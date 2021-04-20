深度輕騎 發現高雄轉角風景

【文/李瑰嫻、圖片提供/Eddie】

出版單車旅行《臺灣，用騎的最美~和她騎出屬於自己的單車故事》等多本書籍的知名作家陳忠利，請他帶領讀者深入高雄獨特角落，發現意想不到的風景。

騎鐵馬馳騁高雄風景繪卷

蜿蜒綿長的海岸線、阡陌縱橫的鄉間小路，還有險峻的群山峽谷，都是高雄豐富的地貌，值得放慢速度用心探索。騎鐵馬漫遊大高雄，舒緩有致的騎行步調，讓旅行探索同時兼具深度與廣度。「騎車旅行就像是攝影。」單車作家陳忠利說：「開車的移動速度太快，場景會變得模糊，步行時又過於仔細，而騎車的速度剛好可以看到風景大概的輪廓，給我一種流動的感覺。」

高雄對陳忠利來說，是熟悉又陌生的關係，家住臺北的他，環島騎行或深入偏鄉時常會經過高雄，近幾年來高雄的城市轉變讓他印象深刻，「以前總會看到很多工廠煙囪，現在卻感受到文化和硬體的轉變，街道變得更整潔。」陳忠利說。到處可見的YouBike2.0，任何人都能騎著鐵馬輕鬆上路，陳忠利也對由鐵道路線改建的自行車道讚不絕口，筆直整齊的自行車道與汽車分流，安全又好騎，還可串聯各觀光景點。他笑說：「下次到高雄一定不開車，到處騎個過癮。」

高雄燈塔與旗後砲台，是陳忠利每次必遊的景點。（圖片提供/Eddie） 陳忠利最推薦的市區鐵馬路線，是旗津與西子灣的海岸之旅。他說：「旗津路線最大的魅力，就是從不同角度看高雄港。」從登山街往中山大學騎行，追逐西子灣的和煦海風，接著搭乘渡輪到旗津，花點力氣騎到高雄燈塔和旗後砲台。「這是我必去的私房景點。」陳忠利說：「自行車放燈塔下，沿著步道走到砲台，360度的視野，一邊是高雄港，一邊是旗津半島，城市與山海風光盡收眼底。」離開砲台騎入旗津魚市場，喊價、叫賣聲不絕於耳，五花八門的魚類都是剛從漁船卸下的新鮮貨，周遭海鮮餐廳新鮮魚蝦現點現吃，讓騎車的疲憊一掃而空。陳忠利也推薦，如果體力允許，不妨繼續往南，從中洲搭渡輪後，再騎到光榮碼頭、真愛碼頭及高雄流行音樂中心等地繞一圈，從不同角度感受高雄港風情。

騎鐵馬漫遊大高雄，讓旅行探索同時兼具深度與廣度。（圖片提供/Eddie） 離開城市，高雄山區藏著許多部落的傳說故事。陳忠利曾多次騎自行車遊走南橫線，尋找桃源區的拉阿魯哇族，以及那瑪夏區的卡那卡那富族。88風災重創臺灣，南橫山路修復不易，陳忠利回憶，有好幾次都是穿越湍急溪谷和崎嶇便道才得以前行，見證了大自然的變化莫測。「騎行部落，比較容易認識臺灣地理和自然環境。」陳忠利說，他還特別喜愛下山路時，風吹拂耳畔的聲音。「我以前玩飛行傘，所以騎自行車下山路時，風吹過耳際的聲音，還有那絕佳的速度感，就像是無動力的貼地飛行，體驗非常棒。」他補充道。

高雄就像是一面稜形鏡，從每個角度看都散發不同光彩。騎自行車欣賞高雄之美，換個速度，發現城市歲月靜好的幸福角落。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.04】