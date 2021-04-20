【文/李瑰嫻、圖片提供/洪立】

Podcast《城市好過日》共同主持人、《立足城市 City Story》粉絲頁創始人洪立，住過基隆、臺北、雲林，返回故鄉高雄後，開始用攝影一點一滴記錄高雄的轉變，將眼中高雄的城市風景與故事，以鏡頭轉為值得一訪的文青小旅行。

聚焦城市角落 放大日常的美好風景

出身於哈瑪星跑船世家，如同許多當地居民，洪立的家族在日本時期從澎湖到高雄找機會，一片港灣養活一個大家族。「我家族親戚，爸爸、表哥都是船員，外公也是船長。」洪立說。

黃昏的哈瑪星對熱愛攝影的洪立來說最迷人，工業建築與光影交織成獨特的線條。（圖片提供/洪立） 原本打算當個跑船人，到基隆念海洋大學，卻被工業設計吸引職涯轉彎，「北漂」回鄉的洪立，開始用不一樣的角度看待自幼生長的故鄉，拿起相機記錄高雄的人文角落。他說：「我喜歡邊走邊找些特別的地方，讓大家認識不是典型高雄的樣子。」高雄的漁港，是洪立覺得最特別之處，在港灣長大的他，儘管離鄉求學就業，聞到熟悉的漁船和柴油味，還是會升起一股思鄉之情。

洪立的散步路線從自家哈瑪星走起，這片日本時代的海埔新生地彷彿是高雄的縮影，擁有棋盤式的整齊街道，以及英國領事館官邸等古蹟。小時候玩泥巴的中山大學、放沖天炮的海灣，隱藏著許多有趣的舊港往事。「從渡輪站旁濱海一路57巷走進去，有著以貨櫃展開打造的公共空間，鄰近有一座製冰廠，目前還在運作著。」洪立說：「這裡許多建築的結構本身充滿工業味道，是一個很可愛的漁村角落。」

果貿社區的集合式住宅，有高雄的九龍城寨之稱。（圖片提供/洪立） 果貿社區的集合式住宅，對洪立來說也充滿吸引力。「走進社區時，有種置身世外桃源的錯覺，太多棟建築物變成巨大的建築群，密集程度光在社區裡行走，就能創造十分獨特的感官體驗。」他說。果貿社區曾發展出各式各樣的服務業、傳統小吃等，現在還能從男士理髮店、眷村餐館中看到痕跡。散步路線可以延伸到左營舊城與蓮池潭，感受不同時代的左營風貌。

沿著鳳山溪散步，在潺潺溪水與綠意中感受到老城的慢活步調。（圖片提供/洪立） 搭乘捷運到大東站，可步行至現今少見的打鐵街。狹小街道旁，聚集信興、信仁、信成、信利…等「信」字頭的打鐵店，店內鐮刀、菜刀、鋤頭等，都是從一塊塊的鐵開始熔煉、打磨完成的。遊客可以來買菜刀、剪刀等，或把刀具拿來請店家磨，所鍛造製作的刀具鋒利又順手，耐用度遠超過工廠生產。洪立說：「有時間不妨沿鳳山溪散步，或是走三民路到捷運鳳山站，這裡有非常多的小吃，更可一覽當時鳳山縣新城的歷史樣貌。」

鳳山打鐵街全盛時期有13間打鐵店，目前僅剩2間營業，運氣好的話還可以看到店家起爐打鐵。（圖片提供/洪立） 聚焦老高雄的歷史街區，用鏡頭捕捉吉光片羽。熱情的當地人總是十分樂意分享老故事，一邊散步吃美食，一邊聽城鎮往事，正是到老高雄散步的樂趣之處。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.04】