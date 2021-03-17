為社區打造藝文小聚場

【文/李瑰嫻、攝影/陳建豪】

位於新興區開封路巷弄中，某間民宅的一樓，「七号閱覽室」主導者Kite收藏包括獨立刊物、攝影集、古本、文學作品等書籍，打造借書不賣書的非營利圖書室，並與日本當代藝術家合作推出展覽，從城市角落出發，灌溉高雄的藝文種子發芽茁壯。

不為營利，只為藝術和閱讀

「只要有一個空間，你可以做任何事情。任何人都可以把窗戶打開，後車廂打開。」Kite說。

8坪大的「七号閱覽室」是一個以分享書籍和藝文為主軸，不以營利為目的的閱覽室。沒有圖書館的豐富館藏，也不如書店時尚寬敞，但這裡卻可以找到珍貴的限量書，藝術、文學、日本地方誌、小眾生活雜誌等書本，不用遠赴中北部藝廊，即可欣賞到海外藝術家作品，和創作者近距離交流。

Kite說：「架上的書籍不是我希望你買，而是因為我覺得它很美好，如果你也覺得美好，那麼我就很高興了。」（攝影/陳建豪） 時間回到5年前，當時高雄有4座藝文空間接連關門，帶給了以藝文為養分的Kite重大打擊。想要讓文化傳遞，Kite把住處一樓打造成新型態空間，「七号閱覽室」應運而生。

數百本精選書籍提供閱讀，而一年六個檔次的展覽，讓「七号閱覽室」成為海外創作者與藝術愛好者之間的交會點。Kite從以日本為首的新銳創作中，找尋有共鳴的藝術家主動聯繫邀約，並把藝術家請來高雄，歡迎他們創作、與人交流，用全身毛細孔感受這座城市。

「藝術家把重要的作品寄來，對我們彼此來說中間有很美好的信任。」Kite說。以誠意和熱情與藝術家們交心，當他們來台灣時，Kite會帶著四處探訪，和高雄這片土地以及土地上的人們，激盪出種種美好的火花。「記得曾邀請畫家多田玲子來台辦展，結果變成了她的藝術家先生下平晃道及好友的家族旅行，晚上他的先生在閱覽室即興繪畫，參觀的民眾們則帶著台灣的禮物來交流。」Kite回憶：「還有三胞胎中的一對藝術家，從他們單身時來台參展，到現在分別結婚生子，我們不僅成為朋友，還加入創作，為她們的繪本撰寫文字。」

以日本為主的新銳藝術企劃展覽，一年共6檔，讓民眾在高雄也能欣賞海外優質創作。（攝影/陳建豪） 珍視創作者與策展者，及和閱讀者間純淨溫暖的交流，Kite說：「在我這裡講錢是很嚴重的禁忌，請不要跟我談錢，也不要跟我說想訂這本書，會讓我覺得很累。」回歸最單純地，被藝術與書籍感動的心情，Kite相信每個空間都是小宇宙，無法被定義。「是一個很可愛的交換，讓生活更有趣，如果大家來這裡感到溫暖舒服就好了。」Kite笑說。

電話：0968-812-235

地址：高雄市新興區開封路301巷17號

營業時間：週六、週日14：00～18：00，不定休

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【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.03】