/李瑰嫻】

粉漿蛋餅是高雄的特色早餐之一，以麵糊調製成的餅皮柔軟且口感厚實Q彈，份量讓人滿足。除了傳統古早味，還加入爆漿起司、明太子，甚至炒麵、肉粽等的創意口味，為「雄式早餐」帶來無限可能性。

粉漿蛋餅的創意方程式

早餐喚醒一天的元氣，其中蛋餅更是每間早餐店不可少的招牌美食。

和連鎖早餐店的薄皮蛋餅不同，高雄在地蛋餅，是以小麥粉調和麵糊製成的粉漿蛋餅，彈牙有飽足感的厚餅皮放在鐵板上煎熟，夾入雞蛋、火腿等配料，內容豐富份量十足。

粉漿蛋餅做法是將麵糊在鐵板上煎得表皮焦香，再包入內餡捲起。（攝影/李瑰嫻） 每間早餐店的粉漿蛋餅各有獨門配方，有的厚煎柔嫩有如台式鬆餅，有的則夾入五花八門的配料，尋訪高雄粉漿蛋餅店，彷彿踏入味蕾大觀園。

創意新口味的代表，首推文青風格的「快‧慢拍小姐」，麵粉以3種粉類特製，Q彈中帶嫩、飽滿又不失輕盈感。餅皮加入天然食材，做成抹茶、焙茶、全麥口味，並推出葡萄、火龍果等口味的每日特製餅皮，再搭配起司、芋泥，以及像是麻婆豆腐、泰式綠咖哩、螞蟻上樹等約3款每日限定的特色配料，掀起千變萬化的美味風暴。

藍鯨早餐店的蛋餅外皮經過油炸，格外酥脆可口。（攝影/李瑰嫻） 位於嫩江街鬧區的「藍鯨早餐店」，店面走的是傳統風格，主推香脆帶勁的脆皮蛋餅，咬一口脆餅皮，內餡的鮪魚配鮮嫩全蛋呼之欲出，雙重口感讓人大感滿足。以起司瀑布、炒麵蛋餅打響名號的「小搞搞叭噗手作複合式餐飲」，讓蛋餅一躍成為可以吃飽、吃巧的豐盛正餐，特別是炒麵與厚餅皮兩種口感在舌尖彈跳，可說是搭配出絕妙好滋味。

小搞搞叭噗手作複合式餐飲的炒麵蛋餅。（攝影/李瑰嫻） • 快‧慢拍小姐

電話：0909-616-479

地址：苓雅區興中一路40號

時間：07：00～13：00，週二休(實際店休請參考粉絲團)

FB：快˙慢拍小姐

• 藍鯨早餐店

電話：（07）312-5919

地址：三民區嫩江街111號

時間：06：00～13：00，週日休

FB：藍鯨早點

• 小搞搞叭噗手作複合式餐飲(安吉店)

電話：0913-022-223

地址：左營區安吉街150號

時間：07：00～14：00，週二休

FB：小搞搞叭噗手作複合式餐飲

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.04】