打造宜居城市 高雄首座「失智照顧園區」大樹開幕

【文/李瑰嫻、攝影/Carter】

迎接高齡社會到來，市府將社會照顧的腳步，延伸到需求日漸增多的失智人口。高雄市首座「失智照顧園區」日前於大樹區開幕，結合日照、家屋與教育訓練等服務，讓失智長者得到更妥善的照護。

舊公所變身多功能照護園區

「失智症長者經過妥善照護與復健，是可以延緩退化的。」大樹失智照顧園區的陳社工說。失智症患者因短期記憶減退，忘記剛剛發生的事或原本能夠打理的日常生活，造成自身與家庭天翻地覆的改變。過去因缺乏相關設施，失智長者家屬往往因照護心力交瘁，去年大樹失智照顧園區落成為家屬分憂，以嶄新設施，以及專業照服員、社工人員，提供失智長者優質照護與復健環境。

大樹失智照顧園區是將舊區公所拆除重建，環境與設施新穎舒適。（攝影/Carter） 由舊區公所改建的大樹「失智照顧園區」，是市府因應高齡化人口，前瞻基礎建設計畫中首間長照衛福據點，委託華仁社會福利慈善事業基金會辦理。兩層樓的園區空間明亮寬敞、設備新穎，一樓為日間照顧中心及育成中心，可收托30名長輩，二樓為團體家屋，給予16名長輩全天候24小時的照顧。此外育成中心目標培育失智照顧人力，並為家屬提供居家照護訓練，將來也希望透過產官學合作製作失智照顧模組，提供其他長照機構參考。

來園區的長者們能夠得到專業照服員與社工妥善照護，參與各種小活動，訓練認知能力。每週亦有復健師到訪，利用彈力帶、團體活動等方式，進行不同等級的復健。「我們會設計各種訓練，像是帶領長輩把顏色和形狀拼在一起，刺激他們的顏色認知，頭腦動一下可以延緩失智症狀。」陳社工說。

以往失智長輩多以居家照護，然而家屬要上班無暇陪伴，使得長輩在家中無事可做，一整天可能就在發呆或昏睡中度過，遊走型失智長者甚至三不五時鬧失蹤，往往需要出動警方協尋。「在中心可以和其他長輩一起社交，有人能聊天就會動到腦，就算兩個人話題對不上也很能聊，總比一個人在家好。」陳社工說。

農曆年前，園區與社福協會合作，為長者們準備了年終尾牙派對，大家圍爐吃辦桌，還有簡單有趣的闖關活動以及復健師帶領的健康操，長輩們吃得滿足、玩得開心，手拿紅包個個展露歡快的笑容。不少家屬也表示，長輩到園區後更有活力，也減少了用藥。

陳社工說，「大樹失智園區」服務的對象是長照需求等級2級以上的失智症患者，歡迎家屬與長輩來園區參觀，讓園區能夠服務到更多失智家庭。此外市民如有照護失智長輩的需求，可洽1966長照專線，或到衛生局長期照顧中心網頁，點入「失智照護專區」查詢相關服務。

• 大樹失智園區

電話：(07)652-2038

地址：高雄市大樹區中興北路120號

開放時間：08：00～16：30

FB粉絲團：https://is.gd/rrLE9K

衛生局長期照顧中心「失智照護專區」：https://ltc.kchb.gov.tw/ltc

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.03】