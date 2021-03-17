吹風聽浪徜徉夢幻秘境

聯合新聞網 / Takao樂高雄
在帳篷棧板欣賞一望無際的草地和海景，彷彿擁抱全世界，讓心情也跟著飛揚。（攝影/李惠洲）
在帳篷棧板欣賞一望無際的草地和海景，彷彿擁抱全世界，讓心情也跟著飛揚。（攝影/李惠洲）

【文/李瑰嫻、攝影/李惠洲】

　　位於彌陀區的「Hi Umi Village嗨海莊園聚落」，在大片綠色草地上建造木造帳篷，最夢幻的是，待在帳棚內就能看見大片蔚藍海洋。與家人朋友野餐、露營，感受微風輕輕吹拂，讓寬闊的大自然與海浪聲療癒身心。

無敵海景包圍，嬉遊帳篷野餐風

　　距離市區約30分鐘車程，彌陀區「Hi Umi Village嗨海莊園聚落」的主人郭先生與夥伴Paul，一起把荒廢多年的濱海土地重新整理，設置舒適的木棧板和帳篷，並鋪上讓孩子與寵物們盡情奔跑的綠色大草皮，打造成適合全家出遊、假日偷閒的秘密海景後花園。

慵懶吊椅和鞦韆放置各角落，讓遊客能在美景襯托，留下難忘美照。（攝影/李惠洲）
慵懶吊椅和鞦韆放置各角落，讓遊客能在美景襯托，留下難忘美照。（攝影/李惠洲）
　　遼闊園區將近3甲，郭先生刻意減少人工建築的比例，讓藍天碧海做為最佳主角，色彩繽紛的獨木舟、慵懶吊椅和鞦韆放置各角落，讓遊客能在美景襯托，留下難忘美照。「我們都當了很久的上班族，想要在很有限的時間中，去找一個比較放鬆，不用拿出手機，可以放空發呆的地方。」郭先生說。他和另一位主人是一起打球、潛水十幾年的戶外運動夥伴，因緣際會認識地主，決定結合彼此喜愛的自然露營風，把荒地變成天然的野外遊樂園。

寬闊無垠的大海就在眼前，帶來舒服涼爽的海風。（攝影/李惠洲）
寬闊無垠的大海就在眼前，帶來舒服涼爽的海風。（攝影/李惠洲）
　　7座白色帳篷遮蔽艷陽，椰子樹隨風搖曳，在白色帳篷上灑落樹影，木造平台座椅呼應自然主題，風聲鳥鳴與草地香氣，讓整個園區呈現放鬆慵懶的氣氛，時間的腳步也彷彿放慢下來，而夕陽西下時，鎏金燦爛的美景，更是教人心曠神怡。除了帳篷區，莊園也會提供野餐墊，可以在樹下野餐、盪鞦韆，邊喝著沁涼的飲料，享用炸物組合或手工雞蛋糕。「很多家長會帶著風箏或造型飛機，和孩子玩一個下午，而這正是我們想要提供給客人的。」郭先生笑說：「另外我們也歡迎帶中小型寵物的顧客，一起享受悠閒。」未來園區還將規劃奢華露營，讓南台灣遊客也能輕鬆徜徉自然，享受野放的樂趣。

冷泡茶是找茶葉廠商自行製作，雞蛋糕則是可愛的摩艾造型。 （攝影/李惠洲）
冷泡茶是找茶葉廠商自行製作，雞蛋糕則是可愛的摩艾造型。 （攝影/李惠洲）
Hi Umi Village嗨海莊園聚落

訂位方式：統一由FB粉絲專頁私訊訂房

地址：高雄市彌陀區新庄路1之268號

營業時間：14：00～17：30，週一～三公休。(開放時間依季節調整，請參考網站)

FB粉絲頁：www.facebook.com/Hi.Umi.Village

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.03】

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