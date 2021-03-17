交通行動整合 MeN Go卡再進化

聯合新聞網 / Takao樂高雄
採月票方式計費的MeN Go卡，整合了高雄市捷運、公車、輕軌、渡輪、YouBike 2.0五大公共運具。（圖片提供/高雄市捷運(股)公司）
採月票方式計費的MeN Go卡，整合了高雄市捷運、公車、輕軌、渡輪、YouBike 2.0五大公共運具。（圖片提供/高雄市捷運(股)公司）

【文/李瑰嫻、圖片提供/高雄市捷運(股)公司】

　　因應多元化公眾交通，高雄市政府整合捷運、輕軌、公車、YouBike 2.0、渡輪等交通運具，推出MeN Go卡，只要帶著一張卡，即可自由搭乘，在大高雄暢行無阻。新年度更推出多種優惠方案，讓市民好行之外，還能搭越多，省越多。

高雄市府正積極推展MeN Go卡，要讓MeN Go卡成為高雄通勤、通學的最佳選擇。（圖片提供/高雄市捷運(股)公司）
高雄市府正積極推展MeN Go卡，要讓MeN Go卡成為高雄通勤、通學的最佳選擇。（圖片提供/高雄市捷運(股)公司）
一卡在手 公共運輸天天搭

　　高雄市推出的MeN Go卡，是專為民眾量身打造的行動整合神卡，有別於悠遊卡等採逐次扣款，擁有多元運具的高雄，MenGo卡採月票方式，持卡可無限搭乘捷運、公車、YouBike 2.0、輕軌、渡輪及共享自行車，並可用點數扣抵搭乘計程車與使用共享電動機車，鼓勵民眾利用大眾運輸工具通勤上學，出遊便捷可靠更安心。

　　「MeN Go卡從109年9月發行以來，以通勤、通學族群為主要客群，至今使用次數超過千萬人次。」高市交通局表示：「MeN Go卡讓35%的用戶從汽機車族改搭公眾交通，特別是降低學生族群的騎車機會，進而提升通學安全。」針對通勤族的不同需求，MeN Go卡設計「無限暢遊」、「公車暢遊」、「渡輪暢遊」、「公車+客運暢遊」等方案，購買方案更可獲得200〜600點MeN Go Point，可用於搭乘計程車、使用共享運具、折抵特約停車場月票，並享前30分鐘免費使用YouBike 2.0，豐富優惠讓民眾「很有感」。

　　MeN Go卡的數位整合服務，讓使用者出遊智慧化，移動更有效率。MeN Go APP內設有路線規劃功能，能選擇自己喜好的公共運具，設定起迄點，手機便會計算出推薦運具和路徑，就連周邊YouBike 2.0場站及車輛數資訊都能呈現。高市交通局：「根據109年12月份的統計資料，每張月票讓使用者平均節省55~640元交通費用，特別是無限暢遊方案，搭越多就省越多。」

MeN Go卡與計程車、共享機車合作，可使用累積點數折抵消費。（圖片提供/高雄市捷運(股)公司）
MeN Go卡與計程車、共享機車合作，可使用累積點數折抵消費。（圖片提供/高雄市捷運(股)公司）
　　110年3月31日前MeN Go卡也持續祭出各種優惠方案，像是購買套票即可參加「公共運輸天天搭 現金回饋週週拿」的活動，持MeN Go卡或一卡通每日搭乘高雄市「捷運、公車、輕軌、渡輪、YouBike 2.0」任1公共運具至少 1 次，每週即可獲得50 元儲值金，每月最高可回饋200元。交通局也積極研擬與商家合作折扣優惠，未來更規劃發行時數卡，導入高鐵等跨縣市運具，提供外地遊客輕鬆暢遊大高雄。從通勤、生活到觀光旅遊，持MeN Go卡即可無限暢行。

　　MeN Go卡可至快速服務中心或線上申辦，並可在線上以信用卡或LINE Pay money支付，詳情歡迎至「MeN Go交通行動服務」官網（https://www.men-go.tw/）查詢。

MeN Go卡

網址：https://www.men-go.tw/

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.03】

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