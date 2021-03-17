為社區打造藝文小聚場

聯合新聞網 / Takao樂高雄
閱覽室書架上陳列藝術、文學類書籍和雜誌，在貓的陪伴下享受閱讀時光，沉澱心情。（攝影/陳建豪）
閱覽室書架上陳列藝術、文學類書籍和雜誌，在貓的陪伴下享受閱讀時光，沉澱心情。（攝影/陳建豪）

【文/李瑰嫻、攝影/陳建豪】

　　位於新興區開封路巷弄中，某間民宅的一樓，「七号閱覽室」主導者Kite收藏包括獨立刊物、攝影集、古本、文學作品等書籍，打造借書不賣書的非營利圖書室，並與日本當代藝術家合作推出展覽，從城市角落出發，灌溉高雄的藝文種子發芽茁壯。

不為營利，只為藝術和閱讀

　　「只要有一個空間，你可以做任何事情。任何人都可以把窗戶打開，後車廂打開。」Kite說。

　　8坪大的「七号閱覽室」是一個以分享書籍和藝文為主軸，不以營利為目的的閱覽室。沒有圖書館的豐富館藏，也不如書店時尚寬敞，但這裡卻可以找到珍貴的限量書，藝術、文學、日本地方誌、小眾生活雜誌等書本，不用遠赴中北部藝廊，即可欣賞到海外藝術家作品，和創作者近距離交流。

Kite說：「架上的書籍不是我希望你買，而是因為我覺得它很美好，如果你也覺得美好，那麼我就很高興了。」（攝影/陳建豪）
Kite說：「架上的書籍不是我希望你買，而是因為我覺得它很美好，如果你也覺得美好，那麼我就很高興了。」（攝影/陳建豪）
　　時間回到5年前，當時高雄有4座藝文空間接連關門，帶給了以藝文為養分的Kite重大打擊。想要讓文化傳遞，Kite把住處一樓打造成新型態空間，「七号閱覽室」應運而生。

　　數百本精選書籍提供閱讀，而一年六個檔次的展覽，讓「七号閱覽室」成為海外創作者與藝術愛好者之間的交會點。Kite從以日本為首的新銳創作中，找尋有共鳴的藝術家主動聯繫邀約，並把藝術家請來高雄，歡迎他們創作、與人交流，用全身毛細孔感受這座城市。

　　「藝術家把重要的作品寄來，對我們彼此來說中間有很美好的信任。」Kite說。以誠意和熱情與藝術家們交心，當他們來台灣時，Kite會帶著四處探訪，和高雄這片土地以及土地上的人們，激盪出種種美好的火花。「記得曾邀請畫家多田玲子來台辦展，結果變成了她的藝術家先生下平晃道及好友的家族旅行，晚上他的先生在閱覽室即興繪畫，參觀的民眾們則帶著台灣的禮物來交流。」Kite回憶：「還有三胞胎中的一對藝術家，從他們單身時來台參展，到現在分別結婚生子，我們不僅成為朋友，還加入創作，為她們的繪本撰寫文字。」

以日本為主的新銳藝術企劃展覽，一年共6檔，讓民眾在高雄也能欣賞海外優質創作。（攝影/陳建豪）
以日本為主的新銳藝術企劃展覽，一年共6檔，讓民眾在高雄也能欣賞海外優質創作。（攝影/陳建豪）
　　珍視創作者與策展者，及和閱讀者間純淨溫暖的交流，Kite說：「在我這裡講錢是很嚴重的禁忌，請不要跟我談錢，也不要跟我說想訂這本書，會讓我覺得很累。」回歸最單純地，被藝術與書籍感動的心情，Kite相信每個空間都是小宇宙，無法被定義。「是一個很可愛的交換，讓生活更有趣，如果大家來這裡感到溫暖舒服就好了。」Kite笑說。

電話：0968-812-235

地址：高雄市新興區開封路301巷17號

營業時間：週六、週日14：00～18：00，不定休

FB粉絲團：www.facebook.com/experimentat7th/

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.03】

相關新聞

六龜繁花盛開 打卡超夢幻花海

雪藏梅，煙著柳。依約上春時候。六龜一年一度的盛會山城花語溫泉季才剛告一段落，等不及梅花凋零結成一顆顆梅果，便已進入三月，驚蟄時分，陌上花開，新威森林公園南洋櫻已紛沓而來，台27甲公路旁的花旗木也蓄勢待發，六龜花期特別長，趁著良辰美景好時光，踏青賞花，和春天有個約會。

職人鐵板上的完美藝術 高雄 Ukai-tei

隨著全球第一家以鐵板燒摘下米其林一星餐廳的日本 UKAI 集團，海外首家分店落腳於高雄晶英國際行館，空間與舌尖來到金字塔頂端的生活品味，將高雄帶往前所未有的食藝美學。

以針線邂逅大自然 體驗生活中的藝術

原本是傳統藝術的刺繡，在專精於寫生刺繡的盧冠伶巧手與教學下，讓高雄的美好風景、療癒的植物圖騰，在刺繡上美麗綻放。不僅能體驗手作，也能感受大自然的療癒力。

打火哥 蔡宗翰 破解火場迷思

登上TEDxTaipei演講並創下逾430萬次觀看記錄、出版《打火哥的30堂烈焰求生課》的高雄市政府消防局「打火哥」蔡宗翰，有感時代變遷，火場逃生與防災的觀念也要升級更新，因此在各式新媒體平台，用影片、演講、寫專欄或製作懶人包方式，孜孜不倦地教育民眾掌握火災風險、破解逃生迷思，正如他在每次演講中都會提到的「做好萬全準備，別只祈求保佑」。

米其林級夢幻好米 高雄香鑽米世界發光

2021年初，「食品界米其林」的比利時《國際風味暨品質評鑑》出爐，來自高雄農改場的147號「香鑽米」勇奪3顆星最高榮譽。農會與小農攜手合作把台灣香米推上國際舞台，讓台灣米的甜、Q、香，驚艷全世界。

吹風聽浪徜徉夢幻秘境

位於彌陀區的「Hi Umi Village嗨海莊園聚落」，在大片綠色草地上建造木造帳篷，最夢幻的是，待在帳棚內就能看見大片蔚藍海洋。與家人朋友野餐、露營，感受微風輕輕吹拂，讓寬闊的大自然與海浪聲療癒身心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。