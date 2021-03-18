粉橘色的甜蜜情懷─高雄牛乳大王

【文/李瑰嫻、攝影/Carter】

創業於1966年的高雄牛乳大王，是許多高雄人的共同記憶。以冰涼香濃的木瓜牛乳起家，高雄牛乳大王首創速食店經營模式，全盛時期在全台擁有27間分店，喝木瓜牛奶配炸雞、法國吐司，洋派又不失本土的獨特風味，是很多人的味覺記憶。

使用最高品質的新鮮牛乳和高雄熟成木瓜，做成風靡數個世代的木瓜牛奶。（攝影/Carter） 高雄第一家速食 爸媽的青春回憶

冰涼濃郁的新鮮牛奶，搭配南台灣香甜多汁的木瓜，沁涼的夏日飲品木瓜牛奶從高雄發跡紅遍全台，而它的發源地，據說正是位在中華三路轉角的高雄牛乳大王。

整齊潔淨的店面與寬敞空間，高雄牛乳大王依然有許多學生族群和老主顧光顧。（攝影/Carter） 創始人鍾文梁、黃明珠夫婦從台中到高雄打拚，在鹽埕區華王大飯店對面開設小店，販賣涼水飲品。「那時候的飲料店大多販賣青草茶，剛好受駐紮美軍的影響，高雄人開始喝牛奶，加上高雄的木瓜碩大又甜美，我爸爸於是動腦筋，結合高雄牧場的鮮乳、高雄木瓜，加上蔗糖和碎冰做成了木瓜牛奶販賣。」第二代鍾店長說。

從「喝解渴」改成主打「喝營養」，創意飲品剛開始其實乏人問津，當時青草茶只要1塊錢，木瓜牛奶卻礙於成本要價3塊，導致1日賣不到3杯。「幸好那時鹽埕區經濟正要起飛，華國大飯店往來的商務客、外國人很多，從外來客逐步帶動整個生意。」時值台灣經濟奇蹟年代，人們重視生活品質與飲食營養，炎炎夏日喝一杯解渴又營養豐富的木瓜牛奶開始蔚為風潮，牛乳大王規模也日益擴大。鍾文梁選擇鬧區有三角窗的黃金地段，採用乾淨明亮的落地玻璃，店內空間舒適時髦，在還沒有星巴克、麥當勞等咖啡、連鎖速食店的年代，高雄牛乳大王成為商務客洽公首選，更是情侶們約會吹冷氣，品嘗炸雞、洋食的時髦勝地。

「時代造就一杯木瓜牛奶。」鍾店長說。置身轉型期的台灣，高雄牛乳大王寫下許多「第一」，不僅開創南台灣首間速食連鎖，還24小時全年無休經營，服務在台灣錢淹腳目年代裡，從早到晚工作不懈的人們。

出國旅遊解禁後，鍾文梁、黃明珠夫婦攜手海外旅行，看到吐司加蛋液香煎的作法，回國後率先推出法國吐司，色澤金黃飽含蛋香的吐司，中間再夾入雞蛋火腿，絕妙滋味深受歡迎，至今仍是人氣餐點。美國人吃炸雞配薯條，鍾文梁採用新鮮雞腿與腿骨，以自製中式配方醃漬入味後入鍋酥炸，搭上高雄田寮生產的地瓜薯條，鹹香味美，和木瓜牛奶堪稱絕配。

老照片訴說往昔時光，當時高雄牛乳大王是時髦的約會地點。（攝影/Carter） 鍾文梁、黃明珠夫婦從小店開始打下木瓜牛乳奇蹟，拉拔子女出國讀書及就業，現在為半退休狀態，留下中華三路的總店佛系經營。「在我們這裡工作的員工，很多都是從18歲青春少女做到當阿嬤。」鍾店長說：「員工做30多年，對他們有責任感，我們只求穩定，讓老品牌能繼續維持。」

55年來秉持新鮮天然健康原則，高雄牛乳大王堅持原物料親力親為，牛奶和木瓜選用最好的，綠豆沙自己煮，就連義大利麵醬也是新鮮自製不依賴調味包，就是要讓客人吃到數十年如一日的好味道。南台灣特有的熱情，融入香甜芬芳的木瓜牛乳中，每一口都是濃得化不開的人情味。

高雄牛乳大王

電話：(07)282-3636

地址：高雄市前金區中華三路65之5號

營業時間：7：00～02：00

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.03】